Meilleures pratiques pour la formation du personnel sur la technologie de vente au détail

C’est un euphémisme de dire que la technologie fait partie de tout ce que les gens font aujourd’hui. Qu’il s’agisse de rechercher quelque chose sur votre téléphone, de commander des produits en ligne ou de communiquer avec d’autres personnes, cela fait désormais partie intégrante de la société – et la technologie de vente au détail, y compris les systèmes de point de vente indispensables, ne fait pas exception.

Les ventes au détail devraient atteindre 26,7 billions de dollars d’ici 2025, et qu’il s’agisse de commerce électronique ou d’un magasin physique, la technologie en sera une grande partie.

Lorsqu’il s’agit de faire des achats en ligne, les clients s’attendent à une expérience simple et rapide, qu’ils fassent leurs achats sur un site Web, une application ou un site mobile. Les consommateurs attendent la même chose en magasin : une expérience facile à naviguer, centrée sur le client et informative.

Quelle que soit la façon dont ils achètent, selon la National Retail Federation, « plus de trois consommateurs sur cinq estiment que les technologies de vente au détail ont amélioré leurs expériences d’achat. Ils ont remarqué une amélioration particulière lors de leurs achats en ligne, huit sur dix déclarant avoir eu de meilleures interactions grâce aux investissements technologiques des détaillants.

Tout cela pour dire que le retail et la technologie sont intimement liés. Mais pour qu’il soit efficace, les membres de votre personnel doivent le comprendre et apprendre à l’utiliser. Voici pourquoi vous devriez donner la priorité à la formation de votre personnel sur la technologie de vente au détail et comment le faire correctement.

Les avantages de la technologie de vente au détail

Pour que les employés – et votre entreprise, en général – fonctionnent avec une efficacité maximale, tout le monde doit être correctement formé sur les solutions que vous utilisez et mettez en œuvre. Voici une ventilation des avantages potentiels.

Productivité accrue

Lorsque la technologie est disponible et facile à utiliser, les employés sont plus engagés et productifs, ce qui leur permet en fin de compte de contribuer davantage à vos résultats. La recherche montre que les entreprises avec des employés engagés « génèrent 2,5 fois plus de revenus que leurs concurrents à faible niveau d’engagement ».

L’efficacité des employés peut également être augmentée grâce à l’utilisation de la technologie en automatisant certains processus, ce qui leur permet de se concentrer sur des tâches plus importantes qui peuvent aider à développer votre entreprise.

La technologie peut également faire des merveilles lorsqu’il s’agit de gérer une équipe et d’optimiser la productivité. Des solutions telles que les systèmes de planification basés sur le cloud et les applications de gestion du personnel affichent les préférences des employés en matière d’horaires et de quarts de travail, indiquent à ces employés quand faire une pause et améliorent généralement la communication au sein du personnel.

La rétention des employés

Les entreprises américaines perdent actuellement 1 000 milliards de dollars chaque année en raison du roulement du personnel. Et une enquête a révélé que «de tous les postes de vente au détail, les employés horaires à temps partiel des magasins ont le taux de rotation le plus élevé, avec un chiffre d’affaires moyen de 76% en 2019».

De nombreux facteurs entrent en jeu, mais l’une des raisons serait une technologie obsolète. En fait, les personnes qui travaillent avec des technologies obsolètes « se sentent moins productives, sont 750% plus susceptibles d’être frustrées et 450% plus susceptibles de vouloir arrêter ». Le travail sur du matériel ancien ou obsolète étant directement lié à l’insatisfaction au travail, il n’est pas étonnant que les employés partent.

Cela coûte aux détaillants à la fois du temps et de l’argent. Dans le temps qu’il faut pour mettre à niveau un nouvel employé, l’entreprise moyenne perd entre 1% et 2,5% de son chiffre d’affaires total. C’est pourquoi, afin de conserver les employés que vous avez déjà, vous devez les équiper des outils dont ils ont besoin pour réussir et les former à l’utilisation de ces outils.

Meilleures pratiques pour la formation des employés en technologie de vente au détail

Maintenant que nous connaissons les avantages d’avoir la bonne technologie de vente au détail, discutons des meilleures pratiques à mettre en œuvre lors de la formation de vos employés sur la façon d’utiliser divers outils dans votre entreprise.

Commencez avec la bonne technologie

Comment pouvez-vous mieux mettre votre équipe au courant de la technologie ? Commencez par leur donner d’excellents outils pour commencer.

Prenez du recul et regardez les applications et les solutions que vous utilisez dans votre entreprise et essayez de les voir du point de vue d’un débutant. Est-ce facile à saisir ? Est-ce que ça fait du sens? Si la réponse est non, recherchez des applications et des outils intuitifs qui sont faciles à comprendre pour les employés à tous les niveaux et peuvent vous aider à gagner en efficacité et à améliorer vos processus.

Commencer avec la bonne technologie signifie également utiliser des solutions améliorées qui fonctionnent sur des appareils que les employés savent déjà utiliser. C’est l’une des raisons pour lesquelles les applications basées sur le cloud sont si populaires. Ils fonctionnent sur les navigateurs Web et les appareils mobiles, ce qui signifie que vous pouvez simplement télécharger ces applications sur votre appareil au lieu d’introduire un nouveau matériel.

Offrir une formation spécifique au rôle

Selon une enquête, 32 % des employés du commerce de détail ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune formation formelle ou que la formation qu’ils avaient reçue ne les avait pas améliorés dans leur travail. C’est clairement une conclusion inacceptable, mais elle peut être considérablement réduite en fournissant une formation sur leur rôle spécifique et tous les processus qui sont uniques à la fois à leur travail et à votre entreprise, en général.

