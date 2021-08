Meilleures prises et interrupteurs intelligents : classement des meilleurs prises et interrupteurs intelligents que nous avons testés

Les meilleures prises et interrupteurs intelligents peuvent faire une énorme différence pour votre maison intelligente, vous permettant de contrôler les appareils, de définir des horaires et, dans certains cas, de garder un œil sur votre consommation d’énergie, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Bien sûr, ils ne sont peut-être pas l’appareil domestique intelligent le plus excitant que vous puissiez acheter. Nous savons que saisir l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents, installer un système d’éclairage coloré avec les meilleures lumières intelligentes, automatiser votre porte d’entrée avec les meilleures serrures intelligentes ou l’un des meilleurs aspirateurs robots peut sembler plus utile et attrayant. Mais tout cela fonctionnera encore mieux si votre maison est équipée d’au moins une ou deux prises intelligentes ou interrupteurs intelligents.

Alors, par où commencer avec les prises intelligentes ? Avec la plupart des produits de maison intelligente de nos jours, il existe de nombreux modèles disponibles, et choisir celui qui vous convient peut être délicat.

Dans cet esprit, nous avons classé les meilleures prises et interrupteurs intelligents que nous avons testés pour vous aider à choisir les meilleures prises et interrupteurs intelligents pour votre maison.

Meilleurs prises et interrupteurs intelligents classés

(Crédit image: Eve)

1. Ève Énergie

Eve Energy Smart Plug La meilleure prise intelligente que vous puissiez acheter

Caractéristiques

Dimensions : 2,8 x 1,5 x 2,4 pouces (États-Unis) / 7,2 x 7,2 x 7,1 cm (Royaume-Uni)

Type de connexion sans fil : Bluetooth et Thread

Raisons d’acheter

+Excellente surveillance de l’énergie+Compatible Apple HomeKit+Prise en charge des threads

Raisons à éviter

-Pas de support Alexa ou Google Assistant-Coûteux

La prise intelligente Eve Energy est la meilleure que vous puissiez acheter à nos yeux, bien qu’elle ait un petit défaut – bien qu’elle soit compatible HomeKit, elle ne fonctionnera pas avec Alexa ou Google Assistant. Simple à utiliser, il garde une trace de la consommation d’énergie des appareils qui y sont branchés – et si vous fournissez des détails spécifiques du fournisseur d’énergie – le coût total également.

La prise intelligente se connecte via Bluetooth ou la technologie de maison intelligente Thread – si vous avez un HomePod Mini ou une Apple TV dans votre maison – vous pourrez donc contrôler même lorsque vous n’êtes pas à la maison. Thread est plus stable que le Wi-Fi et met fin aux défaillances des appareils domestiques intelligents.

Comme la plupart des meilleures prises intelligentes, son design tout blanc est simpliste, mais ne vous y trompez pas, il possède de nombreuses fonctionnalités pratiques telles que la possibilité de créer des horaires.

Lire notre critique complète : Prise intelligente Eve Energy

(Crédit image : Amazon)

2. Prise intelligente Amazon

La meilleure prise intelligente pour Alexa

Caractéristiques

Dimensions : 3,2 x 1,5 x 2,2 pouces (États-Unis) / Royaume-Uni 5,6 x 9,62 x 6,3 cm (Royaume-Uni)

Connexion sans fil : Wi-Fi

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Configuration simple+Compatible avec Alexa+Facile à créer des automatisations avec d’autres appareils domestiques intelligents

Raisons à éviter

-Pas de support HomeKit ou Google Assistant-Pas de surveillance de l’énergie

Si votre maison est entièrement composée d’Alexa, il est parfaitement logique d’opter pour la prise intelligente de marque Amazon. Ce n’est peut-être pas la prise intelligente la moins chère du marché, mais elle s’intègre bien aux routines Alexa, ce qui facilite la configuration des automatisations de votre maison.

La prise intelligente relativement encombrante se connecte à Internet via Wi-Fi, de sorte qu’elle peut toujours être contrôlée même lorsque vous n’êtes pas à la maison, et était extrêmement simple à configurer grâce à un code QR qui a fait le travail difficile pour nous.

Lors du test, il s’est avéré réactif à la fois lorsqu’il est contrôlé par l’application ou par Alexa. Il n’y a pas de fonction de surveillance de l’énergie, ni de mode Absent pour aider à dissuader les intrus en allumant ou en éteignant les appareils au hasard, mais c’est toujours une prise intelligente solide.

Lire notre critique complète : Prise intelligente Amazon

3. Prise intelligente Belkin WeMo Insight

La meilleure prise intelligente pour la consommation d’énergie

Caractéristiques

Dimensions : 2,9 x 2,9 x 2,3 pouces (États-Unis) / 18,8 x 13,7 x 6,4 cm (Royaume-Uni)

Type de connexion sans fil : Wi-Fi

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+La surveillance énergétique est un plus+Bonne intégration dans la maison intelligente

Raisons à éviter

-L’application est mal conçue

Le Belkin WeMo Insight est un petit appareil soigné. Eh bien, ce n’est pas exactement “petit” étant donné qu’il est plus gros qu’il n’y paraît sur les photos, alors préparez-vous à une prise plus volumineuse qui couvre la prise supérieure si vous la placez sur celle du bas (il n’en va pas de même si vous inversez la commande ).

