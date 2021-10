Meilleures pochettes pour MacBook Pro (fin 2016 à 2020)

Meilleur

housses pour MacBook Pro (fin 2016 à 2020) iMore 2021

Vous avez choisi l’un des meilleurs MacBooks que vous puissiez acheter, vous voudrez donc envisager une housse MacBook Pro. Le MacBook Pro 13 pouces avec M1 et le MacBook Pro 16 pouces sont magnifiques grâce à sa conception tout en aluminium. Cependant, sans une certaine protection, votre ordinateur portable risque d’être endommagé lorsque vous l’emportez avec vous lors de vos déplacements. Voici nos pochettes préférées pour MacBook Pro.

De Apple: Apple Leather Sleeve



Le favori du personnel

Si vous recherchez le complément parfait à votre MacBook Pro, alors un accessoire fabriqué par Apple est la meilleure solution. C’est peut-être cher, mais c’est garanti pour s’adapter parfaitement et est assez bien fait. Choisissez parmi le brun selle, le noir ou le bleu nuit.

À partir de 179 $ chez Apple 16 pouces: 199 $ chez Amazon

Basique et bon marché : Housse pour ordinateur portable AmazonBasics – les couleurs varient



Les manches AmazonBasics de marque Amazon sont des manches droites en néoprène avec fermeture à glissière, et elles sont disponibles dans une poignée de couleurs. Ils feront le travail en un clin d’œil, et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper pour le prix. Cette liste a à peu près toutes les tailles d’ordinateurs portables ; assurez-vous simplement de sélectionner celui qui conviendra à votre MacBook Pro.

À partir de 11 $ sur Amazon

Habillez-vous pour impressionner : Vero Leather MacBook Pro Sleeve



Fabriqué à partir d’une seule peau de cuir pleine fleur de qualité supérieure, le manchon Vero est disponible en différentes couleurs. Regardez comme le cuir vieilli développe une patine unique au fil du temps.

119 $ à Waterfield

Lumineux et joyeux : manchon résistant à l’eau Lacdo



La manche de Lacdo, en plus d’être résistante à l’eau, possède des poches extérieures pratiques pour vos périphériques. C’est pratique, pas cher et ça a l’air super. Cette liste concerne uniquement les MacBook Pro 15 ou 16 pouces.

14 $ sur Amazon

Basique amélioré : étui Case Logic



Les pochettes de Case Logic sont des pochettes de niveau supérieur. Ils offrent un renforcement sur les bords, une plus belle fermeture à glissière et beaucoup de rembourrage en mousse pour la protection. Choisissez parmi une variété de couleurs et de tailles.

À partir de 24 $ chez Amazon 35 $ chez Best Buy

Mallette fine : pochette ProCase avec poignée



L’étui MacBook Pro de ProCase est comme une mallette mince, avec une poignée de transport. Les bords sont renforcés de mousse et il y a une poche extérieure pour les documents, votre téléphone ou vos périphériques. Vous avez le choix de la taille et des couleurs ici.

À partir de 17 $ sur Amazon

Oui, laine: WOOLNUT Sleeve



La gamme de manchons WOOLNUT est fabriquée à partir de laine 100 % naturelle à l’intérieur et de cuir scandinave pleine fleur à tannage végétal à l’extérieur pour une protection ultime de votre investissement électronique. Choisissez parmi plusieurs tailles et deux couleurs différentes.

À partir de 74 $ sur Amazon

Cuir luxueux : Étui folio en cuir Harber London Slim n° 7



Fabriqué à la main avec du cuir pleine fleur au tannage végétal par des artisans espagnols experts, le Harber London Slim Leather Folio Case No. 7 développera une patine chaleureuse au fil du temps. La fermeture à glissière de haute qualité est soigneusement placée afin qu’elle ne frotte pas contre votre ordinateur. À l’intérieur de l’étui se trouve une doublure 100 % laine, une fibre renouvelable respectueuse de l’environnement récoltée à partir de moutons.

137 $ chez Harber Londres

Conception réfléchie: manchon Tomtoc



La pochette de Tomtoc a un intérieur en molleton peluche, de sorte que votre MacBook ne sera pas rayé. Et pour garantir cela encore plus loin, il y a une housse supplémentaire pour protéger votre ordinateur portable de la fermeture éclair de la pochette.

16 pouces : 15 $ chez Amazon 13 pouces : 20 $ chez Walmart

Éco-responsable : Incase Compact Sleeve w/BIONIC®



Protégez votre MacBook, MacBook Pro ou MacBook Air avec cette housse rembourrée respectueuse de l’environnement. Il est fait de déchets plastiques pêchés dans l’océan. Chaque pochette contient l’équivalent de sept bouteilles en plastique.

