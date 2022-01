Meilleures options d’investissement pour les avantages fiscaux et la sécurité financière

Il est important d’affecter votre argent à des options qui non seulement promettent un excellent portefeuille d’investissement, mais offrent également une meilleure sécurité financière.

Commencer une nouvelle année n’est pas complet sans le rituel de prendre des résolutions, et prendre de meilleures décisions financières est sans doute en tête de liste. Les avantages fiscaux sont une composante majeure de la planification financière, car ils constituent un excellent premier pas vers des économies. Habituellement, les économies d’impôt n’apparaissent pas sur le radar de la plupart des gens jusqu’à ce que la date limite les regarde en face. Cependant, il est toujours préférable d’anticiper afin de pouvoir planifier méticuleusement votre avenir financier sur l’année.

Il est important d’affecter votre argent à des options qui non seulement promettent un excellent portefeuille d’investissement, mais offrent également une meilleure sécurité financière. C’est pourquoi les produits d’investissement et d’assurance apparaissent comme une excellente option dans laquelle investir. Compte tenu des conditions actuelles du marché, ils offrent non seulement des rendements plus élevés, mais permettent également d’économiser de l’impôt. De plus, avec la troisième vague de COVID qui prend de l’ampleur, l’élément d’assurance de ces produits devrait offrir une sécurité financière étendue non seulement à l’investisseur, mais également aux personnes à charge.

Examinons de plus près les options de placement à considérer pour économiser de l’impôt.

Régime d’assurance en unités de compte (ULIP)

La caractéristique qui rend les ULIPs populaires parmi les investisseurs est le revenu non imposable qui en découle. En particulier, les ULIP de nouvelle génération ou de 4e génération sont très populaires en raison de leur nature transparente et de leurs frais réduits. La durée de la police varie entre 5 et 30 ans pour ces plans et le preneur d’assurance peut choisir de sortir après 5 ans ou après l’échéance, et repartir avec une valeur de fonds libre d’impôt. De plus, ils offrent également une meilleure flexibilité avec la possibilité de basculer facilement des fonds entre la dette et les capitaux propres en fonction des besoins. Vous pouvez obtenir jusqu’à 12 à 15 % de rendement avec ces plans et ils permettent également au titulaire de la police d’économiser de l’impôt en vertu des articles 80C et 10 (10) D de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961.

En outre, l’investisseur doit tirer le meilleur parti du fait que l’investissement dans les ULIP est exonéré d’impôt pour une prime annuelle pouvant aller jusqu’à Rs 2,5 lakh conformément à la section 10 (10) D. Ainsi, investir au moins Rs 2,5 lakh est une sage décision par rapport aux fonds communs de placement où ils seront soumis à une taxe de 10 % au-dessus de Rs 1 lakh. Les ULIP offrent également un rendement allant jusqu’à 12-15%. Par conséquent, si un jeune de 30 ans investit 10 000 Rs sur 20 ans, il peut accumuler un corpus non imposable d’environ 1 crore de Rs qui sera imposable dans le cas des fonds communs de placement.

Régimes de rendement garanti

Les régimes à rendement garanti sont surtout connus pour la sécurité financière qu’ils procurent à l’épargne durement gagnée de l’investisseur. Ils permettent au titulaire de la police de bloquer son argent pendant de plus longues périodes sans se soucier des fluctuations du marché affectant les rendements. Cependant, ces produits sont également intéressants pour les économies d’impôt. Les plans de rendement garanti sont dotés d’une fonction intégrée d’assurance-vie qui correspond à 10 fois la prime annuelle. De plus, ces primes sont admissibles à un remboursement d’impôt ainsi que le montant à l’échéance en vertu de la section 10(10D).

Plus important encore, ils constituent un bien meilleur pari que la baisse des taux d’intérêt de FD qui s’élèvent actuellement à environ 5% imposables. D’un autre côté, les plans de rendement garanti peuvent vous rapporter jusqu’à ~ 6 % d’intérêt en fonction de facteurs tels que l’âge et la période de blocage. Par exemple, si un homme de 30 ans investit 10 000 Rs dans le plan Tata AIA Fortune Guarantee Plus pendant 10 ans, il peut bénéficier d’un intérêt non imposable de 5,92 % et également obtenir une couverture vie d’environ Rs 14 lakh, ce qui n’est pas disponible avec FD.

Assurance temporaire

Une autre option importante pour économiser de l’impôt et assurer l’avenir de vos proches en ces temps difficiles est l’assurance temporaire. Les primes payées au titre de la police bénéficient d’une exonération fiscale en vertu des sections 80C et 10 (10) D de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. La limite maximale ici est de Rs 1,5 lakh, et vous pouvez également économiser de l’impôt sur les polices achetées pour les parents, les conjoints ou enfants en dehors de soi. Aussi, en cas de décès malheureux de l’assuré, la somme assurée remise aux ayants droit est également exonérée d’impôt.

Forfaits enfants

Il est toujours conseillé de commencer tôt lorsqu’il s’agit d’investir dans l’avenir de votre enfant. Plusieurs investisseurs aiment opter pour une option sûre et garantie dans de tels cas. C’est là que les plans enfants liés à l’unité entrent en jeu. Vous pouvez commencer à investir dans ces régimes dans les 60 à 90 jours suivant la naissance de votre enfant. L’avantage d’investir tôt est que vous pouvez disposer d’un corpus plus important lorsque vous en avez besoin. La fonction de vague de prime est encore une autre raison d’opter pour ces plans car elle garantit le paiement des primes futures en cas de décès soudain du preneur d’assurance. L’investisseur peut bénéficier d’exonérations fiscales en vertu du 80C de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu, qui autorise une exonération fiscale maximale de Rs 1 50 000 par an pour divers plans pour enfants.

En fonction de vos besoins et des facteurs qui les influencent, vous pouvez commencer à planifier tôt et peser soigneusement vos options. N’oubliez pas d’évaluer votre décision en fonction de votre régime fiscal, tranche de revenu, tranche d’âge et taille de la famille, entre autres facteurs.

(Par Vivek Jain, Head-Investments, Policybazaar.com)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Les lecteurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant d’effectuer tout investissement.

