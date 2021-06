Meilleures prises intelligentes pour Alexa et Google Assistant 2021

Meilleur

Les haut-parleurs intelligents Amazon Echo et Google Home/Nest sont passés de la phase d’adoption précoce à une place dans la culture dominante, et vous pouvez construire votre maison intelligente à l’aide de ces appareils ainsi que des meilleures prises intelligentes pour Alexa et Google Assistant . Si vous êtes comme moi, vous n’êtes peut-être toujours pas convaincu de l’assistant vocal de l’entreprise qui vous convient, c’est pourquoi j’ai installé des haut-parleurs compatibles avec Alexa et Google Assistant chez moi. Si vous vous trouvez dans le même bateau, il peut être essentiel d’acheter des accessoires pour la maison intelligente compatibles avec les deux assistants IA, nous avons donc rassemblé les meilleures prises intelligentes pour Alexa et Google Assistant.

Surveillance de l’énergie alimentée par l’IA : WiFi Smart Outlet



Choix du personnel

La prise intelligente WiFi de Currant est livrée avec deux prises contrôlables individuellement, mais la partie la plus cruciale est la possibilité de créer un réseau maillé Bluetooth de prises intelligentes. La prise intelligente à deux prises de Currant offre la possibilité de voir les ventilations détaillées de votre consommation d’énergie par heure, jour, mois ou année. De plus, Currant utilise l’intelligence artificielle pour identifier les modèles d’utilisation de l’énergie afin de suggérer des changements pour vous aider à économiser sur votre facture d’énergie.

60 $ chez Groseille

Aucun hub requis : Kasa Smart Plug de TP-Link



La prise Kasa Smart WiFi offre une prise à chaque extrémité, vous permettant de contrôler deux appareils séparés tout en laissant la deuxième prise sur votre prise murale libre. Cette prise fonctionne avec Alexa et Google Assistant, et grâce à la technologie WiFi intégrée, aucun hub n’est requis pour connecter les choses.

65 $ sur Amazon

Exclusivement Alexa : Amazon Smart Plug, fonctionne avec Alexa



Le moyen le plus simple d’investir dans l’écosystème intelligent d’Amazon est d’investir dans des produits d’Amazon lui-même. L’Amazon Smart Plug fonctionne exclusivement avec Alexa et est facile à configurer dès la sortie de la boîte. Il suffit de le brancher, d’ouvrir l’application Alexa et c’est parti.

Conception traditionnelle : Kasa Smart Plug de TP-Link



La prise intelligente Kasa de TP-Link peut être contrôlée de n’importe où avec l’application Kasa ou Alexa et Google Assistant. Cette prise la plus vendue ne nécessite pas de concentrateur et vous permet de définir des horaires et des minuteries individuels pour vos appareils connectés afin de vous aider à économiser de l’énergie et à ne jamais rien laisser fonctionner accidentellement. Il dispose même d’un mode d’absence pratique lorsque vous n’êtes pas en ville.

14 $ chez Amazon 19 $ chez Walmart

Meilleur rapport qualité-prix : prise domestique intelligente WYZE WLPP1, paquet de deux, blanc



Wyze est connu pour fabriquer des accessoires abordables et fiables, et vous ne trouverez pas de meilleure offre pour les prises intelligentes que ce pack de deux. Ces prises intelligentes compactes sont faciles à installer chez vous et fonctionnent avec Alexa ou Google Assistant sans avoir besoin d’un hub ou d’un service d’abonnement.

Contrôlez plus de choses: TP-Link KASA Smart Power Strip



Au lieu d’une prise intelligente, pourquoi ne pas vous procurer une multiprise intelligente ? Celui qui vous permet de brancher et de contrôler indépendamment jusqu’à six appareils différents à l’aide d’Alexa ou de Google Assistant ! Vous bénéficiez d’une protection contre les surtensions intégrée ainsi que de trois ports USB pour charger encore plus d’appareils. Vous pouvez également opter pour une multiprise KASA avec seulement trois prises.

