Meilleures pièces de Bill Evans : 20 incontournables du jazz

Bill Evans est l’un des pianistes les plus importants du jazz. Il a atteint cette stature en jouant sur ses forces. Son ton distinctif à l’instrument lui a permis d’extraire de grandes quantités d’émotion à partir de quelques notes seulement. Evans était le pianiste de Miles Davis‘ album phare de Kind of Blue, et dans son autobiographie, Davis inclut une remarque souvent citée qui résume particulièrement bien le son d’Evans : « Bill avait ce feu tranquille que j’aimais au piano. La façon dont il l’a approché, le son qu’il a obtenu était comme des notes de cristal ou de l’eau scintillante tombant en cascade d’une cascade claire. La beauté que Davis décrit était présente du travail d’Evans du début jusqu’à la fin.

La carrière d’Evans s’est étendue du milieu des années 1950 à sa mort en 1980, une période de rupture dans le monde du jazz qui a vu la naissance du jeu libre et la création de la fusion électrique, entre autres innovations. Mais Evans a à peine évoqué ces développements. Au lieu de cela, il a traversé ces décennies tumultueuses en se produisant dans des contextes familiers – principalement des trios – et en affinant et en élargissant continuellement son approche des standards du jazz. Dans son cas, sa réticence à chasser les tendances s’est avérée être une force. Et bien que son travail ait été apprécié par ses collègues musiciens – son album révolutionnaire, Everybody Digs Bill Evans de 1959, présentait sur sa couverture des témoignages de Davis, Ahmad Jamal, George Shearing et Boulet de canon Adderley – sa musique était exceptionnellement accessible et est souvent une étape précoce dans le voyage d’un auditeur curieux dans le jazz.

Le compositeur

Bill Evans était un étudiant assidu de la chanson populaire américaine, mais il s’intéressait aussi profondément aux compositeurs classiques, notamment Chopin et Debussy. Il a apporté ses nombreuses influences à ses propres compositions. Evans a régulièrement écrit des originaux tout au long de sa carrière, et une poignée de ses morceaux sont finalement devenus des standards. “Very Early” était l’une de ses premières pièces, écrite alors qu’il étudiait à l’Université du sud-est de la Louisiane, et elle a fait ses débuts sur disque sur Moonbeams en 1962, un trio avec le bassiste Chuck Israels et le batteur Paul Motian. Après une ouverture lente et lyrique, il s’ouvre sur un groove mid-tempo qui trouve Evans offrant des accords riches et surprenants.

« Blue in Green », de l’album Portrait in Jazz d’Evans en 1960, a été coupé pour Kind of Blue de Miles Davis l’année précédente. Il a d’abord été dit qu’il avait été écrit par Davis, mais le consensus est maintenant qu’Evans a composé la mélodie à la suite d’une invite de Davis. La propre version d’Evans, établie avec son trio classique, avec Scott LaFaro à la basse et Motian à la batterie (plus d’informations sur ce groupe dans un instant), dégouline de mystère et de nostalgie.

À l’autre extrémité du spectre émotionnel se trouve « Waltz for Debby », une chanson qui rappelle Rogers et Hammerstein avec son thème lumineux et plein d’entrain. La mélodie est si irrésistible qu’elle a été enregistrée des centaines de fois dans différents décors. La version définitive provient de l’album LP de 1961 Know What I Mean?, sur lequel Evans joue et co-affiche avec le saxophoniste Cannonball Adderley. Adderley a une compréhension intuitive de la mélodie et sa voix de la mélodie est rendue par la lumière du soleil, et Evans atteint de nouveaux sommets avec son solo. “A Simple Matter of Conviction”, la chanson titre d’un disque en trio de 1967 avec le bassiste Eddie Gómez et le batteur Shelly Manne, montre l’inventivité d’Evans sur un morceau au tempo rapide – vérifiez l’épanouissement avec lequel il termine son solo initial afin de laisser de la place à Gómez pour improviser.

« Turn Out the Stars » est une ballade douloureuse à laquelle Evans est régulièrement revenu tout au long de sa carrière, et vous pouvez entendre une excellente première version sur Intermodulation, son duo de 1966 avec le guitariste Jim Hall, un esprit proche. Après une section d’ouverture impressionniste, Evans et Hall accélèrent légèrement le rythme et entament une longue conversation qui les trouve en train de comprendre les implications de la mélodie avec un effet magnifique. Au fil des ans, Evans a également trouvé l’inspiration dans les paroles. “The Two Lonely People”, extrait du LP du trio d’Evans de 1971, The Bill Evans Album, a été écrit par la pianiste et parolier Carol Hall, et Evans a mentionné à quel point ses paroles ont façonné son développement de la mélodie.

