Meilleures poignées de confort pour Nintendo Switch 2021

L’une des choses les plus importantes pour les jeux portables est de s’assurer que votre système de jeu est confortable à tenir. La Nintendo Switch peut offrir des tonnes de couleurs Joy-Con différentes. Pourtant, il n’offre pas vraiment les meilleures poignées pour les longues sessions de jeu, mais heureusement, il existe de nombreux accessoires pour vous aider. Que vous achetiez pour vous-même ou comme cadeau pour quelqu’un d’autre, ces accessoires seront certainement appréciés car ils peuvent aider à prévenir les crampes et l’inconfort. Voici les meilleures poignées de confort Switch.

Prise en charge de la paume : RDS Industries GripStand



Cette poignée confortable tiendra toute votre console et offrira à vos paumes un soutien incroyable. Tenir votre Switch vous donnera moins l’impression de tenir un ordinateur portable rigide que de tenir une manette PlayStation très longue. C’est parfait pour un jeu solo cohérent.

15 $ chez Amazon 40 $ chez Best Buy

Poignées de type professionnel : Hori Nintendo Switch Split Pad Pro



Ce sont techniquement des contrôleurs, mais ils offrent beaucoup plus d’adhérence que les Joy-Cons officiels. Ils sont disponibles dans une grande variété de couleurs et d’imprimés, vous pouvez donc trouver votre favori. De plus, les boutons sont plus gros ainsi que les joysticks, ce qui le rend beaucoup plus confortable pour jouer à votre Nintendo Switch pendant de longues périodes.

Couverture complète : Orzly Comfort Grip Case



Une excellente prise en main pour plus de jeux en solo, cette pièce place toutes les prises directement à l’arrière de l’appareil au lieu des côtés. Cela donne un peu plus d’adhérence à vos doigts, vous n’avez donc pas à pencher les coins de votre Switch vers le bas de vos paumes. Choisissez entre neuf couleurs différentes.

14 $ chez Amazon 15 $ chez Best Buy

Plus grande largeur : PowerA Joy-Con Comfort Grip



PowerA Joy-Con est parfait pour jouer à des jeux en solo, mais utilise toujours le téléviseur au lieu de l’écran du commutateur lui-même. Il ajoute du confort à votre double Joy-Cons sans que des poignées de confort différentes ne séparent complètement les deux. De plus, les lumières sur ces poignées vous permettent de savoir quand votre contrôleur est en train de mourir. Pratique!

9 $ sur Amazon

Robuste : Étui rigide à clipser en caoutchouc Mumba



Cet étui ergonomique offre une mesure de protection pour votre console Switch en plus de faciliter sa prise en main. Le boîtier en caoutchouc protège votre console des rayures, des chutes et des chocs. Il s’enclenche facilement autour du Switch et peut être rapidement retiré pour le nettoyage. Choisissez parmi quatre options de couleurs différentes.

13 $ sur Amazon

Poignée dockable : Sorzeen Dockable Case



Cet étui est doté de poignées ergonomiques confortables et est l’une des rares poignées suffisamment minces pour s’ancrer sur votre Switch. Vous serez heureux de noter que vous pouvez également retirer facilement les Joy-Cons pendant que l’étui est en place. Il est également résistant à la saleté, aux éclaboussures et aux chutes, grâce au plastique souple de haute qualité.

15 $ sur Amazon

Idéal pour les familles : poignées FASTSNAIL compatibles avec Nintendo Switch Joy-Con



Idéal pour les joueurs plus multijoueurs. Si vous vous retrouvez à jouer à plus de jeux avec vos amis et votre famille qui n’utilisent que la moitié de vos Joy-Con, ces contrôleurs sont parfaits pour vous. Non seulement ils rendent votre jeu plus confortable, mais le revêtement protecteur est sans rayures pour garder votre configuration fraîche. Choisissez entre cinq choix de couleurs.

10 $ sur Amazon

Super Mario rouge : Jamont Joy-Con Gel Guards



Non seulement cela vous donnera une bosse de soutien pour vos paumes, mais ils ont l’air et se sentent bien et donnent à votre Joy-Con une esthétique lisse et néon (si vous avez des Joy-Con colorés, bien sûr).

7 $ sur Amazon

Palette de couleurs cohérente : Grip Gel Guards



Il est temps de mélanger. Avez-vous les Joy-Cons rouges et bleus pour la Nintendo Switch ? Eh bien, ne manquez pas de garder les mêmes couleurs ! Ce package sur Amazon offre un excellent support sans cacher ces belles couleurs que vous avez suffisamment aimées pour les acheter en tant qu’ensemble original.

7 $ sur Amazon

Avoir une emprise

Une bonne prise en main confortable est un autre accessoire essentiel qui contribue grandement à augmenter votre expérience de jeu portable. Vos mains se sentiront moins à l’étroit en agrippant un boîtier en plastique ou en caoutchouc moulé, et le commutateur sera moins susceptible de tomber de vos mains. Il existe de nombreuses poignées Nintendo Switch sur le marché, nous avons donc parcouru Internet pour déterminer celles qui étaient les meilleures.

L’avantage d’investir dans des poignées Joy-Con, c’est que vous pouvez les utiliser quelle que soit la Nintendo Switch que vous utilisez. Les Joy-Cons peuvent être couplés à la Nintendo Switch Lite, tandis que la Nintendo Switch OLED utilise le même modèle Joy-Cons, malgré la plus grande taille d’écran. Vos Joy-Cons peuvent être transportés entre différentes consoles Nintendo Switch, tout comme l’écrasante majorité des poignées que nous avons répertoriées ici.

Nous aimons toutes les options multijoueurs dont le Switch est capable, mais avouons-le. La plupart du temps, vous utiliserez cette console pour jouer à d’excellents jeux comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild par vous-même. Cela signifie que le RDS Industries GripStand sera le complément parfait à votre configuration. Non seulement il est conçu pour héberger l’intégralité de votre console, mais il vous offre le soutien de la paume que vous recherchiez, afin que vos pouces ne deviennent pas douloureux.

Si vous préférez quelque chose qui peut être utilisé à la fois en mode portable et en mode amarré, nous vous recommandons le Sorzeen Dockable Case. Il est doté de poignées confortables et vous permet de retirer facilement les Joy-Cons pendant que l’étui est clipsé sur la console. Gardez simplement à l’esprit que cela et tous les autres cas ne fonctionneront pas avec le Nintendo Switch OLED, vous devrez donc chercher ailleurs s’il s’agit de votre système.

