Meilleures pièces d’argent Horace: Jazz essentiel pour les oreilles curieuses

Le grand pianiste et compositeur Horace Silver a été entendu par des centaines de millions de mélomanes qui ignorent probablement sa présence. L’un des morceaux les plus connus de Silver, « Song for My Father », est construit sur une ligne de basse accrocheuse à deux notes que Walter Becker et Donald Fagen ont emprunté pour Dan d’acier“Rikki Don’t Lose That Number” de 1974. Ce n’était pas la seule influence de Silver sur une chanson du top 20 du Billboard de cette décennie, cependant. Les lignes de cor tourbillonnant vers la fin de « Song for My Father » sont reproduites dans des voix multipistes sur Stevie Wonder‘s “Don’t You Worry ‘Bout a Thing”, extrait de son album Innervisions de 1973.

“Song for My Father”, cependant, n’est qu’un des nombreux chapitres musicaux illustres de la longue et riche carrière de Silver. Il est l’un des pianistes et compositeurs les plus influents de son temps. Parmi les fans de jazz, il est peut-être mieux connu comme le père fondateur du genre connu sous le nom de hard bop, un style exubérant et tapageur qui a pris de l’ampleur à la fin des années 50 et au début des années 60. Le hard bop a pris les innovations stylistiques du bebop et les a combinés avec des styles vernaculaires comme le blues, le gospel et une multitude d’influences latines, brésiliennes et ouest-africaines. Il a également été à la base de nombreux genres musicaux ultérieurs adjacents au jazz et d’innombrables échantillons de hip-hop.

À un niveau basique, Silver était un génie de la mélodie. Il disait souvent que la musique devait apporter de la joie et faire oublier les problèmes. Il était difficile d’être abattu avec la musique de Silver qui jouait dans les environs. «Horace a remis le plaisir dans la musique», a écrit le grand pianiste de jazz Mike LeDonne, à la mort de Silver en 2014. «C’était une approche qui replaçait la danse au premier plan comme au bon vieux temps, mais avançait de manière harmonique en même temps.»

Écoutez les meilleurs morceaux d’Horace Silver sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour notre liste.

Débuts

Horace Silver est né à Norwalk, Connecticut en 1928 et était un artiste remarquable au piano et au saxophone au lycée. En 1950, il est engagé pour un concert avec le grand saxophoniste Stan Getz, qui jouait à proximité. (Il était de coutume pour les chefs d’orchestre vedettes de voyager en solo de ville en ville et d’embaucher des musiciens locaux pour leurs concerts.) Silver a fait une telle impression sur Getz que le saxophoniste l’a engagé sur place pour faire partie de son groupe stable à New York.

Silver s’est installé à Gotham et a rapidement fait forte impression. Comme beaucoup de jeunes pianistes à l’époque, il était fasciné par l’innovateur du bebop Bud Powell, et il pouvait jouer des airs de poursuite en voiture avec les meilleurs. Mais même alors, il y avait une personnalité individuelle qui émergeait dans son travail. Contrairement aux grappes de flotte de sa main droite, sa main gauche a joué des notes de basse plus lentes et presque réticentes, faisant allusion aux innovations à venir.

Art Blakey

Silver a trouvé une âme sœur chez le batteur Art Blakey. Sept ans de plus que le pianiste, Blakey avait joué dans les grands big bands de l’ère swing avec de nombreux pionniers du bebop. Il partage la passion de Silver pour la création d’un nouveau style musical plus polyglotte qui conserve l’enthousiasme et la complexité d’ensemble des styles plus anciens. Ils ont collaboré pendant plusieurs années et ont finalement co-fondé un groupe appelé The Jazz Messengers qui a établi la norme pour le jazz pour petits ensembles pour les années à venir.

Le groupe habituel était un quintette de saxophone, trompette, piano, basse et batterie. Plutôt qu’une série de solos sans fioritures entre les déclarations du thème, la musique comportait des riffs et d’autres figures écrites par Silver à jouer sous le solo pour alimenter l’excitation. Le résultat a réussi à traduire le frisson des grands groupes en petits combos. A Night at Birdland, l’une de leurs premières collaborations, montre que la musique commence à s’éloigner du bebop standard.

Une maison chez Blue Note

Au début des années 50, Silver avait entamé une relation avec Blue Note Records, le label le plus emblématique du jazz, et il enregistrera exclusivement pour la marque pendant près de trois décennies. Au cours des années 50 et 60, Silver a réalisé certains de ses meilleurs enregistrements, mais aussi certains des albums qui allaient devenir emblématiques du mainstream du label. La musique était pleine de grooves entraînants, d’interactions animées entre les cuivres et le blues terreux du leader. Son meilleur matériel de cette époque peut être entendu sur des enregistrements qui jouent sur le nom d’Horace : Six Pieces of Silver, Silver’s Blue et Horace-scope. L’un de ses morceaux phares de cette époque, « Senor Blues » a été un succès à la fois en version instrumentale et vocale avec les paroles de Silver.

Un voyage au Brésil au début des années 60 marque un tournant dans la musique de Silver. C’est au cours de ce voyage que Silver a acquis une plus grande appréciation des styles afro-portugais de la patrie de son père, les îles du Cap-Vert. La musique qui en résulte, Song for My Father et The Cape Verdean Blues, sont deux des meilleures de Silver.

Comme ce fut le cas pour de nombreux créateurs de tendances des années 50 et 60, le travail de Silver était inégal dans les années 70, s’efforçant souvent de s’adapter à l’évolution rapide des goûts. Il a commencé la décennie avec une série en trois parties, United States of Mind, qui comprenait des voix et une guitare électrique ajoutées à son ensemble. Il a clôturé la décennie avec des versions lourdes du style signature, ajoutant des cors, des bois, des percussions et des chœurs à son ensemble. Le résultat était souvent une musique qui ressemblait à la bande originale d’une émission télévisée d’action/aventure. Le génie du travail précédent de Silver transparaît occasionnellement, comme sur « Acid, Pot, or Pills ».

Après la carrière Blue Note

Silver s’est séparé de Blue Note au début des années 80 et a commencé à enregistrer pour son propre label, avec des thèmes et des titres holistiques comme Guides to Growing Up. À la fin des années 90 et au début du nouveau millénaire, Silver est revenu à sa forme classique avec des enregistrements comme A Prescription for the Blues. En 2014, il est décédé à l’âge de 85 ans.

Les compositions de Silver ont influencé une génération d’accordeurs de jazz, et son style solo a eu un impact sur une grande variété de pianistes, de l’icône du free jazz Cecil Taylor, qui appréciait le poids blues de la musique de Silver, aux maîtres du clavier comme Mulgrew Miller, Harold Mabern et Eric Reed, qui ont été touchés par son élan émouvant. L’association des anciens élèves des sidemen de Silver est vaste et comprend des personnalités légendaires comme Joe Henderson, Woody Shaw, Tom Harrell et littéralement des dizaines d’autres grands du jazz. Le pianiste Ethan Iverson a dit un jour : « beaucoup de compositions de Silver sont connues de la plupart des joueurs de jazz d’aujourd’hui, il est une véritable colonne vertébrale de cette musique ». Bien que cela soit sans aucun doute vrai, des gens comme Becker, Fagen et Wonder ont également montré que l’influence du génie d’Horace Silver s’étend bien au-delà des frontières du monde du jazz.

Vous pensez que nous avons raté l’une des meilleures pièces d’Horace Silver ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.