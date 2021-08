Meilleures poignées de téléphone PopSocket 2021: les meilleurs supports de téléphone amovibles que nous avons vus

in

Vous cherchez les meilleurs Popsockets ? Vous êtes arrivé au bon endroit. Que vous recherchiez un moyen facile de tenir votre téléphone, d’accessoiriser votre appareil technologique le plus personnel, ou simplement d’avoir un téléphone si gros qu’il est difficile à tenir, un PopSocket fera l’affaire. Ils vous aident à montrer ce qui vous tient à cœur et peuvent également servir de supports de téléphone miniatures.

Les PopSockets sont des accessoires amovibles que vous collez à l’arrière de votre téléphone pour vous donner quelque chose de facile à saisir lorsque vous le tenez. Vous pouvez également les abaisser physiquement pour qu’ils ne prennent pas autant de place et ne gênent pas lorsque votre téléphone est dans votre poche.

Il peut être difficile de trouver un bon Popsocket avec quelques uns ennuyeux, mais si vous regardez en ligne, vous pouvez être confronté à un choix écrasant.

C’est pourquoi nous avons recherché pour vous les meilleurs PopSockets, que vous recherchiez quelque chose de subtil et délicat pour compléter votre téléphone, ou un design qui montre votre côté artistique ou geek.

Ce sont des produits que nous n’avons pas eu dans nos laboratoires de test, mais sur la base de l’opinion de nos experts et de la connaissance des marques les plus réputées, nous pensons qu’ils valent la peine d’être examinés.

Nos sélections, classées sans ordre particulier, tiennent compte des avis en ligne, de la réputation de la marque, de la capacité du produit et des caractéristiques uniques, pour vous aider à parcourir le labyrinthe de choix qui s’offrent à vous.

Meilleur PopSocket pour les fans de sport

Si vous êtes un grand fan de sport, vous utilisez probablement votre téléphone pour diffuser du sport et suivre les résultats des matchs – alors pourquoi ne pas utiliser un PopSocket pour le faire savoir aux gens ?

Un PopSocket de football ou de football fera savoir à tout le monde de ne pas vous déranger parce que vous regardez le match, et vous pouvez obtenir d’autres PopSockets de sport dans une gamme de modèles pour le jeu que vous préférez.

Meilleur PopSocket pour votre geek intérieur

Si vous voulez trouver le meilleur PopSocket pour montrer votre côté geek, vous ne pouvez guère vous tromper avec cette poignée Death Star, qui n’a heureusement pas le même défaut de conception que la « vraie » Death Star.

Il existe de nombreux autres PopSockets Star Wars si la base du méchant n’est pas votre image de prédilection des films, et de nombreux autres PopSockets geek que vous pouvez trouver avec les logos Batman ou Avengers.

Meilleur PopSocket subtil pour les téléphones noirs

Parfois, vous voulez un PopSocket qui ne se démarque pas, mais qui se fond dans votre téléphone, donc si vous recherchez un PopSocket noir subtil, cette prise en main est l’une des meilleures que vous puissiez obtenir.

Ses cercles noirs striés ne sont pas simples et ennuyeux, vous allez donc être un beau PopSocket, mais si vous avez un téléphone noir, il n’aura pas non plus l’air criard ou trop vibrant.

Meilleur PopSocket subtil pour les téléphones blancs

Ce PopSocket blanc aura fière allure sur un téléphone blanc – son design minimaliste et ses couleurs pastel se détachent sur un fond blanc, mais n’ont pas non plus l’air trop brillant ou moche.

Les pois sont toujours à la mode, vous ne trouverez donc jamais votre PopSocket démodée.

Meilleur PopSocket subtil pour les téléphones noirs ou blancs

Si un PopSocket noir strié ou un motif à pois blancs ne vous plaît pas pour le PopSocket que vous choisissez, cette poignée à motif marbré peut aller avec les téléphones blancs et noirs.

