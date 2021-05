Meilleures pistes d’Archie Shepp: 20 Jazz Essentials

Au début des années 1960, aucun autre musicien de jazz ne ressemblait à Archie Shepp. Il jouait du saxophone ténor comme s’il brandissait l’équivalent musical d’un lance-flammes; sa corne jaillissait des flots de notes qui crépitaient avec une intensité ardente et sans prise de prison.

Il a d’abord fait sa marque sur la scène jazz new-yorkaise en tant qu’inconnu complet en 1960 à l’âge de 23 ans avec le pionnier d’avant-garde. Cecil Taylor sur l’album phare du pianiste, The World Of Cecil Taylor. Bien que la musique de Taylor ait polarisé la communauté du jazz, elle a donné à la carrière naissante de Shepp à la fois crédibilité et élan, le plaçant sur une voie qui le verrait fêté comme l’un des chefs de file du mouvement free jazz ou «New Thing» aux côtés de ses collègues, Ornette Coleman, Albert Ayler et John Coltrane.

L’association de Shepp avec Coltrane – qui a aidé son mentoré à conclure un contrat record avec Impulse! et l’a embauché sur le LP Ascension de 1965 – a ajouté une nouvelle propulsion à sa carrière, l’encourageant à approfondir ses explorations sonores et à libérer la musique improvisée noire (Shepp n’était pas à l’aise avec le mot «jazz») des clichés musicaux ainsi que du stock conventions mélodiques, harmoniques, rythmiques et structurelles. Alors que certains de ses contemporains – comme Coltrane, Ayler et Pharoah Sanders – ruminaient sur des thèmes cosmiques et spirituels, Shepp était plus ouvertement politique. Sa musique reflétait l’air du temps d’un mouvement des droits civiques de plus en plus radicalisé qui avait donné naissance aux idéologies du pouvoir noir et de l’afrocentrisme.

Au début des années 70, Shepp élargissait sa palette musicale, combinant la rhétorique de la protestation avec une combinaison de saveurs free jazz et funk sur son album concept fondateur de 1972, Attica Blues; à ce moment-là, il avait commencé une carrière parallèle en tant que professeur de musique à l’Université du Massachusetts à Amherst, où il travaillerait jusqu’en 2001. Bien que ses engagements académiques aient réduit ses performances en direct (qui se déroulaient principalement pendant les vacances d’été), il est resté prolifique dans le studio d’enregistrement des années 1970 aux années 2000, coupant une variété d’albums pour une multitude de labels différents, y compris sa propre empreinte Archieball basée à Paris, fondée en 2004.

Avec près de 90 albums à son actif en des décennies d’enregistrement, le canon tentaculaire de Shepp est notoirement difficile à naviguer si vous êtes un nouveau venu; c’est pourquoi cette liste des meilleurs morceaux d’Archie Shepp offre une entrée utile dans son monde aux multiples splendeurs.

Années de formation

Né à Fort Lauderdale, en Floride, en 1937, Shepp a joué du banjo dans son enfance, mais après que sa famille a déménagé au nord de Philadelphie à l’âge de 10 ans, il a commencé des cours de piano et de clarinette. Il s’est finalement tourné vers le saxophone ténor à l’adolescence. Le destin sourit à Shepp en 1960, quand à sa grande surprise, il fut engagé par Cecil Taylor pour une session d’enregistrement sur la recommandation du bassiste du pianiste Buell Neidlinger. Taylor a ouvert de nouvelles portes à Shepp, qui a ensuite codirigé un groupe éphémère avec le trompettiste Bill Dixon; le quatuor Archie Shepp-Bill Dixon, dont l’album éponyme comprenait le morceau «Quartet», sur lequel le saxophoniste crachait des rafales sonores avec une férocité qui allait devenir sa marque de fabrique.

La nouvelle chose

Après un passage en tant que membre des pionniers avant-gardistes, The New York Contemporary Five, la carrière d’enregistrement solo de Shepp a décollé en 1964 lorsque son mentor John Coltrane a persuadé son producteur Bob Thiele d’enregistrer le jeune saxophoniste pour Impulsion! Registres. Sur son premier album impressionnant, Four For Trane, où il a retravaillé quatre airs de Coltrane, Shepp a présenté un sextuor qui comprenait le tromboniste Roswell Rudd. Parmi ses moments forts, il y avait des interprétations frappantes des airs de l’époque atlantique de Trane, «Cousin Mary» et la ballade «Naima»; le premier mettant en lumière l’approche au chalumeau à haute intensité de Shepp sur un groove qui se balance durement tandis que le second, une ballade lente, cassait la mélodie principale en fragments fragmentaires.

