Meilleures offres Raspberry Pi pour 2021: kits de démarrage, étuis et plus encore!

Donc, si vous ne le savez pas, le Raspberry Pi est une sorte de mini-ordinateur à faire soi-même. Vous commencez avec la carte mère Raspberry Pi et y ajoutez d’autres éléments, y compris des étuis, de la RAM et des cartes microSD pour le stockage. La plupart du temps, vous obtenez un kit de démarrage qui comprend beaucoup de ces choses. Mais la joie de le construire est que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Plus particulièrement, ces systèmes sont utilisés comme des machines de jeu rétro similaires aux machines NES Classic ou PlayStation Classic qui étaient si populaires il y a quelques années. Bien sûr, si vous voulez vraiment faire preuve de créativité, vous pouvez les utiliser pour faire beaucoup de choses, y compris la robotique ou l’enseignement de l’informatique ou bien d’autres choses. La seule limite est votre imagination!

Il existe plusieurs générations de Raspberry Pi. La version la plus récente est le Raspberry Pi Pico, mais le Raspberry Pi 4 Model B sorti en 2019 reste le plus populaire. Il propose la plus grande variété d’étuis et de kits de démarrage disponibles (et, par la suite, les meilleures offres). Cependant, chaque modèle peut servir un objectif, vous voudrez donc voir quelles fonctionnalités ils ont et ce qui fonctionne le mieux pour vous. Toutes les offres que nous trouverons seront répertoriées ici.

Meilleures offres Raspberry Pi:

Meilleures offres de cas Raspberry Pi:

Étui de jeu rétro GeekPi Nes4Pi | 10% de réduction



Découpez le coupon sur la page. Conçu pour le Raspberry Pi 4 Model B, le boîtier Nes4Pi aide à créer l’apparence et la sensation d’une machine de jeu rétro NES. Il a même un ventilateur intégré pour garder votre Raspberry Pi au frais.

12,34 $ chez Amazon

Boîtier noir et bleu Miuzei | 2 $ de rabais



Le boîtier en acrylique noir et bleu est conçu uniquement pour le Raspberry Pi 4. Il ne bloque pas le Wi-Fi ou le Bluetooth. Livré avec un grand ventilateur de refroidissement de 35 mm et quatre éléments de dissipateur thermique pour refroidir le système. Maintient un accès facile à tous les ports et dispose de pieds en caoutchouc pour une plate-forme stable.

10,99 $ chez Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.