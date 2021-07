Meilleures offres visibles juin 2021

L’époque où l’on sacrifiait un excellent service à la recherche d’un prix abordable est officiellement terminée. Alimenté par les réseaux 4G LTE et 5G de Verizon, Visible vous met sur le meilleur réseau du pays avec son forfait unique qui offre des données, des appels et des SMS illimités pour 40 $ par mois tout compris – taxes et frais inclus. Il n’y a pas de contrat annuel et une variété d’excellentes offres sont disponibles pour les nouveaux membres ou ceux qui cherchent à acheter un nouveau téléphone.

Avec la fonction Party Pay de Visible, vous pouvez réduire le coût mensuel du service jusqu’à 25 $ par mois en incitant vos amis ou votre famille à s’inscrire également à Visible. Tout le monde bénéficiera de la remise tout en conservant des comptes séparés. De plus, vous gagnerez un mois de service pour seulement 5 $ à chaque fois qu’un ami que vous avez parrainé s’inscrit !

Meilleures offres Android visibles

Meilleures offres iPhone visibles

iPhone SE (2020) avec Mastercard prépayée gratuite de 50 $



L’offre de Visible ramène l’appareil de 64 Go à 408 $, soit 17 $ par mois, avec une carte-cadeau Mastercard de 50 $ après 2 mois de service. En plus de cela, vous obtenez également un pack de recharge rapide Nimble offert gratuitement en tant que nouveau client.

iPhone 12 avec Mastercard prépayée à 100 $ gratuite



Marquez l’iPhone 12 de 128 Go chez Visible pour 720 $, ou 30 $ par mois, avec une carte-cadeau Mastercard de 100 $ après 2 mois de service. Vous devez également transférer votre numéro actuel. L’offre Mastercard s’applique également aux modèles 64 Go et 256 Go et offre gratuitement un pack Nimble Fast-Charging.

iPhone 12 Pro avec Mastercard prépayée à 200 $ gratuite



L’iPhone 12 Pro est désormais disponible pour 1008 $, soit 42 $ par mois, chez Visible, et les nouveaux clients recevront une carte-cadeau Mastercard de 200 $ après 2 mois de service. L’accord s’applique également aux modèles 256 Go et 512 Go. En plus du remboursement de 200 $, vous obtenez également un pack de charge rapide Nimble gratuitement.

Meilleures offres de plan Visible

Apportez votre propre appareil pour 100 $ de retour



Vous ne cherchez pas à acheter un nouvel appareil lorsque vous passez à Visible ? Vous gagnerez une carte-cadeau de 100 $ (valable chez certains détaillants) lorsque vous apporterez votre propre appareil et votre numéro à Visible en tant que nouveau client. Vous recevrez la carte-cadeau après deux mois de service.

Party Pay de Visible



Le forfait illimité de 40 $ par mois de Visible est une bonne affaire, mais vous pouvez baisser son prix jusqu’à 25 $/mois lorsque vous invitez vos amis et votre famille à rejoindre Visible ! La fonction Party Pay permet à tout le monde de bénéficier de la remise tout en gardant les comptes séparés et privés. De plus, vous gagnerez un mois pour seulement 5 $ chaque fois qu’une nouvelle personne que vous avez parrainée rejoint Visible !

Qu’est-ce que le forfait téléphonique illimité de Visible ?

Visible n’a qu’un seul forfait téléphonique au prix de 40 $ par mois. Ce plan illimité ne nécessite aucun engagement, aucun contrat annuel, et toutes les taxes et tous les frais sont intégrés au coût de 40 $ par mois, vous n’avez donc jamais à payer quoi que ce soit de plus. Outre les données, les conversations et les SMS illimités, le service vous permet d’utiliser gratuitement un point d’accès mobile avec des données illimitées à des vitesses allant jusqu’à 5 Mbps. Visible propose également des appels Wi-Fi sur des appareils compatibles et des appels et SMS gratuits vers le Canada et le Mexique, ainsi que les îles Vierges américaines et Porto Rico. Ce plan offre même une connectivité 5G pour les appareils compatibles.

En quoi Visible est-il différent de Verizon ?

La plus grande différence entre Visible et Verizon est le coût mensuel. Verizon possède Visible, donc lorsque vous êtes un client Visible, vous avez accès aux mêmes réseaux (et fiabilité) que les clients Verizon. Visible est en mesure d’offrir un coût mensuel inférieur à celui de Verizon, car Visible n’a pas de magasins physiques et fonctionne de manière entièrement virtuelle. Chaque fois que vous avez besoin de discuter avec un représentant du service client ou de gérer votre compte, vous pouvez le faire en utilisant l’application Visible avec un support client 24h/24 et 7j/7.