Le trio inoubliable

Bill Evans a trouvé une réserve inépuisable de possibilités créatives dans la forme dépouillée du trio piano/basse/batterie, et son travail dans ce cadre est le plus connu. À la fin de 1959, Evans est entré pour la première fois en studio avec le bassiste LaFaro et le batteur Motian, et le groupe est rapidement devenu l’un des plus importants du jazz moderne. L’idée d’Evans était de demander au groupe d’improviser collectivement, plutôt que la section rythmique soutenant le pianiste alors que chacun jouait en solo à son tour. En LaFaro, superbe technicien à l’imagination harmonique à toute épreuve, il découvre son partenaire idéal. « Israël », des Explorations de 1961, montre ce que le trio peut faire avec du matériel uptempo plus délicat. Écoutez comment LaFaro ajoute des accents à la mélodie d’Evans dans le registre supérieur de son instrument, semblant parfois être la troisième main du pianiste.

Aussi remarquables que fussent les dates de studio du trio, la meilleure vitrine de leur interaction a été réalisée en direct au Village Vanguard de New York en juin 1961. Ces enregistrements étonnants ont constitué la base de Waltz for Debby et Sunday at the Village Vanguard, deux des meilleurs albums de le jazz. Ils ont depuis été compilés et réédités dans diverses configurations à plusieurs reprises. De dimanche au Village Vanguard vient la chanson de Cole Porter “All of You”, donnée une lecture aérée à un tempo de flotte. Evans et LaFaro jouent ensemble comme les deux moitiés d’un même esprit musical, tandis que le pinceau net et les accents subtils de Motian donnent à la mélodie la forme.

Tout aussi sublime est la ballade “Some Other Time”, un air standard auquel Evans reviendrait tout au long de sa carrière. Son traitement délicat, qui le trouve davantage axé sur la mélodie de la main droite alors que LaFaro improvise sur les accords, est de la poésie dans le son. Hélas, LaFaro est décédé dans un accident de voiture peu de temps après la date du Village Vanguard, une perte monumentale pour la musique qui a dévasté Evans.

Bill Evans Solo

Bien que les plus grands plaisirs d’Evans en tant qu’improvisateur soient venus lorsqu’il travaillait avec d’autres musiciens, il a enregistré une poignée d’albums solo. “Love Theme From Spartacus” vient de Conversations With Myself de 1963, l’un des nombreux LP qu’il a gravés en utilisant le multipiste pour improviser avec lui-même. Le tourbillon de notes donne à la pièce une impression de harpe, conférant à la simple mélodie romantique une couche de grandeur qui gagne en intensité au fur et à mesure qu’elle progresse. “Midnight Mood” est un point culminant mélancolique d’Alone, le premier album de piano solo d’Evans, sans overdubs. Chaque main travaille indépendamment et il sonne comme son propre groupe.

Evans était tellement obsédé par le refrain d’ouverture à quatre notes de « Some Other Time » susmentionné qu’il l’a incorporé dans d’autres morceaux. L’un d’eux était “Flamenco Sketches” de Kind of Blue de Miles Davis, et un autre était “Peace Piece”, une improvisation solo sur le vampire qui prend près de sept minutes de Everybody Digs Bill Evans. “Peace Piece” est si beau qu’il en est presque douloureux à entendre, car Evans utilise le sustain et le silence pour transporter l’auditeur dans un autre royaume. Au fur et à mesure qu’il se déroule, il passe de mélodies folkloriques douloureusement jolies à la dissonance. La pièce occupait une place particulière pour Evans et il ne l’a plus jamais enregistrée.

Normes d’interprétation de Bill Evans

Aussi grand compositeur qu’était Evans, une grande partie de son œuvre la plus fascinante est venue de son étude des standards tout au long de sa vie. Il interrogeait constamment les implications mélodiques et harmoniques de ses airs préférés, et il y entendait des possibilités que d’autres musiciens ne connaissaient pas. Au début de 1959, en utilisant du temps de studio supplémentaire après un rendez-vous avec Chet Baker, Evans a créé “On Green Dolphin Street” avec le bassiste Paul Chambers et le batteur Philly Joe Jones. Le trio avait enregistré la chanson l’année précédente avec Miles Davis et leur prise de vue est décontractée mais oscille fort, avec Evans ajoutant des accents décalés à la mélodie.

