Meilleures pratiques pour gérer la crise pandémique actuelle – rejoignez le FE Healthcare Summit vers la transformation des soins de santé

La sensibilisation, l’accessibilité, l’abordabilité, la responsabilité et la qualité sont devenus des moteurs clés pour donner une nouvelle impulsion au secteur de la santé alors que la crise pandémique de COVID-19 qui fait rage a rassemblé le monde d’une manière inimaginable. Pour délibérer sur certaines des questions brûlantes sur les soins de santé dans la situation actuelle de pandémie, le Financial Express organise le FE Healthcare Summit du 18 au 20 août 2021 .

La crise pandémique de COVID-19 nous a appris les meilleures pratiques en termes non seulement de faire les bons investissements, mais aussi de gérer la crise actuelle, y compris la surveillance des patients souffrant d’insuffisance respiratoire, la stabilisation des patients atteints d’une maladie grave et l’interaction à distance entre les patients et leur famille.

La première conférence porte sur un sujet très pertinent – ​​« L’investissement dans les soins de santé – le besoin du moment »

L’accès inadéquat au capital a été l’un des principaux obstacles à la croissance du secteur indien de la santé. Aujourd’hui, le gouvernement ne consacre qu’environ 1,4 % de son PIB aux soins de santé, l’une des dépenses les plus faibles au monde. Il est nécessaire de se concentrer davantage sur l’augmentation des investissements dans les soins de santé dans le pays.

Des facteurs tels qu’une population vieillissante, une classe moyenne croissante, la proportion croissante de maladies liées au mode de vie et l’accent accru mis sur les partenariats public-privé ainsi que l’adoption accélérée des technologies numériques ont rendu le secteur de la santé indien mûr pour l’investissement.

L’industrie indienne de la santé connaît une croissance annuelle composée d’environ 22 % depuis 2016. À ce rythme, elle devrait atteindre 372 milliards USD en 2022. La santé est devenue l’un des secteurs les plus importants de l’économie indienne, en termes de à la fois des revenus et de l’emploi.

Afin de tirer le meilleur parti du programme d’incitation liée à la production (PLI) du gouvernement de l’Union, la plupart des États du nord de l’Inde se préparent à attirer des investisseurs dans la fabrication de produits pharmaceutiques et à attirer des micro-petites et moyennes entreprises (MPME) pour développer leurs activités de production. .

La deuxième conférence de la deuxième journée porte sur le thème « En route vers une politique de santé favorable ».

La politique nationale de santé (PSN) et le régime national de protection de la santé (NHPS) sont les principaux moteurs pour atteindre l’objectif de la couverture sanitaire universelle (CSU). Les prestataires de soins de santé, les assureurs-maladie, les sociétés de diagnostic, de technologie médicale et les autres parties prenantes doivent collaborer afin de contribuer au succès du SNPS.

L’engagement des parties prenantes est la clé d’une mise en œuvre efficace de ces politiques et programmes. Le gouvernement s’est engagé avec divers segments tout en créant un nouveau cadre institutionnel pour faire passer l’écosystème de santé indien au niveau supérieur. Dans le cadre de la mission Ayushman Bharat, la NHPS nécessiterait des partenariats solides entre les parties prenantes.

L’accent mis par le gouvernement sur la couverture sanitaire universelle (CSU) devrait offrir plusieurs opportunités aux diverses parties prenantes du secteur de la santé. À l’heure actuelle, un très faible pourcentage de la population du pays bénéficie d’une couverture d’assurance-maladie. Les menues dépenses sont très élevées (environ 60 %) et le nouveau programme devrait aider les gens à répondre à leurs besoins en matière de soins de santé.

La troisième conférence de la deuxième journée porte sur « Télésanté 2.0 : Construire une structure robuste »

La santé numérique joue aujourd’hui un rôle essentiel dans l’accessibilité des soins de santé dans la ville la plus éloignée. Pour une mise en œuvre efficace, le National Health Protection Scheme (NHPS) doit être doté de moyens numériques en termes de collecte et de partage des données.

Les dernières directives de pratique de la télémédecine ont encouragé les soins à distance. C’est un moyen sûr de s’assurer que les conseils d’experts ne sont qu’à un clic. Pendant la crise pandémique actuelle, les hôpitaux ont réussi à mettre en place rapidement des soins intensifs à distance pour les patients internes et externes souffrant d’insuffisance respiratoire et à surveiller à distance les patients pour dispenser des soins en toute sécurité. La formation d’équipes distantes pour gérer des maladies plus complexes localement de manière sûre est une opportunité d’enseigner à distance les pratiques de contrôle des infections.

La quatrième conférence de la deuxième journée porte sur « M-health et l’histoire de l’Inde »

Les soins à distance pour l’Inde sont la voie à suivre pour garantir que tout le monde a accès aux soins intensifs

Les patients et leurs familles sont très à l’aise pour communiquer par vidéo et peuvent partager leurs préoccupations médicales quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. La télé-USI, souvent appelée e-ICU ou électronique ICU, est un modèle émergent de réussite basée sur des systèmes collaboratifs dans le pays. Son expansion dans l’Inde rurale est le besoin de l’heure pour créer la capacité de gérer localement les cas d’insuffisance respiratoire sévère. Le modèle Tele-ICU a également amélioré sa portée avec des dispositifs de surveillance à distance qui peuvent même évaluer les bruits cardiaques et pulmonaires ainsi que la fonction.

La cinquième conférence du deuxième jour porte sur « The Diagnostic Play »

Le diagnostic rapide dans le confort de la maison est un nouveau paradigme émergeant de la crise pandémique de Covid-19. Étant donné que les patients préfèrent faire leurs tests de diagnostic à domicile, les diagnostics à domicile ont connu une énorme augmentation en raison des restrictions liées au COVID-19.