Mais peut-être que la véritable indication de ce qu’était Archie Shepp à ce stade de sa carrière a été incarnée dans le morceau de clôture de l’album; «Rufus (Swung, son visage au vent, puis son cou se brisa)», le premier morceau original que le saxophoniste avait enregistré. Un morceau d’avant-garde féroce avec Shapp jouant des mélodies dentelées sur un groove turbulent, son titre faisait référence à la pratique odieuse du lynchage; Shepp a servi une version live électrisante de la chanson sur l’album live de 1966, New Thing At Newport.

Les enregistrements suivants de Shepp pour Impulse! dans les années 60 a révélé un musicien qui ne s’est jamais arrêté de manière créative et qui cherchait toujours de nouvelles aventures sonores. Le dramatique «Hambone», de son album de 1965, Fire Music, avec son travail de cor complexe – où les lignes de saxophone en fusion de Shepp sont juxtaposées à des harmonies de cor stridentes en trois parties – montre comment il a recadré la fonction d’appel et de réponse du blues et de la musique gospel. Tiré du même album, le poème épisodique «Los Olvidados» (inspiré du film du même nom de Luis Buñuel de 1950), se caractérise par des voix de cor uniques; c’est une pièce qui révèle le penchant de Shepp pour créer des textures sonores peu orthodoxes ainsi que son rejet du format tête-tête-solo de bebop au profit d’un sens d’interaction plus libre et moins formel entre le soliste et l’ensemble.

Expressions socio-politiques d’Archie Shepp

Le commentaire social de Shepp a toujours été au cœur de sa musique. Il a marqué l’assassinat du militant de Nation of Islam Malcolm X en 1965 avec une élégie lugubre mais puissante, «Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm», où Shepp récite un poème original. La basse éloquente à archet de David Izenon accentue le ton funèbre de la pièce.

La chanson titre épique écrite par Cal Massey de l’album de 1971 de Shepp, Things Have Got To Change, est tout aussi puissante mais plus urgente. percussion; la musique possède également une touche futuriste grâce au travail de synthétiseur de Romulus Franceschini et des effets sonores électroniques étranges et venteux de Donald J. Campbell.

Un plaidoyer pour la justice sociale s’est manifesté sur l’album le plus chargé politiquement de Shepp, Attica Blues de 1972, inspiré par les détenus de la prison d’Attica qui se sont soulevés après que son codétenu George Jackson ait été tué par balle alors qu’il tentait de s’échapper. La pièce maîtresse de l’album est «Blues For Brother George Jackson», où Shepp, employant un grand ensemble de cuivres, crée un groove funk brûlant qui agit comme un véhicule pour le solo incendiaire du saxophone ténor. Le mélange d’idiomes musicaux afro-américains du morceau était emblématique de ce que Shepp a décrit comme «Trans-African Music», qu’il a exploré plus en détail sur The Cry Of My People, un album concept kaléidoscopique de 1972 qui se distinguait par une pièce magnifiquement orchestrée intitulée « Une prière », profondément influencée par le son sanctifié de l’église noire.

L’Afrique appelle

À la fin des années 60, Shepp, comme de nombreux Afro-Américains, était désillusionné par le pays de sa naissance, dont il considérait la société comme injuste et définie par un racisme systémique inhérent. Par conséquent, il a commencé à se tourner vers l’Afrique pour trouver l’inspiration et a reconnu son héritage africain avec un nouveau sentiment de fierté. Son premier album à faire référence à l’Afrique était The Magic Of Ju-Ju en 1968, un album dont l’extraordinaire titre de 18 minutes – un mariage d’endurance et d’inspiration – est alimenté par les rythmes percolants d’Ed Blackwell et le tambour parlant de Frank Charles, qui se combinent pour fournir une plate-forme hypnotique pour sans doute le solo de saxophone ténor le plus intense que Shepp ait engagé sur bande.

Contrairement au minimalisme austère de ce morceau, «New Africa» de l’album de 1974 Kwanza, est une pièce de jazz modal entraînante avec une qualité recherchée et tardive de Coltrane qui est propulsée par la basse palpitante de Walter Booker en tandem avec la partie de batterie tumultueuse de Beaver Harris. L’air a été écrit par Grachan Moncur III, un collaborateur fréquent de Shepp, dont le trombone sonore se combine avec la trompette de Jimmy Owens et le cor de baryton de Charles Davis pour jouer un thème principal élégant avant que le saxophone explorateur de Shepp ne se lance dans un voyage d’improvisation sauvage.

