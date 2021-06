Meilleures offres Prime Day 2021: économisez sur l’équipement Apple et plus

La semaine Amazon Prime Day est arrivée et l’équipe de 9to5Toys travaillera sans relâche afin de vous offrir toutes les meilleures remises au cours des prochains jours. En plus d’Amazon qui réalise des économies, divers autres détaillants comme Best Buy, Walmart et Target lancent également leurs propres événements d’épargne pour rivaliser. Vous trouverez ci-dessous toutes les meilleures offres Prime Day 2021 dans une gamme de catégories telles que la technologie, les articles ménagers, la mode, etc.

Prime Day s’apprête à proposer des offres très attendues

Amazon déploiera toutes ses meilleures offres Prime Day sur cette page de destination tout au long de la semaine. Cela inclura des baisses de prix sur les produits propriétaires tels que les haut-parleurs Echo d’Amazon et les streamers Fire TV, ainsi qu’une multitude de Gold Box tournantes qui s’actualiseront toutes les quelques heures sur le hub Prime Day d’Amazon.

Pomme:

Parmi toutes les autres remises de cette année, Prime Day devrait offrir certains des meilleurs prix des dernières versions d’Apple de l’année. En vedette par les toutes premières baisses de prix sur le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces, vous pourrez également économiser sur les derniers modèles Apple Watch et tous les nouveaux Mac M1. Passez à notre guide Apple pour toutes les meilleures offres tout au long de Prime Day.

Offre en vedette :

Roborock propose désormais une série d’offres approfondies sur ses aspirateurs et vadrouilles robotiques intelligents avant l’événement de vente Prime Day 2021 d’Amazon. Vous envisagez jusqu’à 200 $ d’économies sur à peu près toute sa gamme de solutions de nettoyage autonomes classées 4+ étoiles, y compris le S6 Pure 359 $ (Rég. 499 $), Robot vadrouille E4 230 $ (Reg. 350 $), Robot aspirateur S4 Max 310 $ (Rég. 430 $), Robot aspirateur et vadrouille S5 Max 380 $ (Reg. 550 $) et aspirateur robot et vadrouille S6 MaxV 550 $ (Rég. 750 $).

Amazon

Google:

Du côté de Google et Android, nous suivons une série de démarques dans la gamme d’enceintes Nest et d’écrans intelligents, ainsi qu’une remise notable sur le Pixel 4. Comme les offres viennent d’arriver sur le front de Google, nous nous attendons à pour voir de nombreuses autres offres être mises en ligne une fois le Prime Day proprement dit arrivé.

Technique générale :

Offre en vedette :

Obtenez 10% de réduction sur les solutions de nettoyage de maison intelligente de Dreametech avec code RÊVE925

Dreametech développe des appareils de nettoyage domestiques intelligents innovants qui rendent le nettoyage plus pratique et améliorent la qualité de vie des utilisateurs. En plus des offres Prime Day de Dreame, les lecteurs de 9 à 5 bénéficient d’une remise exclusive de 10 % avec code RÊVE925 incluant le Aspirateur robot Dreame D9 267 $ (Reg. 398,99 $) et l’aspirateur-balai sans fil Dreame T20 278 $ (Rég. 348,99 $).

Articles pour la maison:

