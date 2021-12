Meilleures offres Xbox pour décembre 2021

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans l’écosystème Xbox ou passer aux nouvelles consoles Series X et S. De nouveaux jeux propriétaires comme Halo Infinite et Forza Horizon 5 en font la console de salon idéale pour essayer une large gamme de jeux. Cela aide également que Game Pass ne vous ennuie jamais, avec de nouveaux jeux arrivant presque chaque semaine.

Bien qu’il puisse encore être difficile de trouver une console de la série X, les consoles de la série S restent nombreuses et vous êtes assuré de vivre une expérience nouvelle génération impressionnante. Mais grâce à la livraison intelligente, la plupart des jeux que nous trouvons fonctionneront très bien sur les anciennes consoles Xbox One et également sur la série X/S. Nous continuerons à mettre à jour cette page avec tout ce qui concerne le vert de l’équipe, y compris des liens vers n’importe quel stock de consoles de la série X !

Meilleures offres de console Xbox

Malgré la pénurie mondiale de puces, de nombreux détaillants stockent toujours la console Series S et nous avons certaines des meilleures offres répertoriées ci-dessous. C’est un excellent moyen de se lancer dans les jeux de nouvelle génération, avec des temps de chargement rapides, des fréquences d’images élevées et les derniers jeux. De plus, votre bibliothèque numérique vous accompagnera, car la console peut jouer à tout ce qu’une Xbox One peut gérer, juste mieux ! Avec un abonnement Xbox Game Pass, la série S est un excellent moyen peu coûteux de découvrir une gamme de jeux à un prix incroyable.

ROYAUME-UNI:

NOUS:

Meilleures offres de jeux Xbox

Xbox est sans doute la console avec les remises les plus importantes et les plus fréquentes disponibles sur les titres les plus récents et les plus intéressants. Ce qui est également génial, c’est que si vous gardez toujours une ancienne console Xbox One S ou One X à portée de main, de nombreux jeux récents ont été publiés par des éditeurs avec Smart Delivery activé. Cela signifie que, pour de nombreux jeux cross-gen, lorsque vous insérez le disque dans une console plus ancienne ou la nouvelle Xbox Series X, il télécharge automatiquement les fichiers de jeu les mieux adaptés à la Xbox que vous utilisez. Il y a quelques remises intéressantes ci-dessous, y compris des baisses de prix sur Yakuza 7 et Watch Dogs Legion. Gardez un œil sur nous car nous mettrons constamment à jour cette section au fur et à mesure que de nouvelles offres arriveront.

ROYAUME-UNI:

NOUS:

Meilleures offres de contrôleurs et accessoires Xbox

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle manette ou d’une manette supplémentaire pour qu’un ami ou un membre de la famille puisse s’amuser, vous avez de la chance. Nous avons trouvé des contrôleurs filaires à petit budget et sans décalage, ainsi que les meilleurs contrôleurs officiels de Microsoft. La plupart des contrôleurs sont testés pour fonctionner pour les deux consoles, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec votre contrôleur pro ou coloré préféré sur votre nouvelle console Series brillante, et l’emmener chez un ami pour jouer ensemble sur sa Xbox One sans accroc.

ROYAUME-UNI:

NOUS:

Meilleures offres de pass de jeu Xbox

Il y a une raison pour laquelle le Xbox Game Pass est toujours considéré comme « la meilleure offre de jeu ». C’est parce qu’il n’y a pas de moyen moins cher d’essayer plus de 100 grands titres pour un prix moins cher. Tout d’abord, vous êtes assuré d’avoir tous les jeux propriétaires pour Microsoft inclus dans le package dès le premier jour, comme le dernier jeu Forza ou Bethesda. Vous obtenez également d’incroyables jeux tiers et indépendants, dont beaucoup à leur date de sortie ou peu de temps après. L’abonnement est divisé en un abonnement pour ceux qui jouent uniquement sur leur PC, ceux qui souhaitent jouer uniquement sur Xbox, ou le service ultime, qui combine les deux avec Xbox Live Gold.

Gardez cette page dans vos favoris car nous actualiserons la page tout en recherchant constamment de nouvelles offres sur tout ce qui concerne Xbox. Et si vous êtes amateur de tout PlayStation, consultez notre page d’offres PS5 pour les dernières remises sur les jeux et accessoires, et il en va de même pour Nintendo, avec notre hub d’offres Switch. Et pour connaître les dernières offres au fur et à mesure qu’elles se présentent, gardez un œil sur le fil Twitter de Jelly Deals.