Le marbre a toujours fière allure en tant que design, et ce motif texturé donnera à votre téléphone un aspect élégant et haut de gamme.

Meilleur PopSocket pour les amateurs d’art

Si vous êtes un fan de galeries d’art errantes chaque fois que vous avez un moment libre, alors c’est le PopSocket pour vous. Il représente le célèbre tableau de Vincent Van Gogh “La nuit étoilée” afin que vous puissiez toujours profiter d’un peu de haute culture chaque fois que vous regardez votre téléphone.

Que vous soyez un artiste à la recherche d’inspiration ou que vous aimiez simplement regarder de l’art, c’est un ajout délicieusement élégant pour votre téléphone.

Meilleur PopSocket pour les vibrations estivales

Si vous souhaitez exprimer votre enthousiasme pour le beau temps et le ciel lumineux (même si ce n’est pas le cas dans votre région), alors ce PopSocket jaune fluo est le complément idéal à votre téléphone.

Incroyablement lumineux, il ira mieux sur un téléphone de couleur claire, mais il pourrait également apporter une chaleur bien nécessaire à un appareil noir. Quoi qu’il en soit, il n’y a certainement aucune chance que vous égariez votre téléphone avec ce PopSocket qui y est attaché.

Meilleur PopSocket pour les fans des bonnes choses

Si vous êtes une personne élégante et sophistiquée, vous voulez que votre PopSocket reflète cela, et votre meilleure option est donc d’obtenir un PopSocket incrusté de pierres précieuses comme celui-ci.

Bien sûr, ce PopSocket n’est pas fabriqué à partir de véritables pierres précieuses, car cela coûterait cher, mais il en ressemble beaucoup, ce qui est assez proche. Si le rose n’est pas votre couleur préférée, il existe une large gamme de poignées de style gemme, alors faites votre choix pour voir si l’une d’entre elles vous plaît.

Meilleur PopSocket pour les amoureux des animaux

Il y a tellement de PopSockets d’animaux parmi lesquels choisir, mais notre préféré doit être ce joli design de tortue, assez simple pour aller bien avec de nombreux téléphones différents, mais qui montre également l’un des meilleurs animaux du monde.

Si les tortues ne sont pas votre animal préféré, il existe des PopSockets d’une gamme d’autres animaux, comme les éléphants ou les chats, vous êtes donc plus que susceptible de trouver la créature que vous préférez.

Meilleur PopSocket pour les gourmets

Nous avons faim rien qu’en regardant ce beignet PopSocket, qui est aussi coloré et savoureux que la collation préférée d’Homer Simpson.

Vous ne devriez pas acheter ce PopSocket si vous recherchez une prise en main subtile – il est grand et audacieux et il se démarquera sur votre téléphone, mais si vous êtes un fier amateur de gourmandises ou de gourmandises, vous devez laisser tout le monde savoir.

Meilleur dessin animé mignon PopSocket

C’est toujours agréable d’avoir un joli design, un motif ou un animal sur un téléphone ou une coque de téléphone, alors pourquoi ne pas étendre cela et avoir aussi un joli PopSocket ?

Ce lama PopSocket a l’air mignon et heureux d’être sur votre téléphone – s’il s’agit d’un lama, car bien que la société PopSockets l’appelle ainsi, il nous semble étrangement une licorne.

Meilleur PopSocket pour les amateurs de plein air

Si vous êtes un amateur de plein air, vous allez beaucoup utiliser votre téléphone à l’extérieur, pour prendre des selfies et garder la musique, alors quoi de mieux qu’un PopSocket en plein air pour montrer votre amour de la nature ?

Ce PopSocket océan a un design qui vous donne envie de laisser tomber votre travail et de courir à la plage – donc si vous vivez pour la mer, le surf, la voile ou la sangria sur la plage, comment mieux faire savoir aux gens qu’en gardant la mer près de vous de tout temps.

