“En direct de New York, c’est samedi soir…” Pendant un temps, l’endroit le plus excitant un samedi soir était devant l’écran de télévision, alors que Saturday Night Live présentait certaines des meilleures performances musicales de l’histoire de la télévision.

Depuis sa première saison, en 1975, à travers chaque décennie depuis, SNL a pris le pouls de la scène musicale, poussant le punk, le hip-hop, la new wave, grunge, et le reste dans le courant dominant et dans des millions de foyers.

Qu’il s’agisse des plus grands groupes de la musique ou de quelqu’un sur le point de percer, SNL reste la plus grande soirée télévisée de fin de soirée. En tant qu’autre star en devenir, Billie Eilish, fait ses débuts chez SNL, nous comptons certaines des plus grandes performances musicales de SNL.

15: REM: Shiny Happy People, Losing My Religion (1991)

Venez pour la chorégraphie synchronisée de REMMichael Stipe et Kate Pierson des B-52 restent pour l’interprétation joyeuse de leur tube “Shiny Happy People”. Les débuts de REM marquent également probablement la seule fois où Kate Pierson est sous-habillée pour quoi que ce soit. Le groupe a juxtaposé cette performance idiote avec une livraison passionnée de « Losing My Religion ».

14 : The Tragically Hip : Catastrophe nautique, Grace Too (1995)

« C’est un honneur pour moi de présenter l’Amérique, mes amis, The Tragically Hip », a déclaré le vétéran de SNL et natif de l’Ontario Dan Aykroyd, alors qu’il présentait le groupe à la scène de SNL. À cette époque, le Hip était déjà devenu « le groupe canadien » et était prêt – ou du moins en attente – d’une percée aux États-Unis. Mais au lieu de jouer la sécurité avec des tubes comme “New Orleans Is Sinking”, The Hip a opté pour une performance plus nuancée de “Nautical Disaster” et “Grace Too”, avec Gord Downie changeant les paroles d’ouverture de “Il a dit que je suis fabuleusement riche » à « Ils disent que nous sommes tragiquement branchés ».

13 : Sinead O’Connor : Guerre (1992)

Avant que les gens ne remportent des Oscars pour avoir dénoncé les scandales d’abus dans l’église catholique, Sinead O’Connor a choqué le public américain lorsqu’elle a interprété une superbe interprétation a cappella de Bob Marley« Guerre », en modifiant la ligne « Combattre l’injustice raciale » en « Combattre les abus sexuels », puis en déchirant une image du pape Jean-Paul II. Comme on pouvait s’y attendre, les gens ont perdu la tête, ce qui a entraîné plus de 4 000 appels téléphoniques à NBC, et l’auteur-compositeur-interprète irlandais a été vilipendé dans les nouvelles. Maintenant, des décennies plus tard, les mea culpas abondent et l’interprétation d’O’Connor est considérée comme l’une des meilleures performances musicales de SNL.

12 : Funky 4 + 1 : C’est le joint (1981)

SNL est entré dans l’histoire lorsque les légendes de la vieille école Funky 4 + 1 ont dirigé la première performance hip-hop à la télévision nationale. Grâce à l’exhortation de l’avocate du hip-hop Debbie Harry, de blonde (dont « Rapture » ​​a été la première chanson avec du rap à devenir n ° 1), le Bronx a amené le boogie-down du Bronx dans les salons américains. “Les gens de la série étaient si nerveux”, a déclaré le guitariste de Blondie Chris Stein à Rolling Stone. « Je me souviens avoir essayé de leur expliquer comment le grattage fonctionnait. Essayer de verbaliser ce que c’est pour quelqu’un qui n’en a aucune idée, c’est vraiment difficile.

11 : Billie Eilish : Méchant, je t’aime (2019)

À l’occasion de la première de la 45e saison, l’icône pop émergente Billie Eilish a fait ses débuts à SNL en défiant la gravité, interprétant son tube “Bad Guy” et escaladant les murs du Studio 8H grâce à une ruse de caméra inspirée de Jamiroquai. Plus tard, elle a fait équipe pour son frère Finneas et a ralenti les choses avec le tendre duo “I Love You”, entouré d’un ciel étoilé et attirant le public du studio et les téléspectateurs à la maison dans son orbite personnelle. Ce furent des débuts impressionnants pour la star de 17 ans, prouvant qu’elle peut livrer la marchandise à la fois en direct et sur disque.

