Meilleures offres sur les bandes de blanchiment des dents pour Amazon Prime Day – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Les dents d’un blanc nacré ne se démodent jamais, mais les faire éclaircir professionnellement au cabinet de votre dentiste peut s’avérer coûteuse. Amazon propose de nombreux kits abordables en vente qui élimineront les taches jaunes dans le confort de votre canapé. Vous verrez des résultats notables en quelques applications courtes, ce qui est certainement une raison de sourire.

Les économies d’Amazon Prime Day comprennent 44% de réduction sur les bandes blanches Crest 3D White Professional Effects. Utilisez le produit une fois par jour pendant 30 minutes et des années de coloration commenceront à disparaître en trois jours. Si vous êtes pressé d’avoir un sourire éclatant, deux soins express sont inclus lorsque vous devez accélérer le processus avant un mariage d’été ou un premier rendez-vous.

Certaines des meilleures bandes de blanchiment des dents sur le marché aideront à éliminer les années de décoloration du café, du tabagisme et d’autres choses qui décolorent vos blancs nacrés.

Pour obtenir ces offres incroyables, n’oubliez pas : vous devez être membre d’Amazon Prime pour bénéficier de grosses économies, mais si vous n’êtes pas inscrit, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours que vous pouvez utiliser pour tester les eaux. En plus de vous donner accès à Prime Day, un abonnement Amazon Prime vous garantit de nombreux cadeaux, tels qu’une expédition rapide en deux jours et une diffusion de télévision et de films via Amazon Prime Video. De plus, jusqu’au 22 juin, les mavens de style peuvent obtenir 15 $ de réduction sur une première commande de garde-robe Prime d’au moins 100 $ avec le code PRIMEW15OFF. Grâce à ce programme, vous pouvez essayer huit pièces, payer celles que vous voulez et renvoyer celles que vous ne voulez pas sans frais supplémentaires. Vous pouvez également vous inscrire à The Drop pour être le premier informé des nouvelles versions de mode et de la livraison le jour même, qui est gratuite pour les commandes admissibles de 35 $ et plus.

A venir, les meilleures bandes de blanchiment des dents à acheter sur Amazon Prime Day.

Crest 3D White Effets Professionnels Whitestrips

Crest 3D White Effets professionnels 49,99 $ 27,96 $ Acheter maintenant

Bandes éclaircissantes Oral Essentials Lumineux

Fabriquées avec des huiles de noix de coco, de sauge et de zeste de citron, la technologie unique des bandes de blanchiment des dents Oral Essentials Lumineux est la meilleure pour les dents sensibles car elle n’utilise pas la formule typique à base de peroxyde d’hydrogène.

Bandes de blanchiment des dents Oral Essentials Lumineux 24,99 18,74 $ Acheter maintenant

Bandes de blanchiment des dents Fairywill Pro

Testez une version plus allégée et plus économique des bandes Crest pour des résultats similaires avec les bandes de blanchiment des dents Pro de Fairywill. Ce kit comprend sept packs de blanchiment pro et deux packs de super blanchiment d’une heure qui dureront jusqu’à 60 jours.



Bandes de blanchiment des dents Fairywill Pro 15,99 $ 12,79 $ Acheter maintenant

Bandes de blanchiment des dents Fitreno

Avec les bandes de blanchiment des dents de Fitreno, vous serez en mesure d’éliminer certaines des taches les plus gênantes, y compris le café, le tabac et le vin dans les 14 jours suivant l’utilisation.



Bandes de blanchiment des dents Fitreno 14,99 12,99 $ Acheter maintenant

Bandes éclaircissantes Neolumix

Environ 95% des souches modérées auront disparu en seulement une semaine d’utilisation grâce aux bandes blanchissantes de Neolumix. Cependant, vous obtiendrez 24 pièces dans le pack au cas où une décoloration se produirait après le traitement.



Bandes blanchissantes Neolumix pour dents sensibles 22 $ 11,58 $ Acheter maintenant