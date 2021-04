Meilleures pièces de Charles Mingus: 20 incontournables du jazz

Où les mythes finissent et où la vérité commence est souvent difficile à discerner lors de l’évaluation de la vie extraordinaire du bassiste et compositeur de jazz notoirement piquant Charles Mingus. Mais ceux qui recherchent la clarté n’en trouveront pas dans son autobiographie ironique, Beneath The Underdog de 1971, dont le brouillage des faits et de la fiction et le mélange de la vie réelle avec la fantaisie ne font qu’épaissir le voile de la mystique. Ce que l’on peut dire avec certitude, cependant, c’est que Mingus est l’un des plus grands compositeurs de jazz et a donné au genre certains de ses airs les plus mémorables. Il était également un bassiste innovant qui a libéré l’instrument d’un rôle de chronométreur, en l’authentifiant comme un instrument solo viable.

Frustrant, peut-être, la personnalité plus grande que nature de Mingus entrave parfois sa musique. Les récits de son irascibilité et de sa nature cracheuse de feu éclipsent souvent son éclat féroce en tant que musicien. Certes, sa personnalité belliqueuse lui a apporté une série d’ennemis – il était connu pour réprimander et même combattre des musiciens sur le kiosque à musique. Cependant, séparer l’homme de sa musique est une tâche impossible. «Je joue ou m’écris, comme je me sens», avoua-t-il au magazine Downbeat en 1955, révélant à quel point sa musique incarnait chaque fibre de son être. «Ma musique est vivante», a-t-il ajouté. «C’est en colère, mais c’est réel parce qu’il sait qu’il est en colère.»

En fin de compte, la quête sans compromis de Mingus pour donner vie à ses visions artistiques lui a finalement valu le respect et l’admiration de beaucoup. En dépit d’être un moderniste intrépide qui a innové et contribué à révolutionner le jazz, le son de Mingus était fermement ancré dans la tradition. Il a distillé du blues, de la musique gospel, du jazz à la Nouvelle-Orléans et de la musique classique pour arriver à un son qui ne ressemblait à aucun autre dans le jazz.

Pour le novice, le catalogue de Charles Mingus peut être difficile à parcourir, mais les 20 pièces essentielles mises en lumière ci-dessous offrent une introduction dont le but est de faciliter une exploration plus approfondie du vaste répertoire du bassiste / compositeur.

Les premières années

Né à Nogales, en Arizona, en 1922, Charles Mingus a grandi à Los Angeles et son intérêt précoce pour la musique l’a amené à jouer du trombone et du violoncelle avant de répondre à l’appel de la contrebasse. Il devient rapidement un prodige de la basse, apprenant son métier dans les orchestres du trompettiste Louis Armstrong et des vibraphonistes Lionel Hampton et Red Norvo avant de tomber sous le charme du bebop au début des années 1950.

Mingus est devenu membre de la dream team de bebop en 1953 dans un supergroupe éphémère surnommé «The Quintet» mettant en vedette Charlie Parker, Étourdi Gillespie, Bud Powell, et Max Roach. Ensemble, ils ont enregistré l’un des plus grands albums live du jazz, Jazz At Massey Hall, sorti sur le propre label de Mingus and Roach, Debut; «All The Things You Are / 52nd Street», qui comprend un solo de basse adroit de Mingus qui démontre à la fois ses prouesses mélodiques et sa fluidité rythmique, fait partie de ses moments forts.

Les années d’or

Au fil des années 50, Charles Mingus a commencé à s’épanouir en tant que chef d’orchestre et compositeur. Un catalyseur crucial dans son développement a été ses ateliers de jazz, où il a perfectionné son matériel et formé des musiciens dans sa méthodologie, ce qui impliquait d’apprendre sa musique à l’oreille plutôt que de la lire à partir de tableaux notés. En 1956, Mingus a lancé son premier chef-d’œuvre de bonne foi, Pithecanthropus Erectus; un album dont la chanson titre classique était une pièce épisodique de dix minutes relatant la montée, le déclin et la disparition éventuelle d’un premier hominidé. Construit sur une ligne de basse lancinante enfermée dans un groove dur, il comportait des cris de roseaux de style effets sonores et est devenu une pierre de touche dans le catalogue de Mingus.