Cela dit, nous considérons que la prise intelligente Belkin WeMo Insight est le meilleur interrupteur d’éclairage du marché. Nous aimons qu’il donne un aperçu de votre consommation d’énergie et qu’il vous donne également des estimations de vos dépenses énergétiques. C’est très bien si vous cherchez à réduire votre facture d’électricité mensuelle et à être un peu plus écologique en même temps.

Le seul gros inconvénient est que vous faites la plupart de votre travail avec WeMo Insight dans l’application, et l’application laisse beaucoup à désirer. Oui, vous pouvez éteindre et rallumer des appareils à partir de l’écran d’accueil de l’application, mais une fois que vous commencez à aller plus loin, vous rencontrez des problèmes. Il est difficile de supprimer des appareils de l’application, ce qui est ennuyeux.

L’une des qualités intéressantes de l’application est que vous pouvez l’utiliser pour intégrer votre prise à d’autres services, tels que IFTTT, Alexa, Google Assistant, Works with Nest et (officiellement) Samsung SmartThings.

Le seul qui manque à cette fête de la prise intelligente est le HomeKit d’Apple, bien que vous puissiez vous connecter à l’aide d’un pont HomeKit, que Belkin vend. Pour plus de flexibilité, consultez l’interrupteur Belkin WeMo Dimmer Light.

Lire notre critique complète : Prise intelligente Belkin WeMo Insight

(Crédit image : TP-Link)

4. Prise TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Slim KP105

La meilleure prise intelligente compacte

Caractéristiques

Dimensions : 2,61 x 1,49 x 1,57 pouces (États-Unis) / 7,25 x 5,15 x 3,75 cm (Royaume-Uni)

Connexion sans fil : Wi-Fi

Raisons d’acheter

+Simple à utiliser+Design fin+Compatible avec Alexa et Google Assistant

Raisons à éviter

-Pas de support HomeKit-Pas de surveillance de l’énergie

Pour les maisons intelligentes basées sur Alexa et Google Assistant, cette prise intelligente compacte est un choix judicieux. Bien qu’il ne dispose pas de la surveillance de l’énergie et de la prise en charge de HomeKit, il est mince, facile à utiliser et dispose même d’un mode Absence pratique qui allumera et éteindra la prise à un moment aléatoire – idéal s’il est connecté à une radio ou à une lampe et vous aider à dissuader les indésirables les intrus.

Comme toutes les prises intelligentes de cette gamme, le design tout blanc ne gagnera aucun prix pour le style, mais il offre presque toutes les fonctions que nous attendions, comme la possibilité de définir des horaires et même de créer des automatisations où d’autres produits de la marque TP-Link fonctionnent en tandem avec la prise intelligente.

Lire notre critique complète : Prise TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Slim KP105

(Crédit image : Ruche)

5. Prise active de la ruche

La meilleure prise pour un seul écosystème

Caractéristiques

Dimensions : 1,2″ x 2″ x 3,9″ (États-Unis) / 30 x 40 x 80 mm (Royaume-Uni)

Type de connexion sans fil : Wi-Fi

Raisons d’acheter

+Prix bas+Petit design soigné

Raisons à éviter

-Nécessite un Hive Hub ou un chauffage actif

Hive a commencé en tant que fabricant de thermostats intelligents, mais est devenu l’un des plus grands noms des appareils domestiques intelligents de toutes sortes, y compris les lumières, les caméras, les serrures et les prises. C’est l’un des écosystèmes les plus abordables – moins cher que Philips Hue, si vous souhaitez essayer l’éclairage intelligent.

La prise Hive Active nécessite soit un thermostat Hive Active Heating, soit un Hive Hub, mais une fois que vous l’avez, c’est simple à configurer et à utiliser. Vous pouvez créer un programme (avec jusqu’à six créneaux horaires par jour), déclencher la prise à l’aide de l’application Hive sur votre téléphone ou la lier à un commutateur ou un capteur Hive.

Non seulement il s’agit de l’une des prises intelligentes les moins chères du marché, mais la prise active Hive est également relativement petite, ce qui en fait l’une des options les plus discrètes (sinon élégantes) disponibles.

Lire notre critique complète : Prise active de la ruche

6. Interrupteur d’éclairage intelligent Wi-Fi TP-Link HS200 (États-Unis uniquement)

Le meilleur interrupteur d’éclairage intelligent

Caractéristiques

Dimensions : 5 x 3,3 x 1,5 po

Type de connexion sans fil : Wi-Fi

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Facile à installer+Très beau design

Bien sûr, vous avez paré votre maison d’ampoules LED intelligentes, comme la Philips Hue, mais si celles-ci ne sont pas connectées à un interrupteur intelligent, vous perdez la connectivité si les lumières ne sont pas contrôlées avec un smartphone.