Le secteur de la logistique pharmaceutique a également connu une activité accrue au cours de la dernière année environ, alimentée par la demande croissante du secteur des diagnostics à domicile. L’industrie pharmaceutique a connu une augmentation des activités connexes et a rationalisé sa chaîne d’approvisionnement pour répondre à cette demande accrue.

Contrairement à la pharmacie, l’espace de diagnostic dans le pays est largement non réglementé. Il existe plus d’un million de centres et de laboratoires de diagnostic dans le pays et moins d’un pour cent sont de haute qualité et accrédités. Environ 40 pour cent de ce montant est organisé.

COVID-19 a suscité des niveaux croissants de sensibilisation non seulement aux bonnes pratiques d’assainissement, à la santé et à l’hygiène, mais aussi à la santé des femmes, à la santé mentale et à la construction d’un écosystème de soins de santé propice.

Les consommateurs peuvent désormais s’attendre à entendre l’industrie vers un avenir sain

Le premier sujet des troisièmes jours est sur « Santé et hygiène – Les deux faces d’une pièce »

Il y a maintenant une prise de conscience croissante autour de la désinfection des surfaces et de l’hygiène des mains à l’avenir. Avant l’assaut de la pandémie, la sensibilisation du public à l’hygiène personnelle était beaucoup moins importante. Ces changements de comportement feront partie de la nouvelle normalité à long terme, car tout le monde est désormais plus vocal et bien informé sur l’hygiène personnelle et la santé.

Il existe également une surveillance et un contrôle réglementaires croissants pour les produits de bonne qualité tels que les désinfectants et les désinfectants sur le marché.

Le Contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) a demandé aux contrôleurs nationaux des médicaments (SDC) d’accélérer l’octroi de licences aux fabricants de désinfectants. Quelques mesures d’assouplissement sont également conseillées par le gouvernement central, comme l’autorisation en raison de l’octroi de licences et du stockage de l’alcool éthylique, qui est l’un des principaux composants de la fabrication de désinfectant.

Les experts ont recommandé des produits anti-pollution brevetés qui peuvent réduire les particules (PM) et autres aérosols de poussière pour un contrôle efficace des infections aéroportées.

En Inde, de nombreux jeunes et moins jeunes souffrent d’allergies et de maladies, notamment pulmonaires. Ces allergies sapent l’énergie et sont mortelles dans de nombreux cas.

Le deuxième thème des troisièmes jours porte sur « La santé des femmes – pour une société meilleure »

Il est nécessaire d’avoir accès à des interventions efficaces telles que la réduction de la malnutrition, la prévention de l’anémie et l’amélioration de l’accès aux services de santé essentiels, y compris une contraception efficace pour la santé des femmes. Cela est devenu plus profond dans le contexte de la pandémie actuelle.

La détection et le traitement précoces d’affections telles que le cancer du col de l’utérus contribuent à augmenter les taux de survie, car de nombreuses femmes ne sont diagnostiquées qu’une fois que la maladie est à un stade avancé, ce qui entraîne une létalité plus élevée. Comme l’a noté le CDC américain, étant donné que le virus du papillome humain (VPH) est la principale cause de cancer du col de l’utérus, la vaccination chez les filles d’âge scolaire est une autre intervention essentielle.

La promotion de l’allaitement maternel – qui protège contre la diarrhée, les infections respiratoires et l’obésité – aide également à prévenir les MNT et protège contre les infections, en plus de ses avantages nutritionnels. Le dépistage du diabète gestationnel et le dépistage et la prévention du paludisme, du VIH et de la tuberculose pourraient également faire partie d’un programme intégré de soins prénatals aux multiples avantages.

Le troisième thème des troisièmes jours porte sur « La paix intérieure – Maintenir un équilibre mental »

L’intervention sous forme de conseils appropriés est l’un des meilleurs moyens de s’attaquer à la principale cause des troubles mentaux, car la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Une séance de conseil avec un psychologue peut aider à trouver la cause principale du problème et aider une personne à y faire face naturellement. Le counseling peut aider à faire face à divers problèmes liés aux traumatismes mentaux, à la dépression, à la colère, à l’anxiété, à la toxicomanie, entre autres.

Les médicaments ne guérissent pas complètement les problèmes de santé mentale car, dans certains cas, ils aident à réduire les symptômes ou à mieux faire face aux symptômes. Que l’on vous propose ou non des médicaments, cela dépend du diagnostic des symptômes et de la gravité de leurs effets.

Le quatrième thème des troisièmes jours porte sur « Du global au local – un système de santé glocal »

Il y a eu énormément de public-privé sur le point de se produire vers un système de santé glocal.

La mission nationale de santé numérique (NDHM) a été saluée comme une évolution vers des soins centrés sur le patient avec le Premier ministre qualifiant l’initiative de révolutionner le secteur de la santé en Inde. Une telle plate-forme est devenue un besoin de l’heure pour servir de point focal de l’écosystème de la santé.

Dans le cadre du NDHM, chaque patient recevra une carte d’identité sur laquelle seront stockées des données médicales confidentielles, telles que des ordonnances, des rapports de diagnostic. Il s’agit d’un grand pas pour faire travailler ensemble l’écosystème des prestataires, des assurances et des acteurs de la santé numérique et rendre les soins de santé indiens accessibles, abordables, standardisés et centrés sur le patient.

Le gouvernement prévoit de transformer 1,5 lakh sous-centres de santé et centres de santé primaires en centres de santé et de bien-être à travers le pays pour déployer un plan complet de soins de santé primaires (CPHC) dans le cadre d’Ayushman Bharat (AB).

