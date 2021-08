Meilleures prédictions Bitcoin et Ethereum – Où se dirigent BTC et ETH?

in

Malgré la volatilité massive du marché, il existe aujourd’hui toutes sortes de prédictions haussières sur le prix du Bitcoin et de l’Ethereum.

La vérité est que les deux pièces ont l’air incroyables si vous consultez CMC.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce est au prix de 41 443,28 $.

L’ETH se négocie également dans le vert et la pièce est au prix de 2 581,84 $.

Le cycle du taureau Bitcoin au coin de la rue

Dans un nouveau numéro de The Held Report, le dirigeant de Kraken a attribué au cycle haussier de 2013 le fait de catapulter Bitcoin (BTC) dans une « visibilité grand public ».

“Il [Bitcoin] commencé l’année [2013] à 13 $, il a culminé à 260 $, puis est revenu à environ 80 $ pendant près de 6 mois jusqu’à l’hiver, où il a de nouveau atteint environ 1 200 $. »

Dan Held a déclaré que les choses étaient différentes pour BTC en 2021 et il a cité plus de détenteurs de BTC, une infrastructure commerciale massive et une structure réglementaire.

L’action des prix actuelle de Bitcoin, dit-il, imite son action des prix d’il y a près d’une décennie.

“Comme vous pouvez le voir, c’est étrangement similaire avec une première course de taureau intense, puis un recul prolongé, avec une dernière course de taureau à la fin.”

Ethereum va exploser dans le prix

Le prix d’Ethereum a explosé ces derniers jours.

Il a également été révélé qu’une quantité massive d’Ethereum (ETH) d’une valeur d’un demi-milliard de dollars est en mouvement, alors que les crypto-baleines déplacent leurs trésors ETH.

“Ce vendredi, le tracker de blockchain Whale Alert a repéré une série de transactions dans lesquelles de grands détenteurs d’Ethereum ont déplacé 237 419 ETH, d’une valeur de 557 777 068 $, en un peu plus de 10 heures”, a noté le Daily Hodl.

La même publication en ligne a noté que deux investisseurs aux poches profondes ont déplacé l’ETH d’un portefeuille inconnu vers un échange de crypto, et qu’un grand détenteur de crypto a transféré l’ETH d’un échange à un portefeuille inconnu.

Vous devriez consulter les notes complètes et le résumé des plus grandes transactions ETH dans l’article original.

L’ETH devrait exploser et les investisseurs accumulent la pièce.