C’est là qu’interviennent les commutateurs intelligents comme le TP-Link HS200. Ce commutateur bien conçu peut être connecté, mais il donne également un clic satisfaisant, tout comme les modèles à l’ancienne.

Mais les similitudes avec les commutateurs à l’ancienne s’arrêtent là. Ce commutateur exploite une application appelée Kasa, qui est tout aussi bien conçue. À partir de l’application, vous pouvez créer différentes scènes qui allument ou éteignent certaines lumières, ou régler les lumières pour qu’elles s’allument lorsque les capteurs de mouvement de votre maison détectent un mouvement, par exemple.

Le commutateur fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc demander aux deux d’activer ou de désactiver les commutateurs TP-Link de votre maison.

Ce n’est peut-être pas aussi bon que la prise intelligente Belkin WeMo (ci-dessus), mais le TP-Link fera de votre maison une créature plus connectée, ce qui est génial si vous cherchez à faire entrer votre maison dans le 21e siècle.

Malheureusement, ce commutateur n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis.

Lire notre critique complète : Interrupteur d’éclairage Wi-Fi intelligent TP-Link HS200

(Crédit image : Ikea)

7. Prise de commande sans fil IKEA TRÅDFRI

La meilleure prise intelligente simpliste

Caractéristiques

Dimensions : 100 mm X 53 mm X 62 mm (Royaume-Uni)

Type de connexion sans fil : Wi-Fi

Raisons d’acheter

+Prise intelligente simpliste+Application facile à utiliser+Compatible avec Alexa, Google Assistant et HomeKit

Raisons à éviter

-Besoin de hub supplémentaire et à distance-Pas de surveillance de l’énergie

Si vous recherchez une prise intelligente simpliste, rendez-vous chez votre IKEA local et découvrez la gamme de produits pour la maison intelligente TRÅDFRI de la marque, qui comprend cette prise intelligente minimale mais fiable.

Il dispose d’une seule prise qui peut être branchée sur une source d’alimentation et contrôlée via l’application IKEA Home Smart. Cependant, contrairement à la plupart des prises intelligentes de cette liste qui se connectent directement à votre réseau Wi-Fi domestique, elle nécessite la passerelle Tradfri et un « dispositif de pilotage » Tradfri, ce qui rend cet achat moins difficile et plus considéré acheter.[puslepurchaseandmoreofaconsideredbuy

Une fois branchée, la prise intelligente peut être contrôlée à l’aide de l’application IKEA Home Smart, ou grâce à l’intégration avec Alexa, Google Assistant et Siri (via HomeKit), votre voix. Il manque de fonctionnalités telles qu’un mode Absent ou une surveillance de l’énergie, mais pour ceux qui veulent rester simples, c’est un bon choix.

Lire notre critique complète : Prise de commande sans fil IKEA Tradfri

Comment fonctionnent les prises intelligentes ?

Les prises intelligentes peuvent être insérées dans vos prises de courant actuelles et se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique, afin qu’elles puissent être contrôlées à l’aide d’une application pour votre smartphone

En plus de pouvoir allumer ou éteindre la prise à partir de l’application, beaucoup vous permettent également de définir des horaires afin qu’ils s’allument ou s’éteignent automatiquement à des heures définies, tandis que certains gardent même une trace de la quantité d’énergie utilisée par l’appareil connecté à la prise. .

Les prises intelligentes économisent-elles de l’énergie ?

Les prises intelligentes peuvent vous faire économiser de l’argent, mais seulement si vous êtes le genre de personne qui oublie d’éteindre les appareils électriques. Par exemple, si vous laissez votre ordinateur portable constamment en charge, même lorsque la batterie est pleine, il continuera à consommer de l’énergie, ou peut-être oubliez-vous régulièrement d’éteindre les lampes latérales ou la radio lorsque vous quittez la pièce ? Si tel est le cas, l’utilisation d’une prise intelligente pourrait être la solution.

Les prises intelligentes fonctionnent-elles avec Alexa (et d’autres assistants vocaux)

De nombreuses prises intelligentes fonctionneront avec Amazon Alexa, ainsi que Google Assistant et Siri afin que vous puissiez utiliser votre voix pour contrôler la prise intelligente, soit en demandant un haut-parleur intelligent ou un écran intelligent, soit en utilisant l’assistant vocal sur votre smartphone ou tablette . Vous pouvez également créer des automatisations contrôlant plusieurs appareils domestiques intelligents à la fois avec une seule commande ou lorsqu’une certaine situation se produit. Par exemple, si votre caméra de sécurité domestique détecte un mouvement, une radio DAB connectée à une prise intelligente peut s’allumer pour donner l’impression qu’il y a quelqu’un à la maison.

Il convient de noter que toutes les prises intelligentes ne fonctionnent pas avec tous les assistants vocaux, donc si votre maison intelligente est bien établie, assurez-vous d’opter pour un modèle qui s’intègre à votre configuration actuelle.

Récapitulatif des meilleures offres du jour