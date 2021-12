Meilleures pochettes pour Lenovo Chromebook Duet 5 en 2021

Meilleur

Le Lenovo Chromebook Duet 5 est un ordinateur élégant doté d’un écran compact de 13,3 pouces et d’un clavier amovible, idéal pour l’informatique occasionnelle. Grâce à la généreuse autonomie de la batterie, il est facile de l’emporter avec vous pour toutes vos activités, y compris le travail et les loisirs. Mais vous voudrez le garder protégé et le rendre facile à transporter ou à glisser dans un sac à dos, un sac à main surdimensionné ou une mallette. C’est là qu’une bonne manche entre en jeu, et nous en avons rassemblé quelques-unes qui méritent d’être considérées.

Protection complète : étui pour ordinateur portable Voova 13 13,3 pouces



Choix du personnel

Non seulement cette manche est élégante et disponible dans plusieurs options de couleurs unies, mais elle est également imperméable, vous n’avez donc pas à vous inquiéter si vous êtes coincé sous la pluie. Il a une poignée latérale pratique et une fermeture à glissière et deux poches zippées pratiques sur le devant pour le chargeur, le téléphone et d’autres petits accessoires.

16 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Transporter tout seul : Housse pour ordinateur portable Inateck 360° Protection 13,3 pouces



Assez élégante pour être portée seule (ou glisser dans un sac), cette pochette a une grande poche pour accessoires sur le devant et une poignée supérieure en cuir robuste. Il y a une autre poche cachée à l’arrière pour des objets supplémentaires, et la bande de protection le long de la fermeture éclair empêche l’ordinateur de se rayer lorsque vous le placez à l’intérieur et le retirez. Le gris offre un joli look professionnel.

25 $ sur Amazon

Soyez audacieux : étui pour ordinateur portable YIDA de 13,3 pouces à 14 pouces



Pourquoi s’en tenir à une couleur unie terne? Si vous cherchez à exprimer votre personnalité sauvage et éclectique, optez pour cet étui en néoprène qui se décline dans une variété d’options de conception colorées qui rappellent les années 70. Il est fait d’un matériau doux mais durable, parfait pour glisser dans votre sac d’ordinateur sans ajouter de volume. Fixez l’ordinateur à l’intérieur à l’aide de la double fermeture éclair. Il y a aussi une poignée cachée si vous voulez le transporter.

12 $ sur Amazon

Répond aux besoins de base : Housse de protection ProCase 13-13,5 pouces



Si vous voulez juste quelque chose de basique pour répondre à vos besoins, cette pochette ProCase fera l’affaire. Disponible en plusieurs couleurs, de discret à audacieux et lumineux, il possède une fermeture à glissière supérieure ainsi qu’une poignée de transport et est suffisamment mince pour se glisser dans un sac ou un sac à dos. Nous adorons qu’il soit fait de matériaux respectueux de l’environnement et qu’il possède une poche plaquée à l’avant pour les stylos, le papier, les câbles et autres petits objets. C’est génial qu’il s’ouvre également à 180°.

20 $ sur Amazon

Protection ultra robuste : Housse de protection pour ordinateur portable NACUWA



Vous pouvez emporter le Chromebook n’importe où avec cet étui rigide ultra-protecteur qui est rembourré et offre une protection imperméable et antichoc. Faites glisser l’ordinateur à l’intérieur de la fente en filet et rangez d’autres éléments essentiels dans les fentes supérieures, comme votre téléphone, votre souris et votre chargeur. Fixez le tout dans la fermeture à glissière. Il n’y a pas de poignée de transport, mais vous pouvez le glisser dans un sac ou le porter sous votre bras.

25 $ sur Amazon

Design génial : étui pour Chromebook HESTECH



Nous aimons le design funky et moderne de cette manche en néoprène avec deux poches zippées incurvées sur le devant qui lui donnent un look cool. Disponible dans des tonnes de couleurs différentes pour s’adapter à votre style (sérieusement, vous auriez du mal à ne pas trouver votre préféré parmi les options), il est également hydrofuge. Le rembourrage en mousse à l’intérieur ajoute une couche antichoc supplémentaire pour protéger l’ordinateur.

14 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

Quelle pochette Lenovo Chromebook Duet 5 choisir ?

La pochette que vous choisissez dépend de la façon dont vous l’utiliserez et la transporterez. Si vous prévoyez de l’insérer dans votre sac à dos, votre sac à main ou votre porte-documents tout le temps, vous voudrez quelque chose de mince qui sera facile à mettre et à retirer, comme l’étui Voova Laptop Sleeve, qui a une fermeture éclair latérale, ou le ProCase Slim Cover Case si vous préférez une conception de fermeture à glissière supérieure. Mais une petite poignée de transport est également utile pour les moments où vous souhaitez le porter à la main.

Si vous êtes sur le terrain, optez pour l’étui rigide NACUWA car il offre une excellente protection. Ainsi, même si vous devez le porter sous votre bras ou le jeter dans un sac à dos, vous pouvez être assuré que vous faire renverser un peu n’endommagera pas le Chromebook tant qu’il est en sécurité à l’intérieur.

Pour les points de style, l’étui pour Chromebook HESTECH offre un design vraiment accrocheur. La pochette pour ordinateur portable YIDA peut être trop audacieuse pour certains, mais si vous souhaitez utiliser un style plus audacieux et que vous souhaitez que votre ordinateur se démarque parmi une mer de pochettes noires et grises ennuyeuses, il y parviendra à la pelle.

Si vous vous accrochez toujours à votre ancien modèle Lenovo Chromebook Duet, nous avons également rassemblé d’excellents étuis et pochettes pour celui-ci.