Tenez compte du rôle de chaque employé que vous formez et optimisez sa formation et son expérience technologiques en fonction de ses tâches et de ses responsabilités.

Créez des manuels de formation et de processus simples, fournissez une formation pratique, demandez aux nouveaux employés de suivre les meilleurs employés dans un rôle similaire et assurez-vous qu’ils connaissent les tenants et les aboutissants de votre système de point de vente. En ayant un plan de formation structuré et personnalisé, chaque employé aura un moyen de se familiariser rapidement avec les nouvelles technologies et son rôle, les motivant finalement à faire un meilleur travail.

Dans la même veine, rappelez-vous que les gens ont différentes préférences d’apprentissage. Certains peuvent exceller en classe, tandis que d’autres apprennent mieux lorsqu’ils peuvent réviser le matériel par eux-mêmes. Apprenez à connaître les styles d’apprentissage des membres de votre équipe et faites de votre mieux pour répondre à leurs besoins.

Laissez les employés être actifs

Lorsque vous obtenez une nouvelle technologie, en particulier un nouveau système de point de vente, rien de mieux qu’une expérience pratique. Selon Kris McCrea Scrutchfield, de McCrea Coaching, « L’apprentissage par la pratique fournit à l’apprenant une rétroaction instantanée et la possibilité de réfléchir à ce qu’il faut continuer à faire, à peaufiner et à répéter, ou à changer complètement. C’est un excellent moyen de tester les compétences pour savoir si un soutien supplémentaire serait utile pour créer le succès de l’apprenant. Cela nous pousse au-delà de la théorie.

Alors que de nombreux fournisseurs de points de vente proposent des vidéos, des didacticiels et une documentation de produit illustrée pour aider le personnel de vente au détail à apprendre leurs systèmes, rien ne peut remplacer l’expérience pratique. Veillez à ce que les membres de votre équipe disposent de beaucoup de temps pour jouer avec les outils dont ils ont besoin.

De nombreux logiciels d’entreprise proposent un « mode de formation » qui permet aux utilisateurs d’explorer le logiciel sans utiliser les données réelles de l’entreprise. Si l’un de vos outils offre cette capacité, profitez-en dans votre programme de formation.

Emmenez-le dans le monde réel

Vous devez faire en sorte que les employés utilisent la nouvelle technologie dans des situations réelles. Commencez par planifier cette session de formation lorsque le magasin est un peu plus lent et que vous êtes moins susceptible de rencontrer une ruée ou de longues files d’attente.

Demandez ensuite aux membres de votre équipe de tester plusieurs transactions et compétences différentes, telles que le traitement des remboursements et des échanges, l’utilisation d’un point de vente mobile sur le sol ou l’utilisation de diverses méthodes de paiement pour effectuer des achats. Cela leur donne une chance de se familiariser avec la nouvelle technologie, tout en exposant potentiellement certains problèmes qu’ils peuvent rencontrer, tels qu’une carte de crédit refusée ou une intégration de point de vente manquante.

Il est également important de se rappeler qu’il y aura une courbe d’apprentissage lorsqu’il s’agira d’apprendre de nouvelles technologies de vente au détail, alors laissez au personnel suffisamment de temps pour s’adapter aux nouveaux changements. Plus ils ont de formations et de séances d’entraînement, plus ils seront confiants et habiles lorsqu’ils traiteront avec de vrais clients.

Gamifier le processus

Rendez la formation en technologie de vente au détail un peu plus amusante en incorporant des aspects de la ludification. En fonction de vos initiatives de formation, vous pouvez faire des choses comme créer des classements, remettre des prix chaque fois que quelqu’un maîtrise une compétence, ou utiliser des quiz et des concours pour tester les connaissances des gens.

En plus de motiver les membres du personnel à bien faire, les initiatives de gamification – en particulier celles qui ont une composante sociale – peuvent également créer une camaraderie et accroître les relations entre vos employés.

Faire de l’apprentissage un processus continu

La technologie est en constante évolution, ce qui signifie que vos efforts de formation et de développement doivent évoluer avec le temps. Revoyez régulièrement vos initiatives d’éducation technologique et assurez-vous qu’elles sont mises à jour. Est-ce que vous enseignez aux gens la dernière version du logiciel ? Y a-t-il de nouveaux développements qui devraient être ajoutés au matériel? Tenez-en compte, puis mettez à jour votre matériel de formation en conséquence.

Montrer l’appréciation des employés

Le dernier mais non le moindre est de faire savoir à votre personnel de vente au détail que vous appréciez leur volonté d’apprendre de nouvelles technologies et de continuer à faire de leur mieux. Cela demande peu d’efforts, mais peut grandement contribuer à maintenir l’engagement et la motivation des employés.

En fait, 79 % des employés ont indiqué que le manque d’appréciation était une raison pour laquelle ils ont démissionné, alors établissez la confiance et la loyauté en reconnaissant un travail bien fait et en favorisant un environnement d’appréciation.

Consultez-les souvent et obtenez des commentaires sur la façon dont ils s’adaptent à la nouvelle technologie. Mettez en évidence l’impact de leurs efforts et voyez s’il y a des changements qui peuvent être apportés pour rendre leur travail plus facile ou plus efficace. Soyez sincère et précis dans vos éloges. Il peut faire des merveilles pour augmenter la satisfaction des employés, la productivité et vos résultats.

Aller de l’avant avec les nouvelles technologies

La technologie est synonyme de changement, et le changement n’est jamais tout à fait facile. Mais en équipant votre personnel de vente au détail des outils dont ils ont besoin pour réussir, vous investissez dans le succès futur de votre entreprise. Cela prendra-t-il du temps? Bien sûr. Mais une bonne formation est essentielle, et le faire correctement finira par porter ses fruits.