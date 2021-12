Meilleures offres Steam Winter Sale 2021

Batman : Arkham Collection

9 $ (normalement 60 $)

La série Batman de Rocksteady est l’action de super-héros à son meilleur. Lançant un conte de Dark Knight à Arkham Asylum, peaufinant l’expérience à Arkham City et la transformant finalement en un prédateur au sommet d’un travail de détective percutant dans Arkham Knight, la trilogie est un chef-d’œuvre de conception qui vaut toujours la peine d’être joué aujourd’hui. Le pack actuel sur Steam est d’une valeur exceptionnelle pour toute la saga Caped Crusader, contenant non seulement les trois jeux développés par le studio britannique, mais également tous les DLC.

Cela inclut les versions Jeu de l’année des deux premiers jeux, des costumes alternatifs, des niveaux jouables où vous contrôlez le Joker et des missions DLC d’après-match. Arkham Knight vaut facilement le prix d’entrée à lui seul, car le pass de saison inclus ajoute une quantité massive de contenu supplémentaire et de nouvelles missions qui voient Batman interagir avec M. Freeze, Ra’s Al Ghul, le Chapelier fou et Killer Croc. Il y a aussi les épisodes d’Arkham, qui ajoutent des histoires courtes mais agréables pour Catwoman, Red Hood, Robin, Nightwing et Batgirl. –Darryn Bonthuys