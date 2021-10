Meilleures pièces de Thelonious Monk: 20 classiques du jazz

Né à Rocky Mount, Caroline du Nord, Moine Thélonious est sans aucun doute l’une des figures les plus importantes – et controversées – de l’histoire du jazz. Bien qu’il ait été un pionnier qui a été le pionnier d’une approche percussive unique du piano et a développé un langage musical particulier que certains ont eu du mal à comprendre, sa plus grande réussite a été d’écrire plus de 70 chansons mémorables, dont plusieurs sont devenues des standards de jazz.

Monk s’est d’abord fait connaître aux côtés du saxophoniste alto Charlie Parker et le trompettiste Dizzy Gillespie à l’avant-garde du mouvement bebop à New York au milieu des années 40. Dans l’ensemble, le bebop était une musique à indice d’octane élevé conduit par l’athlétisme virtuose de Parker et Gillespie, mais Monk, qui était l’aîné de la sainte trinité du bop, a créé son propre univers musical distinctif qui a été défini par des chœurs chromatiques originaux, des notes dissonantes inquiétantes, et, dans l’ensemble, des tempos beaucoup plus lents. Compte tenu des caractéristiques radicales mais très stylisées de sa musique – qu’il a dessinée sur ses tout premiers enregistrements pour le Note bleue label en 1947 – Monk a rencontré plus d’opposition de l’establishment du jazz que Parker et Gillespie. « Il ne peut pas jouer. Il a deux mains gauches », c’est ainsi qu’un propriétaire de magasin de disques new-yorkais a réagi au jeu de piano de Monk. Blue Note, cependant, a salué leur protégé comme un génie et a contribué à attirer l’attention des médias en le présentant comme un mystérieux non-conformiste.

Bien que les tentatives du label pour percer Monk dans le courant dominant du jazz aient échoué, au fur et à mesure que les années 50 progressaient, des passages fructueux aux labels Prestige et Riverside ont établi le pianiste comme l’une des figures majeures du jazz moderne ; et en 1962, lorsque Monk a signé avec le label majeur, Columbia Records, il a bénéficié de la plus grande exposition de sa carrière.

Pour ceux qui écoutent Monk pour la première fois, trouver un point d’entrée pratique dans sa musique peut représenter un défi ; surtout compte tenu du fait qu’au cours de sa carrière d’enregistrement de 24 ans, il a fait plusieurs enregistrements en studio de la plupart de ses compositions de signature. Mais les 20 sélections présentées ci-dessous offrent une introduction parfaite à un génie de la musique moderne.

Fond de teint Blue Note

Fond de teint Blue Note

(Round Minuit ; Ruby, mon cher ; Eh bien, vous n’en avez pas besoin ; Epistrophy ; Criss Cross ; Straight, No Chaser)

Thelonious Monk a passé cinq ans avec Blue Note (1947-1952) et bien que ce fut une période fertile sur le plan créatif qui a donné quinze singles 78 tours et deux LP, aucun de ses enregistrements ne s’est bien vendu. Mais c’est sur le label d’Alfred Lion que Monk a jeté les bases de son style singulier et a enregistré plusieurs de ses chansons les plus importantes ; y compris sans doute sa création la plus grande et la plus populaire, «Round Midnight», un nocturne lent et évocateur qui se distingue par une mélodie enfumée qui se déroule. Monk a d’abord enregistré la chanson avec un sextuor en 1947 sous le nom de « Round About Midnight » et depuis lors, elle a été reprise par tout le monde de Miles Davis dans les années 50 à Amy Winehouse dans les années 2000. Il a même la particularité d’être la composition de jazz la plus enregistrée de tous les temps et a donné son nom à un film; film de 1986 du réalisateur Bernard Tavernier sur un musicien de jazz américain (joué par Dexter Gordon) vivant en Europe.

« Round Midnight » a montré que Monk était un auteur de ballades exceptionnel, mais ce n’était pas un cas unique, comme l’a clairement démontré l’exquis « Ruby, My Dear ». La version en trio de Monk de 1947 s’ouvre sur une cascade de sons entiers descendants; un embellissement de signature dans la boîte de trucs musicaux du pianiste.

Monk pouvait également produire des chansons qui se balançaient avec un groove compulsif de tapement du pied. L’enregistrement de 1947 de « Well, You Needn’t » souligne sa philosophie de faire swinguer joyeusement une chanson tandis que son accroche mélodique contagieuse montre que malgré sa réputation d’iconoclaste d’avant-garde, Monk pouvait écrire des airs accessibles.

