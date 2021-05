Meilleures offres PS5 pour mai 2021: voici où acheter la nouvelle PlayStation 5

La toute nouvelle PlayStation 5 est officiellement disponible à l’achat, mais trouver un détaillant qui a réellement un stock de la nouvelle console disponible à l’achat n’est pas encore une tâche facile. Cela étant dit, il existe encore de nombreuses opportunités pour acheter la nouvelle PlayStation 5 ou la PlayStation 5 Digital Edition si vous lui donnez juste un peu de temps et que vous savez où continuer à chercher.

À partir de mai 2021, nous remarquons que la PlayStation 5 est généralement en rupture de stock le jour même où elle devient disponible à l’achat chez la plupart des grands détaillants en ligne. Bien que ces perspectives puissent sembler sombres, le bon côté est que les détaillants reçoivent constamment du stock de la console et que vous n’avez généralement pas à attendre trop longtemps avant de revenir en stock quelque part.

Les nouvelles consoles de Sony sont sur le marché depuis le 12 novembre 2020, mais la demande est toujours assez élevée et le stock est presque impossible à localiser. Vérifiez régulièrement si les pages indiquent “Épuisé” et nous ferons de notre mieux pour vous tenir informé de tous les endroits que vous pouvez essayer.

Vous aurez besoin de connaître tous les meilleurs endroits pour trouver la PlayStation 5, et nous avons la liste pour vous ici.

Meilleures offres PlayStation 5:

Amazon



La page de destination principale d’Amazon pour le contenu PlayStation 5 comprend des liens vers des pages de produits individuelles pour les consoles et les accessoires, ce qui en fait une bonne ressource si vous ne connaissez pas encore les accessoires. Certains sont maintenant disponibles à l’achat, bien que trouver les consoles en stock ici soit un peu plus difficile.

Cible



Target est l’endroit où vous devriez acheter la PlayStation 5 lorsque vous en avez la possibilité, car il existe un moyen d’économiser 25 $ sur son achat là-bas lorsque vous passez à la caisse en utilisant la RedCard. Il existe une version de débit gratuite sans frais que chaque acheteur Target devrait avoir, et si vous vous inscrivez maintenant, vous pourrez peut-être l’utiliser la prochaine fois que la PS5 sera en stock ici.

Meilleur achat



Best Buy propose plusieurs offres groupées PlayStation 5, ainsi que les consoles PlayStation 5 et Digital Edition. C’est également un bon détaillant pour trouver les derniers accessoires PS5 comme le nouveau contrôleur DualSense et le casque sans fil Pulse 3D.

GameStop



GameStop est l’un des meilleurs détaillants à trouver la PlayStation 5 en stock dès maintenant. Vous verrez souvent des bundles apparaître aussi, bien que vous deviez être rapide si vous voulez attraper une console à partir d’ici. Certains peuvent également être disponibles uniquement pour le ramassage en magasin.

Walmart



Walmart est un excellent endroit pour savoir si vous êtes à la recherche de la PlayStation 5, des manettes, d’autres accessoires et, bien sûr, des jeux vidéo. Gardez un œil sur la page de destination si vous ne voulez pas manquer la prochaine fois que la console sera disponible ici.