L’intérêt de Shepp pour la culture africaine a été stimulé par son apparition au Festival panafricain en Algérie en 1969, où il a joué avec des musiciens nord-africains, et qui l’a conduit à enregistrer plusieurs albums pour le label BYG basé à Paris. La meilleure était sans doute Yasmina, A Black Woman, dont le titre frénétique de 20 minutes a trouvé Shepp contribuant à des voix hurlantes et tirant des salves de saxophone aux côtés de membres du groupe d’avant-garde Art Ensemble of Chicago.

Sur son album de 1972, The Cry Of My People, des percussions de style tribal bouillonnantes étaient la force motrice de «African Drum Suite Part 2», un mélange enthousiasmant de lignes trillantes de saxophone soprano de Shepp rythmé par des chants vocaux fébriles.

Collaborations clés

Comme le montre sa vaste discographie, Archie Shepp était à l’aise pour enregistrer dans des petits et grands ensembles. Il avait une prédilection certaine, cependant, pour des collaborations intimes et individuelles avec d’autres musiciens singulièrement d’esprit, comme le batteur. Max Roach, le bassiste Richard Davis et, en particulier, le pianiste Horace Parlan, avec qui il entretenait des relations privilégiées. Ils ont enregistré trois albums ensemble, le premier album étant Goin ‘Home, une collection de spirituels afro-américains, qui montrait la profonde affinité de Shepp pour les racines de la musique afro-américaine. La chanson titre du LP a capturé Shepp à son plus convaincant; son jeu tour à tour musclé, sensible, viscéral et éloquent.

Plus récemment, Shepp a créé un dialogue musical synergique avec un autre pianiste, Jason Moran, sur l’album 2021 Let My People Go; son point culminant est une version magnifiquement réalisée de «Wise One» de John Coltrane qui a montré que même dans ses 80 ans, Shepp n’avait pas perdu le feu créatif de sa jeunesse.

La collaboration la plus inhabituelle et peut-être surprenante dans le canon de Shepp est Mama Rose, un projet de 1982 enregistré en direct avec le claviériste électrique néerlandais Jasper van’t Hof; la chanson titre, dédiée à la grand-mère de Shepp, le trouve en train de réciter un poème écrit par lui-même et de jouer du saxophone soprano contre un Rêve de mandarine– toile de fond luxuriante de séquences de synthétiseur.

La connexion Ellington

En dépit d’être considéré comme une marque de feu avant-gardiste, bon nombre des meilleurs morceaux d’Archie Shepp reconnaissaient ses racines musicales et présentaient un mariage harmonieux d’une contemporanéité de pointe avec des valeurs musicales plus traditionnelles; mêlant l’avant-garde aux standards du blues, du ragtime, des spirituals et du jazz. Le travail du pianiste / compositeur Duke Ellington, en particulier, a eu une profonde influence sur Shepp; un fait attesté par les nombreux morceaux d’Ellington que le saxophoniste a enregistrés au cours de sa longue carrière.

Le saxophone haletant de Shepp investit «In A Sentimental Mood» – enregistré en 1965 avec le vibraphoniste Bobby Hutcherson pour l’album On This Night – avec une ambiance nettement post-bop tandis que son interprétation de «Soph Sophistiqué Lady» (trouvée sur son album de 1968, The Way Ahead ) est plus radical; même ainsi, malgré l’intensité brute du phrasé déchiqueté et rapidement soufflé de son saxophone, il n’atténue jamais l’élégance innée des mélodies d’Ellington.

Shepp a enregistré «Come Sunday», la chanson sacrée populaire d’Ellington, à trois reprises; le plus récemment en 2013, mais sa performance la plus puissante est sans doute son interprétation grandiose de 1972, de son album, The Cry Of My People, où ses phrases de saxophone robustes contrastent avec la voix douce et imprégnée de blues du chanteur Joe Lee Wilson.

Les meilleurs morceaux d’Archie Shepp sélectionnés ici fonctionnent comme une introduction à un musicien qui n’a jamais fait de compromis dans sa musique. Sa politique de style terre brûlée en ce qui concerne le solo n’était pas du goût de tout le monde, mais personne ne pouvait nier la passion, l’engagement et finalement l’intégrité artistique de Shepp. Comme le montrent ces 20 titres, même lorsqu’il repoussait les limites du free jazz – parfois au point de rupture – il n’a jamais oublié la valeur de la tradition et les racines musicales profondes dont il est issu.

Vous pensez avoir manqué l’un des meilleurs morceaux d’Archie Shepp? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.