Un autre chef-d’œuvre de Monk, « Epistrophy », co-écrit avec le batteur bebop, Kenny Clarke, a été enregistré pour la première fois en 1948 avec un groupe comprenant le futur vibraphoniste du Modern Jazz Quartet Milt Jackson et est rapidement devenu une chanson incontournable dans le canon de Monk.

« Criss Cross » de 1951, a également balancé fort, en raison du groove propulsif du batteur Art Blakey; la chanson a souligné le penchant de Monk pour les mélodies angulaires et assaisonner ses harmonies avec des notes discordantes. Enregistré pour la première fois la même année, « Straight, No Chaser » – un autre numéro de Monk par excellence que le pianiste revisitait fréquemment – ​​montrait comment un blues orthodoxe de 12 mesures pouvait être radicalisé avec des mélodies chromatiques envoûtantes.

Floraison Chez Prestige Et Riverside

(Moine bleu ; Nutty ; Pannonica ; Ba-lue Bolivar Ba-lues-Are ; Trinkle Tinkle ; Rhythm-A-Ning)

Comme « Straight No Chaser », « Blue Monk » – enregistré pour la première fois sur le Prestige LP Thelonious Monk Trio de 1954 – a ébloui par son architecture prismatique complexe mais a été construit sur un cadre de blues de 12 mesures relativement simple. Il était juste derrière « Round Midnight » en termes de nombre de versions enregistrées par Monk.

Un autre air populaire dans le répertoire de Monk était le « Nutty », encore plus accrocheur, initialement enregistré en 1954 avec un trio pour l’album Prestige, Thelonious Monk Plays. Son solo de piano, qui adhère étroitement au thème mélodique de la chanson, révèle à quel point Monk était différent des pianistes bebop techniquement éblouissants comme Bud Powell; au lieu de produire un torrent de pistes de piano liquides, son improvisation est très fragmentée, avec de longues pauses séparant les mélodies percussives de la main droite des grosses itérations d’accords du thème.

En 1955, Monk rejoint le label Riverside du producteur Orrin Keepnews pour entamer la phase la plus satisfaisante de sa carrière. Le point culminant de son époque fut sans doute l’album de 1956, Brilliant Corners, avec les saxophonistes Sonny Rollins et Ernie Henry, le bassiste Oscar Pettiford et le batteur Max Roach. Le disque a vu la première de la belle ballade de Monk « Pannonica »; Monk a joué du céleste ainsi que du piano sur un air rêveur inspiré par son amie et mécène, la baronne Pannonica « Nica » de Koenigswater. Elle était aussi la muse derrière une autre belle ballade lente sur l’album; « Ba-lue Bolivar Ba-lues-Are » (alias « Bolivar Blues »), dont le titre faisait référence à l’hôtel Bolivar de Manhattan, la maison de Nica à l’époque.

Un an plus tard, en 1957, le géant du saxo, John Coltrane, rejoint le groupe de Monk pour une courte période ; ils n’ont fait qu’un seul album studio ensemble (Thelonious Monk avec John Coltrane) mais comme le montre « Trinkle Tinkle » excentrique et complexe, les deux géants du jazz ont créé une alchimie musicale lorsqu’ils ont combiné leurs formidables talents.

Le penchant de Monk pour les saxophonistes doués sur le plan technique a conduit le titan ténor très apprécié, Johnny Griffin, à rejoindre son quatuor en 1958. Ils ont été capturés en direct au Five Spot Café de New York sur deux albums de compilation, Thelonious in Action et Misterioso. Thelonious in Action présente une version incendiaire du classique « Rhythm-A-Ning » de Monk, un air entraînant que le pianiste a enregistré pour la première fois en studio en 1957 avec Art Blakey & The Jazz Messengers.

