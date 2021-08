Meilleures offres Verizon Business août 2021: Galaxy S21 gratuit, jusqu’à 100 $ de réduction sur les tablettes et plus

S’assurer que vos employés ont tout ce dont ils ont besoin est essentiel pour garder votre entreprise sur la bonne voie et prospérer. Que vous gériez une petite ou moyenne entreprise, Verizon propose certaines des meilleures offres sur les forfaits sans fil illimités pour votre entreprise et même d’énormes remises sur les derniers smartphones.

Les forfaits Business Unlimited de Verizon offrent des fonctionnalités de filtrage 5G, de données et d’appels sur lesquelles votre entreprise peut vraiment compter avec des prix à partir de 30 $ par ligne. Verizon vous permet même de combiner des plans pour que chaque employé ait exactement ce dont il a besoin pour le travail.

En règle générale, vous pouvez également trouver d’excellentes offres d’échange chez Verizon; en envoyant un appareil plus ancien qui n’est plus nécessaire, vous pouvez réaliser d’énormes économies sur un nouveau téléphone, bien que ces offres vous obligent généralement à ajouter une ligne sur un plan Business Unlimited dans le processus.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Meilleures offres commerciales Verizon

Samsung Galaxy S21 | Gratuit chez Verizon



Verizon offre gratuitement l’appareil Samsung Galaxy S21 5G 128 Go lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne à un forfait Business Unlimited Plus ou Unlimited Pro et que vous échangez un appareil éligible. Verizon autorise jusqu’à 10 reprises par commande. Vous obtiendrez également un crédit de 300 $ lorsque vous transférez votre numéro pour vous aider à couvrir les frais de changement d’opérateur.

Motorola un as 5G UW | Gratuit chez Verizon



Le Motorola one 5G UW ace est uniquement disponible chez Verizon, et pour le moment, les clients Business peuvent le récupérer gratuitement lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne sur un Business Unlimited pro ou sélectionnez des forfaits Unlimited Plus.

Jusqu’à 800 $ de rabais sur les nouveaux téléphones chez Verizon



Verizon a huit appareils à considérer sur lesquels vous pouvez économiser 800 $ lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne sur un plan Business Unlimited Plus ou Unlimited Pro et échangez un appareil éligible. Cette offre comprend la gamme iPhone 12, les nouveaux appareils Galaxy S21 et le edge+ de Motorola. Si vous passez d’un autre opérateur, vous pouvez même obtenir un crédit de 300 $ dans le processus.

iPhone SE | Gratuit chez Verizon



Obtenez l’iPhone SE gratuitement chez Verizon lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne sur un plan Businesss Unlimited. Cette offre est disponible sur plusieurs coloris de l’appareil, y compris le noir, le blanc et le rouge.

iPhone 11 | Jusqu’à 300 $ de rabais chez Verizon



Verizon prend jusqu’à 300 $ sur l’iPhone 11 aujourd’hui lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne. Cette offre en ligne uniquement ne nécessite pas d’échange d’appareil, bien que vous deviez avoir un forfait au prix de 24,99 $ par mois ou plus pour être éligible à l’offre.

Tablettes pour les entreprises | Jusqu’à 100 $ de rabais chez Verizon



Les tablettes puissantes sont maintenant jusqu’à 100 $ de réduction chez Verizon pour une durée limitée, y compris l’iPad Pro 11 pouces d’Apple, l’iPad Air de 4e génération et l’iPad de 8e génération, les Galaxy Tab S7+ et Tab A de Samsung, le Galaxy Book S, et plus encore.

Les offres Business de Verizon sont constamment mises à jour et modifiées, alors assurez-vous de magasiner bientôt si vous voyez une offre qui vous intéresse ou revenez pour encore plus de façons d’économiser. Là encore, si vous ne recherchez pas les offres Business de Verizon, nous avons également un guide complet dédié aux meilleures offres de téléphonie et de forfait Verizon pour les clients non professionnels.

