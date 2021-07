Meilleures poignées de téléphone pour les étudiants 2021

Meilleur

L’école est un environnement dangereux pour la plupart des outils et des technologies, mais pas plus que les téléphones. Les téléphones sont des articles essentiels toujours à portée de main, mais souvent heurtés, tombés ou frappés dans l’agitation des changements de classe ou de la course pour retrouver des amis au déjeuner. Les meilleures poignées de téléphone pour les étudiants sont une bouée de sauvetage pour les doigts glissants. Et compte tenu de leur prix abordable, ils valent bien l’investissement.

Populaire et adaptable : PopGrips interchangeables de PopSockets



Les PopSockets échangeables prennent en charge le chargement sans fil lorsque vous dévissez le PopTop tout en vous permettant une meilleure prise en main, une plus grande amplitude de mouvement et un flash de style pour votre téléphone. Ceux-ci viennent également dans une multitude de conceptions de personnages de la culture pop, comme The Child de The Mandalorian.

15 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Poignée coulissante élégante : Speck GrabTab



La poignée de téléphone de Speck a la taille d’une carte de crédit, se décline en des dizaines et des dizaines de styles et est facile à garder une prise précise. Mieux encore, puisque la poignée est large et plate, votre téléphone ne vacillera pas autour de votre bureau comme il le ferait avec d’autres poignées de téléphone.

8 $ chez Amazon 10 $ chez Walmart

Amélioré à tous points de vue : Spigen Style Ring POP



Comme la bague originale de style Spigen, cette poignée est facile à appliquer, est disponible dans de superbes couleurs et fonctionne comme une béquille en mode vertical ou paysage. Celui-ci permet également à votre téléphone de reposer à plat sur le bureau et est compatible avec les supports de téléphone magnétiques.

15 $ sur Amazon

Portefeuille et poignée en un : Sinji Pouch Band



Tous les étudiants n’ont pas besoin d’un portefeuille complet, surtout lorsqu’ils peuvent simplement coller leur carte d’étudiant et l’argent du déjeuner dans ce combo pratique et pratique. L’élastique s’use avec le temps mais devrait durer toute l’année scolaire tant que vous ne le faites pas yo-yo.

À partir de 8 $ sur Amazon

Meilleure béquille : Scooch Wingback



Un bracelet à gifle et une poignée pour téléphone ont fait un bébé, et il est merveilleusement cliquable avec la béquille la plus durable qui soit. Malheureusement, il n’est pas compatible avec la charge Qi, mais il dure très, très longtemps et est facile à déployer d’une seule main.

15 $ sur Amazon

Fabriqué en Amérique : LoveHandle



Cette poignée de téléphone élastique est l’une des poignées de téléphone les plus reconnaissables, avec un arc en plastique tenant les deux extrémités d’une sangle élastique qui se décline en une multitude de motifs et de couleurs. Il ne sert pas aussi de béquille, mais c’est une excellente prise en main.

10 $ chez Amazon 13 $ chez Walmart

Ajouter une béquille : Sinji Pouch B-Grip



Vous aimez le combo portefeuille/poignée mais vous voulez toujours une béquille intégrée ? Ce modèle est légèrement plus épais que les autres grâce au rabat en cuir attaché à l’élastique qui peut être plié pour servir de béquille. Il y a aussi un rabat supplémentaire pour aider à garder les cartes dans la section portefeuille.

À partir de 12 $ chez Amazon 23 $ chez Walmart

Le classique : la poignée pour téléphone portable Spigen Style Ring



La prise en main originale de Spigen pour téléphone est à ne pas manquer depuis des années. Il est durable, facile à appliquer (et même facile à changer entre les boîtiers 3 à 4 fois avant qu’il ne commence à perdre son bâton), avec un bord plat parfait comme béquille. Bien sûr, s’il pouvait rester à plat, ce serait parfait.

14 $ chez Amazon À partir de 13 $ chez Walmart

Béquille Clickety : Poignée de téléphone CLCKR



Cette poignée à bandes s’enclenchera dans ou hors du support en haut pour l’échanger entre une poignée, une béquille ou la garder à plat lorsque le téléphone est dans votre poche. Il existe une grande variété de textures et de finitions pour ceux-ci, et il s’agit d’une béquille verticale très stable.

11 $ sur Amazon

Pourquoi la meilleure prise de téléphone pour les étudiants est un PopSocket

Maintenant que les PopSockets sont disponibles dans des variétés interchangeables qui vous permettent de changer de style pour correspondre à la garde-robe de votre enfant (et sont amovibles pour le chargement sans fil), les raisons de ne pas en utiliser sont de plus en plus rares. Ils sont abordables, reconnaissables et avec la collection Pop Culture enfin mise à jour (Hello Baby Yoda!)

Les PopSockets sont aussi autant un jouet qu’un outil. Je fais souvent monter et descendre l’une de mes pièces de rechange lorsque je m’ennuie lors des réunions du personnel. Je suis sûr qu’il y a des enfants facilement distraits (comme moi) qui pourraient utiliser un jouet agité pour les aider à éviter de sombrer dans un rêve éveillé pendant une conférence.

Les béquilles sont cool, mais tu sais ce qui est vraiment cool ? Béquilles verticales

Bien que les meilleures poignées de téléphone pour les étudiants à utiliser avec leurs téléphones Android offrent une prise sûre de l’appareil, une poignée de téléphone ne se résume pas à une utilisation à la main. Alors que la plupart des poignées de téléphone non en tissu servent également de béquilles de paysage, comme Popsockets et Spigen’s Style Ring 2, le nombre de poignées de téléphone qui vous permet de placer votre téléphone à la verticale de votre ordinateur, afin que vous puissiez faire défiler Twitter ou référencer des notes tout en vous précipitant. quelques devoirs de dernière minute, c’est rare.

Parmi le groupe sélect qui peut faire les deux, les trois que je recommande le plus sont le Scooch Wingback, le Spigen Style Ring POP et le CLCKR. Le mécanisme élastique du Scooch est le plus résistant parmi les poignées de téléphone en dehors de l’accordéon PopSocket classique, mais si vous voulez quelque chose de moins rebondissant, le CLCKR est un peu moins un équilibre. Aucun de ces trois ne prend en charge le chargement sans fil – deux ont des composants métalliques et le CLCKR est trop épais pour cela – mais je suis plus qu’heureux de le brancher la nuit si cela signifie que je peux utiliser mon téléphone comme support de notes pendant mon travail .