Regardez cette consommation d’énergie : eufy par Anker Smart Plug



Si vous vivez dans un endroit comme les cinq arrondissements de New York, économiser de l’argent est une compétence de survie nécessaire. Le suivi de la consommation d’énergie est le meilleur moyen de le faire, et Eufy Smart Plug d’Anker peut vous aider avec l’application EufyHome. Vous pouvez même définir des horaires pour tous vos appareils branchés afin d’éliminer la consommation d’énergie inutile.

23 $ sur Amazon

Un kit maison complet : SmartThings Wi-Fi Smart Plug de Samsung



SmartThings de Samsung est une plate-forme de maison intelligente très performante et personnalisable. Il prend en charge divers capteurs et produits pour la maison intelligente, y compris cette prise intelligente mignonne et compacte. Vous pouvez contrôler votre lampe ou votre appareil connecté avec l’application gratuite SmartThings. Chaque prise intelligente sert également de répéteur ZigBee qui étend la portée de vos autres appareils intelligents compatibles ZigBee.

33 $ sur Amazon

Plus d’espace pour plus d’intelligence : Gosund Wall Outlet Extender



Cette extension de prise murale intelligente vous permet de brancher jusqu’à six prises différentes à la fois. Il fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant, dispose d’une coque ignifuge, d’une protection contre les surcharges et fonctionne avec des minuteries et des comptes à rebours.

17 $ sur Amazon

Fête sur la terrasse intelligente : prise intelligente extérieure Teckin



La prise intelligente d’extérieur Teckin est conçue pour faire vivre votre expérience de maison intelligente en dehors des quatre murs de votre maison. Avec un indice d’étanchéité IP44, la prise intelligente extérieure est idéale pour les événements en plein air qui peuvent entraîner des éclaboussures ou des pulvérisations d’eau un peu.

22 $ ​​chez Amazon 29 $ chez Walmrt

Presque éclairé aux chandelles : prise extérieure intelligente Treatlife WiFi



La prise intelligente Treatlife Outdoor vous permet de créer l’ambiance parfaite dans votre jardin avec un gradateur que vous et votre famille pouvez utiliser pour régler la luminosité ou profiter du mode lever et coucher du soleil. La prise est étanche, elle résistera donc à toute tempête et fonctionne avec Alexa et Google Assistant ou via une application, sans hub requis.

33 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Forfait : Gosund Smart Plug



Si vous souhaitez connecter votre maison avec des prises intelligentes, Gosund vend un pack de quatre prises qui fonctionneront toutes via une application ou des commandes vocales à Alexa et Google Assistant, et elles ne feront pas sauter la banque. Vous pouvez définir une minuterie personnalisée et créer un horaire pour l’heure de l’extinction des lumières.

25 $ chez Amazon 31 $ chez Walmart

La mise à niveau de la maison intelligente la plus rapide et la plus simple

Il existe littéralement des milliers d’appareils intelligents qui fonctionnent avec Amazon Alexa et Google Assistant. Si vous commencez tout juste à construire votre maison intelligente, Google propose un nouveau répertoire de maison intelligente pour vous aider à choisir les meilleurs appareils.

Mais de toutes les façons de mettre à niveau votre maison intelligente, les prises intelligentes offrent les meilleures utilisations polyvalentes et sont faciles à installer. Pouvoir contrôler votre lampe de lecture préférée ou tout autre petit appareil en utilisant simplement votre voix et votre assistant intelligent préféré ressemble légitimement à de la magie. La prise intelligente de Currant propose deux prises et fonctionne avec Alexa et Google Assistant pour vous assurer que votre maison est confortable et intelligente à tout moment. En plus, c’est beau !

D’après mon expérience, le Wyze Plug Two-Pack est votre meilleur choix si vous recherchez des produits fiables à un prix avantageux. Ils ont très bien fonctionné autour de ma maison et sont extrêmement abordables.

Pour une solution plus hardcore pour mettre à niveau un tas de vos technologies préférées en même temps, vous voudrez considérer la barrette d’alimentation intelligente TP-Link Kasa. Il offre une protection contre les surtensions et une commande vocale pour six prises, qui peuvent être programmées et contrôlées indépendamment à l’aide d’Alexa ou de Google Assistant. En outre, il comprend trois ports USB pour alimenter ou charger vos autres appareils.