10 : Tom Petty et les briseurs de cœur : vous ne savez pas ce que ça fait, Honey Bee (1994)

Parfois, vous perdez un Heartbreaker et gagnez un Dave Grohl. Pour sa cinquième de ce qui serait huit apparitions en SNL, Tom Petit a enrôlé Grohl pour remplacer Stan Lynch, récemment décédé. Grohl était encore sous le choc du décès de Kurt Cobain et de la dissolution de son propre groupe, Nirvana. Comme il l’a dit à MTV, la performance de SNL marquait la première fois qu’il avait hâte de jouer à nouveau de la batterie. Grohl a apporté son énergie punk aux tubes des Heartbreakers “You Don’t Know How It Feels” et “Honey Bee”. Petty a clairement aimé ce qu’il a entendu et a même demandé à Grohl de rejoindre le groupe, ce qui nous aurait privé des Foo Fighters.

9 : Kendrick Lamar : Je paie pour ça (2014)

Toujours à la hauteur des éloges de la critique de Bon enfant, MAAd City, Kendrick Lamar a utilisé sa deuxième apparition à SNL pour interpréter “I”, sa première offre post-Kid et un avant-goût de son album qui sortira bientôt Pour pimper un papillon. Portant des lentilles de contact noires et une chorégraphie saccadée inspirée de Busta Rhymes, Lamar a donné une performance époustouflante de son hymne à l’amour-propre. Avec un accompagnement complet et des chanteurs, le morceau d’échantillonnage des Isley Brothers de Lamar a pris vie au Studio 8H, offrant l’une des meilleures performances musicales SNL de tous les temps.

8 : LL Cool J : Go Cut Creator Go (1987)

Le casting de SNL n’a jamais été aussi progressif que leurs réservations musicales. Près d’un an après que Run-DMC a interprété son crossover rap-rock “Walk This Way”, un rappeur émergent alors âgé de 17 ans nommé LL Cool J est entré dans l’histoire du hip-hop avec sa performance de “Go Cut Creator Go”, soutenu par les DJ Cut Creator et Bobcat, qui ont soutenu LL avec leurs impressionnantes compétences en scratch. Le Queens MC a fait ses débuts à succès avec Radio, mais c’est le deuxième album Bigger And Deffer qui a fait de lui une star, ce qui était clair comme le jour sur la scène SNL.

7: The Rolling Stones: Beast Of Burden, Shattered, Respectable (1978)

En octobre 1978, Les pierres qui roulent sont retournés dans la ville qui a inspiré leur Certaines filles album à jouer sur Saturday Night Live suite au succès à succès de l’album. Les Stones étaient à la fois les hôtes et les invités musicaux de la soirée et ont interprété trois morceaux d’affilée dans un segment de 13 minutes. Mais ce qui est le plus mémorable dans leur apparition, ce sont les singeries torrides du groupe sur scène, avec Mick Jagger arrachant la chemise de Ronnie Wood pendant “Shattered”, puis augmentant la mise et léchant le visage de Wood pendant (assez convenablement) “Respectable”.

6 : Kanye West : Black Skinhead, Nouveaux esclaves (2013)

Kanye West a une relation tumultueuse avec SNL. Il est apparu sept fois dans l’émission, et bien que ses apparitions aient été dignes d’intérêt pour ses performances et ses remarques politiques, vous pouvez compter sur Kayne pour livrer certaines des plus grandes performances musicales de SNL. Après avoir recruté une équipe de 32 ballerines pour interpréter “Power” et “Runaway” en 2010, il s’est surpassé trois ans plus tard avec une performance explosive de “Black Skinhead” et “New Slaves”, présentant son nouveau Yeezus personnage au monde. Vêtu d’une veste en cuir cloutée, West rappe dans un modulateur de voix alors que des images de chiens policiers et de cagoules noires KKK sont projetées derrière lui, accompagnées de l’abrasif. Ce ne serait qu’une des nombreuses images indélébiles à être apparues sur la scène SNL.

