Meilleures pratiques – Comment créer des règles d’attribution de leads Salesforce

Si vous avez une expérience pratique de Salesforce, vous avez probablement déjà rencontré les règles d’attribution des pistes. C’est l’une des fonctionnalités les plus puissantes de Salesforce qui automatise le processus de génération de leads et le support client pour votre équipe. Ce faisant, il automatise plusieurs tâches nécessitant une intervention manuelle, améliore la productivité et crée de meilleures expériences client.

Par exemple, les commentaires des clients pour un produit en édition limitée peuvent être recueillis et traités de manière distincte par rapport à la gamme générale de produits.

Les règles d’attribution des leads dans Salesforce peuvent vous aider davantage et améliorer vos processus métier. Ici, nous vous présentons les bases de la configuration des règles d’attribution des leads dans Salesforce et examinons également certaines des meilleures pratiques impliquées dans la configuration de ces règles.

Comment créer des règles d’attribution de leads dans Salesforce ?

Connectez-vous à votre compte Salesforce et accédez à la configuration sur le tableau de bord. Utilisez le champ de recherche et saisissez « règles d’attribution » et sélectionnez Règles d’attribution des prospects. Pour créer une nouvelle règle d’attribution « Sélectionnez Nouveau »

Tapez un nom dans la zone Nom de la règle et définissez si ces règles seront activées pour les prospects générés manuellement ou automatiquement via le Web et le courrier électronique. Cliquez sur EnregistrerSpécifiez les critères de la règle dans la règle nouvellement créée en choisissant « Nouveau » dans les entrées de règleÉtape 1 : accédez à la fenêtre « Entrer l’entrée de règle » et spécifiez un ordre pour la nouvelle règle être traité)Étape 2 – Précisez si la nouvelle règle serait basée sur le respect d’un ensemble de critères ou d’un ensemble de formules. Dans la liste déroulante Exécuter cette règle si, choisissez soit « les critères sont remplis » ou « la formule est évaluée à vrai » selon ce qui s’applique à votre règleÉtape 3 – Définissez les représentants ou les files d’attente auxquels la nouvelle règle attribuera des pistes. Vous devrez utiliser la fonction de recherche pour trouver un représentant ou une équipe spécifique. Cliquez sur Enregistrer et vous avez terminé.

Gardez la règle simple

Il existe deux manières de définir des règles d’attribution des leads : la manière la plus simple et bien sûr la manière complexe (une méthode que vous pouvez considérer comme une solution aux problèmes). Une règle d’attribution des leads complexe est le moyen le plus simple de s’assurer que le moins de leads passent par l’entonnoir !

Prenons un exemple : vous êtes une marque d’électroménager et vendez une douzaine d’électroménagers différents. Vous pouvez définir des règles pour attribuer des prospects en fonction du prix du produit avec vos meilleurs représentants traitant les gros joueurs augmentant les chances de ventes et de revenus. Cela semble simple, n’est-ce pas ? Pas tout à fait, car vos meilleurs représentants devraient maîtriser les spécifications, les fonctionnalités et les USP de chacun des produits et mettre à jour leurs connaissances avec chaque nouveau modèle. Au lieu de cela, avoir des représentants affectés à la gestion de produits spécifiques, quel que soit leur prix, faciliterait la tâche de votre équipe pour répondre aux questions, convaincre les clients et garantir que davantage de prospects se transforment en ventes.

L’idée ici est de garder la règle simple pour s’assurer que vos clients obtiennent les informations qu’ils recherchent et trouvent les arguments les plus convaincants de vos commerciaux pour assurer une transaction réussie. Si les règles simples ne fonctionnent pas pour votre entreprise, vous pouvez ajouter plus de complexité aux règles, mais c’est une discussion pour un autre jour.

Envoyez les prospects aux bons représentants

Cela peut sembler être l’antithèse de ce dont nous avons discuté plus tôt, mais il est important d’attribuer les pistes aux bons représentants à certains moments. Il existe plusieurs critères que vous pouvez utiliser pour définir les représentants qui traiteront les prospects en fonction de l’emplacement, de la zone d’intérêt et de la taille de la transaction.

Cette règle s’appliquerait à votre entreprise à mesure qu’elle grandit et que vous avez plus d’un représentant affecté à une gamme de produits. Par exemple, si vous avez cinq représentants pour vos produits haut de gamme, vous voudriez que la meilleure personne de l’équipe s’occupe des produits de la plus haute valeur afin d’augmenter vos chances de succès.

Ne laissez pas le plomb se refroidir

Les experts en affaires l’ont dit à maintes reprises et nous le répétons : ne laissez jamais l’avance se refroidir. L’idée pour toute organisation est de répondre aux prospects le plus rapidement possible. La vitesse à laquelle vous devez répondre aux prospects dépend du secteur dans lequel vous vous trouvez.

Par exemple, si vous vendez des smartphones ou d’autres produits à vente rapide, l’idée devrait être de répondre au client dans les cinq minutes suivant la génération du prospect. Bien sûr, vous devez tenir compte de vos heures d’ouverture et d’autres facteurs. Pour les transactions immobilières, automobiles ou autres transactions de grande valeur, il suffit de répondre dans les 24 heures.

Il est important ici de mettre en place des règles de sauvegarde au cas où le premier représentant à qui le lead a été affecté, ne se présente pas au lead dans un délai défini. Ensuite, le prospect doit être dirigé vers le prochain représentant disponible ou le prochain sur la ligne.

John est peut-être la meilleure personne de l’équipe pour conclure l’affaire, mais surcharger John et laisser le reste de l’équipe inactif n’est pas la chose la plus intelligente à faire. La création d’une règle alternative ajoute également à la culture concurrentielle de l’organisation et vous aide à long terme.

Testez les règles

Enfin, la définition de règles n’est qu’une partie du processus et il est important de voir comment vos règles fonctionnent lorsque les choses se passent. Salesforce dispose d’une console de test intégrée qui dispose d’une capacité d’importation/exportation Excel et qui vous permet de tester vos règles.

Vous devez exécuter minutieusement les tests simulés avant que l’outil ne soit mis en ligne pour vos clients. N’oubliez pas que c’est toujours une meilleure option pour votre équipe de trouver des problèmes que pour les clients de les repérer ou de voir des prospects importants se perdre pour des raisons techniques !

Conclusion

Salesforce vous propose des règles d’attribution de leads intégrées et elles sont essentielles pour toute opération de petite entreprise. Mais à mesure que votre entreprise grandit et que la complexité augmente, vous devez modifier les règles pour relever vos défis commerciaux uniques et résoudre les problèmes. Appliquez les meilleures pratiques discutées dans cet article et vous verrez que la majorité de vos prospects transitent par l’entonnoir de vente.

Auteur : Srushti Shah

Srushti Shah est une femme ambitieuse, passionnée et originale qui a une vaste exposition dans le marketing numérique.