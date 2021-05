Meilleures offres smartwatch de mai 2021

Les montres intelligentes se sont imposées comme des incontournables de toute collection technologique, mais elles ne sont pas toutes créées égales. Certains, comme Fitbit, excellent dans le suivi de la santé tandis que d’autres, comme les montres Fossil, se concentrent davantage sur la mode. Mais une chose que nous aimons dans toute smartwatch est d’économiser de l’argent avec beaucoup.

Dans cet esprit, nous avons rassemblé toutes les dernières offres de smartwatch que nous avons pu trouver et les avons résumées ci-dessous.

Offre en vedette: économisez 60% sur le Skagen Falster 3

La Skagen Falster 3 est l’une des meilleures montres Wear OS sur le marché, mais vous la trouverez rarement à moins de 200 $. C’est pourquoi nous avons été ravis de voir que le modèle en cuir noir est soumis à une baisse de prix massive en ce moment – jusqu’à seulement 118 $ (177 $ de réduction) sur Amazon.

Le Skagen Falster 3 est une mise à niveau de son prédécesseur dans presque tous les domaines. Il dispose de 8 Go de stockage et 1 Go de RAM. Il a le nouveau SoC Snapdragon Wear 3100, qui est un grand pas en avant par rapport à la puce laggy 2100 du Falster 2.

En rapport: Les meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter

Vous pouvez bénéficier de fonctionnalités telles qu’un moniteur de fréquence cardiaque, NFC, GPS, haut-parleur externe, étanchéité à la natation jusqu’à 30 mètres et charge rapide. La conception simple et épurée et la durée de vie de la batterie toute la journée ajoutent à l’ensemble.

Cette disparité de prix avec ses modèles homologues ne durera probablement pas longtemps, alors profitez-en tant que vous le pouvez. Le lien ci-dessous vous amène à l’offre.

Offres Smartwatch

Les offres Smartwatch sont lancées et se terminent régulièrement. Nous continuerons à mettre à jour cet article à mesure que nous découvrirons de nouvelles offres.

Offres de montre connectée Garmin

Si vous recherchez un nouveau tracker de fitness, un nom en haut de votre liste devrait être Garmin. Nous avons trouvé une grande sélection d’offres sur les montres Garmin, adaptées à tous les styles de vie et à tous les budgets.

Offres Fitbit

Vous savez probablement déjà que la Fitbit est une montre intelligente axée sur la remise en forme. Vous pouvez choisir parmi une grande variété de styles et de couleurs et les associer à n’importe quel appareil. Que vous souhaitiez le Fitbit Sense ou l’Inspire 2, il existe probablement un Fitbit qui répond à vos besoins.

Si vous voulez faire du fitness votre point fort, consultez les meilleures offres ci-dessous.

Vous pouvez en apprendre encore plus sur les trackers de fitness ici.

Offres de montres connectées Fossil

Fossil est un autre grand nom du jeu des montres intelligentes, fabriquant des montres intelligentes haut de gamme avec une grande variété d’options de couleurs. Vous pouvez choisir entre le noir, le bleu foncé et d’autres options avec des bandes de cuir qui peuvent sembler à la mode n’importe où.

Voici quelques-unes des meilleures offres Fossil du moment.

Il existe également des tonnes de réductions plus importantes sur le site Web de Fossil. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour découvrir les économies que vous pouvez réaliser sur votre smartwatch!

Offres de montre connectée Samsung

Si vous êtes fidèle à Samsung, il y a encore des économies à faire. Vous pouvez garder toute votre technologie dans la même famille que votre téléphone Galaxy avec la Galaxy Watch Active 2 ou la Galaxy Watch 3. Comme le nom Active pourrait le suggérer, c’est une montre intelligente axée sur le fitness avec un design minimaliste.

En rapport: Les meilleurs trackers de fitness et smartwatches Samsung

Vous pouvez consulter les bonnes affaires sur les smartwatches Samsung ci-dessous.

Vous pouvez également en apprendre un peu plus dans nos tests sur la Galaxy Watch et la Galaxy Watch 3.

Autres offres smartwatch

Alors que quelques noms semblent figurer en tête des listes de montres intelligentes populaires, nous ne pouvons pas donner à chaque fabricant sa propre section. Sinon, nous mettrions toujours à jour les économies au moment où elles changeraient à nouveau. Dans cette section, nous mettrons en évidence les offres d’autres fabricants tels que Huawei, Apple, etc.

Découvrez quelques bonnes affaires ci-dessous.

Ce sont les meilleures offres de montres intelligentes que nous puissions trouver en ce moment, mais nous vous proposerons d’autres offres au fur et à mesure qu’elles surviendront. En attendant, si vous souhaitez vérifier quels trackers de fitness sont proposés, vous pouvez consulter notre hub d’offres de trackers de fitness.