5: Fear: Beef Baloney, Alright si vous aimez les saxophones de New York (1981)

Alors, comment l’une des formations de punk hardcore les plus notoires de LA s’est-elle retrouvée sur la scène SNL ? Il s’avère que le groupe a compté l’ancien du spectacle John Belushi comme un grand fan, et il a promis aux showrunners qu’il ferait une apparition si le groupe jouait. Avec un public composé d’autres légendes du punk, dont Ian Mackaye de Minor Threat, Tesco Vee de The Meatmen et John Joseph de Cro-Mags, entre autres, le set de Fear a transformé 30 Rock en un spectacle punk à part entière, avec moshing et foule. un surf qui a effrayé le public aussi bien en studio qu’à la maison (c’était Halloween, après tout). Le groupe a interprété “Beef Boloney” et “New York’s Alright If You Like Saxophones”, qui sont entrés dans l’histoire du punk tout en se méritant une interdiction permanente du spectacle.

4: Beastie Boys et Elvis Costello: Sabotage, Radio Radio (1999)

Même si SNL aime courtiser la controverse en faisant la satire des gens et des événements, la série n’en avait rien en 1977, lorsque Elvis Costello Et The Attractions ont cessé de jouer leur single “Less Than Zero”, se lançant plutôt dans “Radio Radio”, un cri de ralliement contre la diffusion contrôlée par les entreprises. Costello a été rapidement banni de l’émission jusqu’à ce qu’ils réparent les choses 12 ans plus tard, en 1989. Puis, pour l’émission du 25e anniversaire de la SNL en 1999, Costello est revenu pour parodier son apparition historique de 1977, interrompant Beastie Boys‘ Performance “Sabotage” avant que le quatuor ne se lance dans une interprétation brûlante de “Radio Radio”.

3: Nirvana: Smells Like Teen Spirit, Territorial Pissings (1992)

À son apogée, SNL ne pouvait pas seulement créer (ou défaire) un groupe, il offrait aux banlieues américaines un aperçu exotique des sons underground qui explosaient dans la musique. C’est le cas du Nirvana. Lorsque le groupe a fait ses débuts à SNL, le 11 janvier 1992, ils ont donné à l’Amérique son premier aperçu du grunge à la télévision, transformant le groupe et Kurt Cobain en superstars réticentes. Après leur performance maniaque de “Smells Like Teen Spirit”, tout le monde s’attendait à ce que “Come As You Are To” suive, mais à la place, Cobain et sa compagnie ont opté pour une face B inattendue, “Territorial Pissings”, avant de complètement saccager la scène et leur instruments. Mais la vraie controverse est venue après que les membres du groupe se soient « embrassés » pendant le générique de fin. Non seulement l’une des meilleures performances musicales de SNL, elle a donné peu importe un coup de pouce qui a frappé Michael Jackson‘s Dangerous a quitté la première place et a placé “Smells Like Teen Spirit” à la sixième place.

2: David Bowie: L’homme qui a vendu le monde, TVC15, Boys Keep Swinging (1979)

Aucun montant de Lady Gaga les robes de viande pourraient surpasser David BowieLa performance dadaïste de SNL en 1979. À la sortie de sa phase berlinoise, Bowie est hissé sur scène dans un smoking en forme de boîte par les artistes de la performance Joey Arias et le chanteur allemand Klaus Nomi, alors qu’ils chantent avec lui sur “The Man Who Sold The Monde.” Ce fut l’une des plus grandes apparitions musicales à la télévision, un moment où le vaudeville rencontre le centre-ville de New York. Cela deviendrait de plus en plus étrange à partir de là, lorsque Bowie est revenu sur scène en drag et en promenant un caniche rose en peluche pour “TVC15”, puis en marionnette sans tête pour “Boys Keep Swinging”.

1 : Prince : La fête (1981)

Les années 80 ont été une période inégale pour SNL, mais si une chose pouvait sauver la pertinence de l’émission, ce serait une performance électrisante d’un jeune de 22 ans. Prince, tournant autour de la scène dans un trench-coat et des bottes go-go tout en interprétant son «Partyup» de 1980 Dirty Mind. Bien que Prince n’ait pas été l’invité musical principal ce soir-là (Todd Rundgren l’était), les producteurs ont laissé une place pour de nouveaux talents chauds – et ils n’étaient pas prêts pour ce qui les attendait. Malheureusement, la performance de Prince et tout l’épisode ont été effacés de l’histoire de la série grâce à l’acteur Charles Rocket qui a largué une bombe F en direct.