«Haitian Fight Song» de 1957, une émeute de couleur musicale construite sur une ligne de basse fanfaronne, est un autre morceau fondateur de Mingus de ses années d’or. Cela commence par un solo de basse bluesy souple qui est exécuté par Mingus utilisant une technique innovante qui a révolutionné le jeu de la basse. En utilisant différents doigts de sa main droite, il a pu pincer les notes dans une séquence mélodique fluide.

Mingus a sans doute publié son opus magnum, Mingus Ah Um, deux ans plus tard; il comprenait son air le plus célèbre, «Goodbye Pork Pie Hat» (qu’il a réenregistré comme «Theme For Lester Young» en 1963), une élégie amoureusement travaillée pleurant la mort du saxophoniste Lester Young. L’album contenait également deux numéros électrisants sur le tempo; le tapageur «Better Git It In Your Soul», une fusion d’idiomes sacrés et profanes de la musique noire et le rapide et furieux «Boogie Stop Shuffle», qui sonne à la fois moderne et nostalgique avec son Duke Ellington-les voicings de klaxon.

Une autre inclusion obligatoire dans une liste des meilleurs morceaux de Charles Mingus est «Moanin ‘», un échangiste propulsif pour un groupe de neuf musiciens distingué par le motif bourru de saxophone baryton de Pepper Adams. C’était une riposte aux critiques qui affirmaient que la musique de Mingus ne swinguait pas assez. De la même session de 1959, il y a aussi la très joyeuse «Réunion de prière du mercredi soir», une fusion gémissante de blues et d’idiomes gospel livrés dans un mètre 6/8 avec des cris sauvages, des cris et des claquements de mains ajoutant à sa saveur sanctifiée.

Grandes toiles

Charles Mingus n’a jamais enregistré beaucoup d’albums en duo, trio ou même quatuor; il semblait préférer les possibilités d’écriture timbrales pour des groupes de cinq musiciens ou plus. L’une de ses œuvres les plus ambitieuses pour un grand ensemble était l’album de 1960, Pre-Bird, dont le titre faisait allusion au fait que Mingus écrivait ses compositions avant que les innovations musicales du saxophoniste bebop Charlie Parker n’empiètent sur sa conscience. Le bassiste a utilisé 25 musiciens sur le projet dans diverses configurations, juxtaposant souvent un grand ensemble avec un petit groupe de solistes. La «prière pour la résistance passive» imprégnée d’évangile est définie par des cadences antiphonales et offre des variations dramatiques de texture; en revanche, «Mingus Fingus No.2» est un numéro de big band explosif caractérisé par des interactions dynamiques entre solistes et cornes massées; et «Weird Nightmare» est plus avant-gardiste, mettant en vedette la chanteuse Lorraine Cusson, dont les tons éthérés sont encadrés par des flûtes dansantes.

La grande création sur toile la plus célèbre de Mingus est son incontestable opus magnum, The Black Saint And The Sinner Lady de 1963, une majestueuse suite en quatre parties composée pour onze musiciens. Ballet de jazz noir-esque façonné par des réflexions autobiographiques, Mingus a décrit la musique comme «mon épitaphe vivante depuis ma naissance jusqu’au jour où j’ai entendu Bird and Diz». Son morceau d’ouverture, «Track A – Solo Dancer», est hérissé d’une densité polyrythmique et de compteurs changeants, tandis que le plus capricieux «Track C – Group Dancers» s’ouvre avec Mingus jouant au piano une rêverie inspirée de la musique classique, qui évolue vers un absorbant. Un paysage sonore aux teintes ibériques où la guitare flamenco s’épanouit et les bois dansants ajoutent à l’ambiance. Son mélange de passages entièrement composés et d’improvisation libre forgée dans le creuset de la performance live résume parfaitement l’approche compositionnelle unique de Mingus.

