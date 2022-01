Meilleures possibilités de match du Super Bowl 56, classées

Le terrain est prêt pour les séries éliminatoires de la NFL en 2022, après qu’un 2021 sauvage se soit terminé par une semaine 18 encore plus sauvage.

Et tandis que le Super Bowl 56 est à peu près dans un mois, il n’y a pas de moment comme le présent pour commencer à enraciner certains affrontements dans le match pour le titre… c’est-à-dire si vous n’êtes pas un fan des 14 équipes restantes en lice pour un championnat.

Nous classons donc les 10 meilleurs matchs par regardabilité pour ceux d’entre nous qui n’ont pas d’intérêts d’enracinement. Nous recherchons les meilleurs jeux possibles, ceux avec des histoires à voir absolument et juste une idée générale d’un concours pour lequel nous serions ravis de nous brancher.

C’est parti :

10 Rams de Los Angeles contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre



L’histoire est juste là : la vengeance de Sean McVay pour LIII, un clunker d’un match pour les Rams – et pour les fans – qui s’est terminé 14-3. Bleh. En ce qui concerne le jeu réel? Cela signifierait que Mac Jones a mené les Pats au Super Bowl et Matthew Stafford aurait une chance sur un ring.

9 Cardinals de l’Arizona contre Bengals de Cincinnati



Le choix du chaos. Cela opposerait deux des meilleurs jeunes QB du jeu, Kyler Murray et Joe Burrow s’affrontant. Cela signifierait beaucoup, beaucoup de bouleversements dans les séries éliminatoires et un Super Bowl sûr d’avoir BEAUCOUP d’offensive. Vous seriez d’accord avec ça, n’est-ce pas ?

8 Cowboys de Dallas contre Buffalo Bills



Pouvons-nous demander à Chris Berman d’appeler celui-ci ? ENCOUREZ LES WAGONS ! Parce qu’il s’agirait d’un affrontement à l’ancienne, rempli de discussions sur le fait que les Bills en gagneraient finalement un contre une équipe qui les a battus deux années consécutives dans les années 1990.

7 Cowboys de Dallas contre les Chiefs de Kansas City



Je sais que vous pensez que quelques semaines de Jerry Jones menant à Dak contre Pat seraient insupportables. Mais je pense que ça en vaudrait la peine pour le jeu.

6 Packers de Green Bay contre Buffalo Bills



(Photo AP/Rick Scuteri)

Un autre match sous-estimé. Beaucoup d’attaque grâce à Aaron Rodgers et Josh Allen, et une certaine défense des deux équipes. Vous obtenez également : Rodgers remporte-t-il le ring n°2 ou les Bills obtiennent-ils enfin le très insaisissable Super Bowl ?

5 Cardinals de l’Arizona contre les Chiefs de Kansas City



Infraction. Infraction. Plus d’offense. Patrick Mahomes et Kyler Murray lançant un milliard de passes. Quel rêve.

4 Rams de Los Angeles contre les Chiefs de Kansas City



Vous allez beaucoup voir les Chiefs le reste du chemin, et pourquoi pas ? C’est l’équipe la plus excitante de l’AFC, même si nous pouvons voir Derrick Henry renverser des gens à nouveau. De plus, vous obtenez le scénario «Mahomes peut gagner une autre bague et venger la défaite du Super Bowl de l’année dernière».

Quant aux Rams ? En supposant que Matthew Stafford revienne sur la bonne voie, ils sont parmi les équipes les plus complètes qui restent en séries éliminatoires. Nous aurions beaucoup de discussions sur les ordures de Jalen Ramsey, un peu de plaisir à suivre Von Miller dans un autre match de séries éliminatoires et bien plus encore.

3 Buccaneers de Tampa Bay contre les Chiefs de Kansas City



ALERTE DE JEU DE REVENGE ! Mais je veux aussi voir Mahomes contre Brady II avec la ligne offensive de Kansas City maintenant le QB des Chiefs sur pied.

2 Packers de Green Bay contre les Chiefs de Kansas City



C’est en fait la prédiction de notre Charles McDonald pour le match du Super Bowl 56, et c’est la plus excitante du groupe. Est-ce la dernière danse pour Rodgers ? Mahomes gagne-t-il son deuxième au lieu de Rodgers qui remporte son deuxième ? Aimer.

Il n’y a qu’un autre jeu dont nous avons besoin…

1 Buccaneers de Tampa Bay contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre



Nous en avons besoin. Belichick contre Brady. Celui qui mettait fin à toutes les questions sur leur partenariat et qui était le plus responsable de la dynastie (je sais, c’était un équilibre entre les deux, mais parmi les fans ? Nous débattrons de celui-ci pendant des décennies). Le jeu en lui-même n’est peut-être pas le meilleur. Mais le scénario ? Le plus juteux des juteux.