Meilleures options pour les frites et les ailes croustillantes

Les friteuses à air ont pris d’assaut le monde de la cuisine. Ces appareils vous permettent essentiellement d’obtenir le croquant que vous connaissez et aimez des aliments frits, sans avoir à les faire frire. Cela peut rendre la cuisson des aliments frits à la fois plus facile et plus saine. Bien sûr, il existe des tonnes d’options de nos jours – et par conséquent, il peut être difficile de trouver les meilleures friteuses à air pour vos besoins.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Il y a quelques points à considérer avant d’acheter. Pour commencer, vous devrez penser à la taille. Si vous nourrissez une famille de cinq personnes, vous aurez peut-être besoin d’une plus grande option, tandis que si vous ne cuisinez que pour vous-même, une plus petite conviendra probablement.

Vous voudrez également réfléchir aux fonctionnalités proposées. Certaines options sont essentiellement des fours à convection, ce qui signifie qu’ils font circuler la chaleur autour de vos aliments, les cuisant uniformément. Ce n’est pas une mauvaise chose que certaines options soient basiques, mais certaines offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que des fonctions d’arrêt automatique, des accessoires supplémentaires pour différents types de cuisson, etc.

Peu importe ce que vous recherchez, consultez notre liste des meilleures friteuses à air ci-dessous.

Meilleure friteuse à air globale : Ninja Air Fryer

Avantages: Facile à utiliser, pas trop cher, même en cuisine

Les inconvénients: Pas assez grand pour les familles nombreuses

Si vous recherchez une option solide et fiable qui permet de faire le travail rapidement et facilement, alors la friteuse à air Ninja est la voie à suivre. Cette option a l’air bien, est facile à utiliser et cuit uniformément vos aliments.

La friteuse Ninja Air Fryer est particulièrement efficace pour cuisiner des aliments comme les ailes de poulet et les frites, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l’utiliser pour d’autres choses. Par exemple, il est excellent pour la cuisson uniforme et rapide des aliments surgelés. Il est également livré avec un panier de 4 pintes, qui va au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

La friteuse à air Ninja est un excellent choix, mais elle n’est pas parfaite. Si vous cuisinez pour des groupes plus importants, cet appareil n’est probablement pas le bon choix pour vous. Ce n’est pas non plus bon marché, même si ce n’est pas trop cher non plus.

Meilleur four grille-pain pour friteuse à air: Four grille-pain à convection Airfryer Cuisinart

Avantages: Design époustouflant, commandes simples et puissantes

Les inconvénients: Cher, grand

Si vous êtes à la recherche d’un ensemble friteuse/grille-pain à air de qualité supérieure, le four grille-pain à convection Airfryer de Cuisinart est la solution. Cette option a non seulement fière allure, mais elle fonctionne également extrêmement bien et est très facile à utiliser. De plus, elle s’intégrera parfaitement dans n’importe quelle cuisine.

Le four grille-pain à convection Airfryer Cuisinart est livré avec un certain nombre de fonctions, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Par exemple, il dispose des fonctions de réchaud, de grillage, de rôtissage, de friture à l’air et de cuisson par convection. Et, il a une plus grande capacité, ce qui signifie que vous pouvez griller jusqu’à six morceaux de pain, un poulet, jusqu’à 3 livres d’ailes, et ainsi de suite.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, l’appareil est assez cher, et il est assez gros. Sûr de dire, vous devrez vous assurer qu’il s’intègre dans votre maison avant d’acheter.

Meilleure petite friteuse à air : Chefman TurboFry

Avantages: Compact, facile à utiliser, pas cher

Les inconvénients: Conception bon marché

Si vous recherchez une friteuse à air plus petite qui peut facilement s’intégrer dans une petite cuisine, un studio, un camping-car ou un autre petit espace, alors la Chefman TurboFry est la solution. L’appareil est facile à utiliser, et même s’il ne peut pas cuisiner pour une famille, si vous n’avez besoin de cuisiner que pour une ou deux personnes, cela n’aura pas d’importance.

L’une des meilleures choses à propos du Chefman TurboFry est sa facilité d’utilisation. L’appareil a un cadran de minuterie sur le devant et un cadran de température sur le dessus. Les températures varient de 200 à 400 degrés Fahrenheit, ce qui signifie qu’il devrait être relativement facile de cuire la plupart des aliments.

C’est une excellente option compacte, mais ce n’est pas parfait. La construction est un peu bon marché et les fonctionnalités de l’appareil sont un peu basiques. Cela dit, le TurboFry est très bon marché, vous ne vous attendez donc pas vraiment à une version premium ou à des tonnes de fonctionnalités de toute façon.

Meilleure grande friteuse à air : GoWise 7-Quart Electric

Avantages: Grande capacité, beaucoup de fonctions, relativement peu coûteux

Les inconvénients: Pas le plus simple à nettoyer

Vous cherchez une friteuse à air de grande capacité que vous pouvez utiliser pour nourrir une famille ? La friteuse à air électrique GoWise 7 pintes est la solution. Cet appareil est plus grand que la plupart des autres sur cette liste, est livré avec un livre de recettes et est même livré avec trois supports empilables pour différents types d’aliments.

La friteuse à air GoWise 7 Quart est également livrée avec de nombreuses fonctions différentes. L’appareil non seulement frit à l’air, mais il peut également rôtir, déshydrater, griller, cuire, réchauffer ou simplement réchauffer. En d’autres termes, il n’y a pas grand-chose que vous ne puissiez pas cuisiner ici.

Ce n’est pas parfait cependant. L’un des plus gros problèmes est le fait qu’il n’est pas le plus facile à nettoyer, grâce au fait que le panier n’est pas amovible. Pourtant, une fois que vous vous y êtes habitué, cela ne devrait pas être un gros problème.

Meilleure friteuse à air pas chère: Friteuse à air GoWise 3,7 pintes

Avantages: Pas cher, beaucoup de fonctions, quelques couleurs différentes

Les inconvénients: Pas la plus grande capacité

GoWise ne fait pas seulement une excellente option de grande capacité, il fabrique également des modèles économiques impressionnants. Le GoWise 3,7 pintes est peu coûteux, offre de nombreuses fonctionnalités et plus encore.

En ce qui concerne les fonctions, la friteuse à air GoWise 3,7 pintes en propose huit : chaud, frites, poulet, steak, crevettes, porc, gâteau et poisson. Cela couvre des tonnes de différents types d’aliments et vous permet d’appuyer simplement sur un bouton pour cuisiner votre repas. L’appareil est capable de cuire à des températures comprises entre 170 et 400 degrés Fahrenheit.

Ce n’est pas parfait cependant. L’un des inconvénients de dépenser moins est que vous obtiendrez une capacité plus petite, ce qui est quelque chose à garder à l’esprit si vous cuisinez pour une famille.

