Meilleures offres Verizon Phone & Plan en juin 2021

Verizon vend toutes sortes de téléphones. Des produits phares haut de gamme aux appareils économiques à prix réduit. De l’iPhone à l’Android. Des téléphones axés sur le visionnage des médias aux téléphones axés sur les caméras. Peu importe ce que vous recherchez, vous cherchez probablement aussi à économiser de l’argent. Qui ne l’est pas ? Verizon publie de nouvelles offres intéressantes tout le temps. La majorité de ces accords fonctionnent également de la même manière. Vous bénéficierez de la réduction par téléphone grâce à une série de crédits promotionnels appliqués à votre facture mensuelle. Cela peut prendre jusqu’à deux ans pour gagner toutes vos économies, mais cela en vaudrait la peine quand on parle de centaines de dollars.

Alors que certaines personnes (et même d’autres transporteurs) aiment se moquer de Verizon parce qu’il est plus cher, si vous cherchez aux bons endroits, vous pouvez réellement obtenir un plan qui répond à vos besoins sans dépenser trop d’argent. Le transporteur offre une variété d’options différentes, et vous voudrez faire une petite recherche pour déterminer laquelle vous conviendra le mieux.

Tous les plans de Verizon ne sont pas les mêmes. Le transporteur a diverses options qui offrent différentes attributions de données et d’autres éléments clés qui peuvent les faire fonctionner ou non pour vous. Tout d’abord, vous devez vous assurer de bien comprendre la quantité de données que vous utilisez chaque mois. Vous pouvez contacter votre opérateur actuel ou vérifier vos factures existantes pour voir la tendance au cours des derniers mois. Il est important que vous le sachiez, car tout le monde n’a pas besoin d’avoir un forfait illimité, et en en prenant un, vous pourriez payer trop cher chaque mois.

Décomposons maintenant les meilleures offres de plan de Verizon.

Verizon a simplifié ses plans de données partagés à seulement deux options. Les deux options sont fournies avec un accès au réseau 5G Nationwide ainsi qu’à la 4G LTE lorsque vous ne pouvez pas accéder à la partie 5G. Vous bénéficiez également d’appels et de SMS illimités, de données transférées, d’un mode de sécurité pour éviter les dépassements, de récompenses Verizon Up et de la possibilité de payer 15 $ pour un boost de données supplémentaire de 1 Go.

Forfait 5 Go

Il s’agit de la plus petite attribution de données disponible, mais elle convient toujours aux besoins de beaucoup ! Utilisez le forfait 5 Go pour la navigation Web de base, l’utilisation des médias sociaux et la communication. Si vous êtes quelqu’un qui compte beaucoup sur le streaming de musique et de vidéos, ce n’est peut-être pas la meilleure option de plan pour vous, mais 5 Go suffisent si vous souhaitez diffuser des morceaux sur le chemin du travail.

Forfait 10 Go

Si vous avez besoin d’un peu plus de données, mais pas tout à fait d’un nombre illimité, voici un excellent compromis. Tant que vous n’en faites pas trop, 10 Go, c’est beaucoup de données qui vous donnent l’espace pour faire quelques activités supplémentaires, y compris le streaming ou l’écoute de musique. De plus, comme les autres plans, il contient des données de report, donc même si vous n’utilisez pas la totalité de l’attribution ce mois-ci, vous pouvez toujours l’utiliser à l’avenir. Vous pouvez également opter pour ce choix si votre plan est de partager ces données avec quelques personnes différentes et que ce sont elles qui veulent regarder Hulu ou autre.

Les différents niveaux des forfaits illimités de Verizon vous permettent simplement d’en faire plus avec les données, les conversations et les SMS illimités dont vous disposez. L’idée ici est que vous payez un peu plus au départ, mais vous pourriez économiser de l’argent parce que vous n’avez pas à payer de frais de dépassement puisqu’il n’y a rien à dépasser. Tous ces plans sont accompagnés d’au moins six mois d’Apple Music et du nouveau service de streaming Discovery+. Les plans Start et Do More incluent également six mois de Disney +.

Début illimité : 35 $ par ligne

Le forfait illimité le plus basique mais aussi, évidemment, le moins cher. Il commence à seulement 70 $ avec une ligne ou 30 $ pièce pour cinq lignes. Vous obtiendrez des données, des conversations et des SMS illimités en utilisant les réseaux 5G Nationwide et 4G LTE de Verizon. Lors du streaming vidéo, il sera généralement limité à une résolution d’environ 480p sur votre smartphone.

Joue plus

Pour seulement 10 $ de plus que le forfait de base, vous pouvez ajouter toute une série de fonctionnalités. Mettez à niveau votre streaming vidéo en 720p, 50 Go de données Premium à utiliser sur le réseau 5G de Verizon et utilisez même votre smartphone comme point d’accès mobile avec jusqu’à 15 Go par mois. Ce plan comprend également le Disney Bundle qui combine Disney +, ESPN + et Hulu.

Faire plus

Ce plan ajoute plus d’options pour quiconque a de nombreuses priorités différentes et doit rester productif. Les données premium passent à 50 Go sur le plan Do More, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la limitation de si tôt. De plus, vous pouvez ajouter un forfait illimité à votre tablette ou jetpack à 50 % de réduction (jetpack signifiant le concept de point d’accès mobile) et obtenir 600 Go de stockage Verizon Cloud afin de pouvoir sauvegarder tous vos messages, photos, etc.