Mingus en direct

L’un des albums qui a annoncé Charles Mingus comme un pionnier du jazz était l’offre live de 1956, Mingus At The Bohemia, qui présentait le quintette de travail régulier du bassiste de l’époque. Il comprenait deux airs classiques de Mingus; le swing «Jump Monk», défini par un jeu contrapuntique animé, et le «Work Song» plus imposant, plus éloquent, une chanson imprégnée d’expression de blues soul.

Un enregistrement live plus ambitieux composé principalement de nouveau matériel était le concert de l’hôtel de ville de 1962. Bien que considérée comme un désastre à l’époque en raison du manque de temps de répétition du groupe Mingus, la version CD étendue (1994’s The Complete Town Hall Concert) est une révélation; parmi ses moments forts se trouve la pièce d’ambiance Civil Rights, «Freedom», avec la narration parlée éloquente du compositeur et «Epitaph Part 1», un extrait d’une composition plus large portant le même nom, qui n’a été créée que quelques années après la création du compositeur. décès. Le saxophone alto incendiaire Eric Dolphy, maven du free jazz, illumine le morceau; il est également proéminent sur une version sextuor épique de 29 minutes de «Fables Of Faubus», sur l’album Cornell 1964. L’air était un portrait musical satirique du gouverneur controversé de l’Arkansas, Orval Faubus, qui a convoqué la Garde nationale en 1957 pour empêcher neuf adolescents afro-américains de s’intégrer dans une école blanche.

Mingus tardif

Mingus n’a jamais perdu son penchant pour susciter la controverse, même si sa musique est devenue plus lisse et a commencé à perdre son avantage dans les années 1970. «Remember Rockefeller At Attica» et «Free Cell Block F, ‘Tis Nazi USA», tous deux enregistrés en 1974, étaient des chansons de protestation; tandis que leurs messages représentaient Mingus à son meilleur provocateur, la musique en revanche, était moins féroce qu’elle ne l’avait été à la fin des années 50 et au début des années 60; il était fluide et presque moelleux, incarnant le nouveau sens du lyrisme du compositeur.

Peu de temps après l’enregistrement de ces morceaux, Mingus a été diagnostiqué avec la maladie de Lou Gehrig qui l’a privé de sa capacité à jouer de la basse et a conduit à sa mort en 1979 à l’âge de 56 ans. Ironiquement, au moment de son décès, le statut de Mingus dans le jazz ressemblait plus à un ancien homme d’État qu’à un rebelle, même si son tempérament était toujours aussi instable.

Charles Mingus était beaucoup de choses; un peintre, un auteur, un patron de maison de disques, et pour certains, un provocateur auto-mythologiste qui était franc et sans broncher dans ses opinions. Mais surtout, il était un musicien et compositeur pionnier qui a écrit plusieurs chansons qui sont devenues des standards du jazz et dont la musique a inspiré de nombreuses personnes en dehors du jazz; tel que Joni Mitchell, Jeff Beck, et même Leonard Cohen, Keith Richards, Henry Rollins et Elvis Costello, qui ont tous participé à l’album hommage du producteur Hal Willner en 1992, Weird Nightmare: Meditations On Charles Mingus.

Par-dessus tout, les 20 meilleurs morceaux de Mingus que nous avons mis en évidence sont révélateurs du désir du musicien né en Arizona d’être honnête dans son expression artistique. Sa musique venait directement du cœur, le capturant dans toutes ses humeurs: de combative et euphorique à songeuse et mélancolique. «J’essaie de jouer la vérité de ce que je suis», a-t-il dit un jour, essayant de définir la nature de sa musique. «La raison pour laquelle c’est difficile, c’est que je change tout le temps.