À la mode et fonctionnel : pochette verticale en toile Kinmac



Un peu de changement de format, les manches de Kinmac s’ouvrent sur les extrémités au lieu d’être horizontalement. Ils sont disponibles dans des couleurs magnifiques et la toile extérieure est résistante à l’eau pour une protection supplémentaire. La poche zippée est de grande taille et assez grande pour une souris et d’autres objets dont vous pourriez avoir besoin. Vous avez le choix des tailles.

À partir de 12 $ sur Amazon

Déperlant : manchon Mosiso



Les housses de Mosiso sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de tailles, disposent de fermetures à glissière robustes, de poches à fermeture éclair et d’un polyester extérieur hydrofuge pour garder votre MacBook Pro en sécurité et au sec. Il y a aussi une couche intérieure spongieuse pour l’absorption des chocs.

À partir de 14 $ sur Amazon

Coloré : étui Maxwell



L’étui MacBook Maxwell sur mesure est disponible en différentes couleurs vives et comprend une fermeture magnétique silencieuse et un matériau enduit Nano-tex hydrofuge. Ajoutez une sangle et choisissez l’orientation lors de la commande.

À partir de 119 $ à Waterfield

Transportez tout : IUNION Multi-Pocket Laptop Sleeve Handbag



Conçue pour la portabilité, cette housse MacBook Pro comprend une poche supplémentaire à l’avant et à l’arrière et suffisamment d’espace pour ranger les stylos, votre téléphone portable, les câbles, les chargeurs et la banque d’alimentation. Il offre une protection contre la poussière, la saleté, les rayures et les chocs/chocs. Celui-ci ne sera destiné qu’au plus petit MacBook Pro (13 pouces).

À partir de 14 $ sur Amazon

Unique : étui pour MacBook Picaso Lab Classic Plus



La magnifique pochette pour MacBook Picaso Lab Classic Plus est fabriquée à la main à San Francisco pour les deux tailles de MacBook Pro. Le bord ouvert vous permet de charger votre ordinateur portable pendant qu’il est niché à l’intérieur de la pochette doublée de laine. En plus du bleu montré ici, il existe également en marron et noir. Vous n’aimez pas les bretelles rouges ? Il suffit de demander; ils feront le vôtre avec du cuir noir à la place.

À partir de 108 $ chez Picaso Lab

Motifs amusants : Housse de protection LAUT POP



Cette housse de protection en néoprène LAUT POP est disponible en plusieurs couleurs et motifs aux couleurs vives. Votre MacBook Pro est niché en toute sécurité dans une doublure intérieure épaisse et moelleuse. Une fermeture à glissière interne empêche votre MacBook Pro de se rayer. Ce manchon est juste pour la version 13 pouces.

À partir de 20 $ chez Amazon 50 $ chez LAUT

Premium : Welden Improvisor Slim Sleeve



Fabriqué à la main dans un tissage hexagonal signature, cet étui est composé de trois bandes de nylon qui s’assemblent pour créer une forme singulière. Des poches intérieures polyvalentes et une poche extérieure sans rabat permettent de ranger vos autres objets.

100 $ sur Amazon

Polyvalent : Housse pour ordinateur portable Ekster



Cet élégant étui et organiseur pour ordinateur portable Ekster vous aide à transporter votre technologie avec style, avec de nombreuses poches et emplacements pour vos accessoires et autres éléments essentiels avec votre MacBook Pro 13 pouces.

87 $ chez Ekster

Beaucoup de choix de housses MacBook Pro

Si vous préférez ne pas utiliser l’un de nos étuis MacBook Pro classiques préférés, prenez au moins une housse MacBook Pro décente ! Un étui de qualité protégera votre MacBook Pro des rayures, des éclaboussures et de l’usure quotidienne de le glisser dans des sacs à dos, de le transporter et de le faire glisser sur les bureaux et les tables.

Une bonne housse MacBook Pro peut aider à protéger votre précieux ordinateur portable, mais assurez-vous d’en choisir une qui correspond à votre modèle. Si vous avez le MacBook Pro 16 pouces, la plupart des étuis 15 pouces, à l’exception des plus serrés, devraient s’adapter. Bien que l’écran soit beaucoup plus grand, l’ordinateur portable lui-même est à peu près un centimètre (environ un tiers de pouce) plus large.

Notre préféré est le Leather Sleeve officiel d’Apple. Nous vous recommandons également de jeter un œil au WOOLNUT Sleeve, qui ressemble à du beurre au toucher. Nous aimons également beaucoup l’Incase Compact Sleeve w/BIONIC® respectueux de l’environnement pour sa protection à la fois de votre MacBook Pro et de nos océans. Vous ne cherchez pas à dépenser autant d’argent ? Le manchon Mosiso vous couvre avec une option à bon prix qui vous offre la protection dont vous avez besoin. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de protéger votre MacBook Pro des éléments !