Thelonious Monk’s Excursions en solo avec piano et moine

(Avril à Paris; Just a Gigolo; Lulu’s Back In Town; Sophisticated Lady)

Thelonious Monk a enregistré quatre albums de piano non accompagné au cours de sa carrière, commençant en 1954 avec Piano Solo, enregistré à Paris en tant que projet ponctuel pour une compagnie française. Mais l’une de ses incursions en solo les plus célèbres fut Thelonious Himself, enregistrée trois ans plus tard, qui mélangeait du matériel écrit par lui-même avec des standards de jazz. La version de Monk de la ballade « April In Paris » de cet album est particulièrement saisissante ; la façon dont il a dentelé la mélodie et l’a ré-harmonisée a révélé comment il a appliqué ses caractéristiques musicales distinctives à la création de quelqu’un d’autre. Il convient également de noter son interprétation pour piano solo de 1963 du populaire tango autrichien des années 1920, «Just A Gigolo», une chanson que les pianistes de jazz Fats Waller et Art Tatum ont d’abord retravaillée, mais que Monk transforme complètement pour refléter sa propre psyché musicale.

Il y avait d’autres enregistrements de piano isolés où Monk indiquait clairement comment il fusionnait le style de foulée hautement rythmique popularisé par des musiciens de Harlem comme James P. Johnson dans les années 1920 avec une conception tout à fait plus moderne de la mélodie, de l’harmonie et de la métrique ; un bon exemple est fourni par l’intro au piano désinvolte de son interprétation de 1964 de l’air des années 30, « Lulu’s Back In Town », qui est parsemé d’affrontements harmoniques grinçants mais presque humoristiques.

Bien que Monk soit l’un des plus grands compositeurs de l’histoire du jazz, comme le révèlent les deux chansons ci-dessus, il était également un adepte des standards de jazz. Il a enregistré deux albums consacrés aux chansons d’autres écrivains ; l’un d’eux, enregistré en 1955, rendait hommage à la musique de Duc Ellington et comprenait un remodelage typique de Monk-esque de la ballade à feuilles persistantes « Sophisticated Lady ».

Une renommée plus large dans les années 60

(Preuve ; Bye-Ya ; Cheminées vertes ; Beauté laide)

La signature de Thelonious Monk chez Columbia Records en 1962, où il a rejoint une liste comprenant les poids lourds du jazz Miles Davis, Dave Brubeck et Duke Ellington, signifiait que sa musique pouvait toucher plus de gens que jamais. Il a pu parcourir le monde et se produire sur ses plus grandes scènes, et en 1964, la preuve que Monk n’était plus une figure underground a été confirmée lorsque son portrait a fait la couverture de l’influent magazine américain Time.

Mais les années 60 sont une période de consolidation pour le pianiste/compositeur, qui propose principalement des versions rafraîchies de chansons plus anciennes ; certains ont été relancés dans un contexte de grand ensemble, comme les remaniements passionnants de big band des numéros uptempo, « Evidence » et « Bye-Ya », tous deux enregistrés en tournée en 1963. Parmi les nouvelles chansons que Monk a fait ses débuts dans les années 60, « Green Chimneys ”, un swinger optimiste, et “Ugly Beauty”, une valse triste mais élégante, ont montré que le compositeur pouvait toujours écrire une musique captivante. Même ainsi, alors que les années 60 sont devenues les années 70, ses pouvoirs créatifs ont rapidement décliné avec la progression du trouble bipolaire non diagnostiqué.

Thelonious Monk est décédé en février 1982, 11 ans après son dernier enregistrement en studio, mais depuis lors, son stock a augmenté de façon exponentielle ; en 1993, il a remporté un Grammy Lifetime Achievement Award et deux ans plus tard, son visage est apparu sur un timbre-poste américain. D’autres distinctions ont suivi; le Thelonious Monk Institute Of Jazz a été fondé à Los Angeles en 1986 et exactement deux décennies plus tard, Monk a reçu un prix Pulitzer à titre posthume. Son nom a également été gardé aux yeux du public avec une pléthore de rééditions, de rétrospectives, d’albums hommage et d’enregistrements live inédits ; ce dernier incarné par 2020’s acclamé par la critique Palo Alto, capturant le groupe de Monk jouant dans un lycée en 1968.

Avec leurs mélodies anguleuses et leurs surprises harmoniques, ces pièces de Thelonious Monk capturent l’essence idiosyncratique de leur créateur, un génie musical souvent incompris de son vivant. Bien que Monk ait enregistré la plupart de ces sélections plusieurs fois, il ne les a jamais jouées deux fois de la même manière ; un fait qui n’est pas seulement révélateur de la nature improvisée du jazz, mais reflète également l’individualisme franc du pianiste, dont le panache vestimentaire et le penchant pour les coiffures soignées étaient presque aussi célèbres que sa musique révolutionnaire.

Si vous pensez que nous avons manqué l'une des meilleures pièces de Thelonious Monk, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.