En 1962, Evans enregistre « My Funny Valentine » pour Undercurrents, son premier album avec le guitariste Jim Hall. Certains donnent à la pièce un traitement langoureux, mais Evans et Hall trouvent de la joie dans un échange rythmique, où un joueur présentera une phrase comme une question à laquelle l’autre répond. “Stella by Starlight”, coupé en direct en mai 1963, est une formidable vitrine pour la pensée mélodique d’Evans, alors qu’il joue en solo d’une manière linéaire, semblable à un cor qui rappelle Bud Powell.

L’année suivante, Evans a formé un brillant trio avec le bassiste Gary Peacock et le batteur Motian, et ils ont enregistré Trio ’64, qui comportait une belle lecture de “Everything Happens to Me” comme dernier morceau. Evans semble dynamisé par l’articulation de la basse de Peacock, qui sonne souvent comme une guitare avec ses pistes de registre supérieur, et il tire beaucoup de nostalgie de la mélodie originale. En 1968, Evans a inclus le bassiste Eddie Gómez et le jeune batteur Jack DeJohnette dans un nouveau trio, et ils l’ont rejoint pour une tournée européenne qui a finalement abouti à l’album live de Bill Evans au Montreux Jazz Festival. “I Loves You Porgy”, un autre morceau qui n’a jamais quitté le livre d’Evans, vient de cet enregistrement, mais sur cet enregistrement particulier, la section rythmique s’étend, permettant à Evans de raconter une histoire qui va de la douleur au triomphe et vice-versa.

Des années plus tard

Bien qu’Evans ait continué à travailler principalement dans un cadre de trio tout au long des années 70, il y a eu de nombreux moments forts non-trio. L’un de ces LP était son formidable premier album avec le chanteur Tony Bennett, et un autre était Crosscurrents, créé au début de 1977 avec les saxophonistes Lee Konitz (alto) et Wayne Marsh (ténor), aux côtés des membres du trio d’Evans Eddie Gomez (basse) et Elliot Zigmund (batterie). Konitz et Marsh ont d’abord fait leur marque en travaillant ensemble aux côtés du pianiste et théoricien Lennie Tristano, dont l’approche unique de l’harmonie a eu une influence importante sur Evans, et leur présence donne un peu d’avantage à la performance d’Evans – vous pouvez l’entendre exercer de l’énergie pour garder son équilibre au milieu des insolites excursions harmoniques des saxophonistes.

Enregistré la même année, mais sorti plus tard, You Must Believe in Spring, un formidable album en trio avec Gomez et Zigmund. Le jeu d’Evans sur la magnifique chanson titre est doux et patient, étirant les contours de la mélodie pour extraire un pathos supplémentaire de chaque changement d’accord.

Également présenté sur You Must Believe in Spring est le point de vue d’Evans sur “Suicide Is Painless”, le thème de l’émission télévisée à succès M*A*S*H. Evans était fanatiquement dévoué à l’émission et demandait souvent à la regarder dans les coulisses avant les concerts les soirs de diffusion (d’ailleurs, Evans a été enrôlé dans le service en 1951 pendant la guerre de Corée mais a servi dans des groupes aux États-Unis). Au début de la pièce, il a gardé le tempo sous contrôle pour améliorer sa mélancolie inhérente, mais en direct, il la jouait beaucoup plus rapidement et la transformait en un véhicule fluide pour l’improvisation.

Sur Getting Sentimental, enregistré au début de 1978 au Village Vanguard, la batterie de Zigmund est haut dans le mix et fait avancer la chanson alors qu’Evans compose avec enthousiasme, arrachant des pistes imaginatives alors qu’il joue avec la structure des accords avec sa main gauche. Il a l’air joyeux et engagé, mais à ce moment-là, la vie en coulisses était une lutte. Et, finalement, les problèmes de santé chroniques d’Evans l’ont rattrapé quelques années plus tard. Après une résidence d’une semaine à San Francisco et une apparition au « Merv Griffin Show », il a joué le premier de plusieurs concerts prévus à New York, puis a annulé le reste. Evans a été hospitalisé pour un ulcère hémorragique et est décédé le 15 septembre 1980, à l’âge de 51 ans.