Avoir plus

Le haut de gamme pour les forfaits illimités. Vous aurez accès au réseau 5G, jusqu’à 50 Go de données premium sur le réseau 5G et 4G LTE, et 30 Go à utiliser pour votre point d’accès mobile. Il propose également un streaming 720p, le Disney Bundle et un accès complet à Apple Music. Économisez 50 % sur les tablettes et les forfaits jetpack, et obtenez 600 Go de stockage dans le cloud. Fondamentalement, vous obtenez tout avec un espace supplémentaire pour respirer saupoudré sur le dessus.

Juste des enfants

Si vous avez déjà l’un des forfaits illimités ci-dessus, vous pouvez également obtenir un forfait uniquement pour vos enfants qui ajoute un peu de contrôle supplémentaire pour vous en tant que parent. Gérez leur temps d’écran, filtrez le contenu et gardez une trace de leur téléphone. Ce plan comprend des données illimitées sur les réseaux 5G Nationwide et 4G LTE à une vitesse maximale de 5 Mbps. Il propose également des conversations et des SMS illimités aux contacts que vous approuvez.

Forfaits pour un seul appareil

Une fois que vous êtes configuré avec un compte Verizon, vous pouvez ajouter certains de vos autres appareils pour des coûts réduits. Ceux-ci incluent les téléphones de base, les tablettes, les points d’accès et les appareils portables. Pour un téléphone de base, vous obtenez des appels et des SMS illimités chaque mois pour seulement 30 $. Vous n’obtenez que 500 Mo de données avec cette option, mais il y a de fortes chances que vous ne naviguiez pas sur le Web à partir d’un téléphone de base.

Pour ajouter une tablette, un appareil portable ou un point d’accès à votre compte, cela ne coûte que 10 $ par mois. Cela vous donne 1 Go de données sur l’appareil, et avec les tablettes et les appareils portables, vous obtenez également des appels et des SMS illimités.

C’est une excellente option pour ceux qui disposent d’une variété d’appareils qu’ils souhaitent connecter aux réseaux cellulaires sans avoir à dépenser une petite fortune chaque mois.

Forfaits prépayés

Apporter votre propre téléphone à la table? Vous payez déjà pour quelques minutes et vous ne vous inquiétez pas vraiment des conversations ou des SMS ? Pas prêt pour un engagement de deux ans ? Verizon vous a sur ce front. Inscrivez-vous simplement avec un forfait prépayé qui contient de nombreuses données avec lesquelles travailler. Vous pouvez même utiliser AutoPay pour que cela ressemble à un plan régulier que vous interrompez simplement lorsque vous n’en avez plus besoin ou que vous n’en voulez plus. Verizon offre également une remise de 5 $ pour l’utilisation d’AutoPay, donc si vous n’utilisez pas cette fonctionnalité, ces plans seront un peu plus chers.

Le premier plan vous offre 5 Go de données à haute vitesse. Il vous donne accès au réseau Verizon et vous permet d’utiliser votre téléphone comme point d’accès mobile lorsque vous en avez besoin. Vous obtiendrez des appels et des SMS illimités.

Passez à 15 Go et obtenez toutes les mêmes fonctionnalités que le forfait 5 Go, ainsi que des appels illimités vers le Mexique ou le Canada. Optez pour le forfait de données haut débit illimité et vous perdez la fonction de point d’accès mobile, mais vous n’aurez plus jamais à vous soucier de vos données.

Si vous avez déjà un plan que vous aimez et que vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil, Verizon propose d’autres offres intéressantes dont vous pouvez profiter. Il y a certaines choses à noter pour les promotions ci-dessous, dont chacune est détaillée dans le texte. Malheureusement, bon nombre des meilleures offres de Verizon nécessitent que vous ajoutiez une ligne ou que vous passiez de votre opérateur actuel à son service.

Découvrez toutes les meilleures offres de téléphone Verizon ci-dessous et voyez si l’une d’entre elles peut vous convenir.

Nouveaux clients uniquement : carte-cadeau électronique Verizon de 650 $ gratuite

Vous envisagez de passer à Verizon ? Vous avez maintenant la possibilité de gagner une carte-cadeau Verizon eGift gratuite de 650 $ lorsque vous changez et apportez un appareil 4G ou 5G que vous possédez déjà pour l’utiliser sur le réseau. Cette offre nécessite également que vous portiez votre numéro précédent et que vous passiez à l’un des forfaits Illimités. Vous obtenez 650 $ pour le simple changement. Une fois que vous avez effectué le changement, visitez le centre de remise numérique de Verizon et entrez le code unique qui vous a été attribué.

Comment obtenir les meilleures offres Verizon

Verzion a de nouvelles offres tout le temps, mais la société ne fait pas tout son possible pour diffuser ces ventes. Les offres vont et viennent aussi très vite. Certaines économies ne durent que quelques jours. Parfois ils reviennent. Parfois ils ne le font pas. C’est un carrousel d’offres, mais il n’y a personne pour vous laisser faire le tour. C’est là que nous intervenons ! Nous publions tout le temps sur les offres Verizon, et maintenant nous utilisons ce message pour vous tenir au courant autant que possible. Il n’y a donc vraiment pas de meilleur substitut que cette page ici pour toutes les meilleures offres Verizon.

