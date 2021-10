Meilleures prises intelligentes pour HomeKit 2021

Meilleur

Prises intelligentes pour HomeKit

Les meilleures prises intelligentes pour HomeKit peuvent vous aider à faire entrer vos anciens appareils dans l’ère moderne. Ces simples accessoires HomeKit peuvent allumer automatiquement votre cafetière au lever du soleil grâce à des scènes et des automatisations créées dans l’application Home. Ils peuvent également allumer et éteindre vos lumières, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Si vous êtes prêt à améliorer l’intelligence de votre maison, voici quelques-unes des meilleures prises intelligentes pour HomeKit que vous pouvez acheter.

Idéal pour la plupart : Wemo Mini Smart Plug de Belkin, compatible Wi-Fi



Le Wemo mini de Belkin présente un profil mince qui ne bloquera pas l’autre prise murale, permettant à deux d’entre elles d’être utilisées dans une seule prise. Vous n’avez pas besoin d’un hub ; connectez-vous simplement à HomeKit, Alexa ou Google Assistant et à l’application Wemo sur iOS et Android. Le Wemo Mini est également certifié UL.

23 $ chez Amazon 30 $ chez Walmart

Économique: Meross Smart Wi-Fi Plug Mini



La mini prise Wi-Fi intelligente Meross fournit tous les éléments essentiels de la prise HomeKit dans un emballage compact à un prix compact. Cette prise est prête à l’emploi avec juste un scan du code d’appairage HomeKit sans télécharger une autre application ou créer un compte. Avec ses temps de réponse rapides et sa fiabilité, c’est l’une des meilleures valeurs HomeKit.

15 $ sur Amazon

Propreté pratique : Prise murale intelligente ConnectSense – Blanc



La prise murale intelligente ConnectSense offre toutes les fonctionnalités des prises intelligentes typiques, mais vous l’installez à la place de votre prise actuelle. Si vous recherchez la commodité sans encombrement, vous adorerez les temps de réponse rapides, la connectivité fiable, les commandes indépendantes et la surveillance de l’énergie. Bien qu’il ne soit pas bon marché, il offre un look plus homogène.

À partir de 80 $ sur Amazon

Surveillez-le : Elgato Eve Energy Smart Plug & Power Meter



L’Elgato Eve Energy est une prise intelligente connectée en Bluetooth. Avec des statistiques de surveillance énergétique approfondies, il peut vous aider à réduire vos factures de services publics. Grâce à la connexion Bluetooth LE de l’appareil, vous n’aurez pas besoin de vous battre avec un processus de configuration Wi-Fi ou de surcharger votre réseau avec un autre appareil – l’Eve Energy communique directement avec votre téléphone.

40 $ sur Amazon

Teintes de puissance : Philips Hue Smart Plug pour Hue Smart Lights – Compatible Hue Hub – Blanc



Si vous possédez déjà un pont Philips Hue, cette prise intelligente s’intégrera directement avec celui-ci et HomeKit. Cela lui permet de fonctionner en utilisant la connectivité sans fil ZigBee, en le gardant hors de votre réseau Wi-Fi et sans connexion Bluetooth uniquement locale. Cette prise est compacte, ce qui vous permet d’en installer deux dans une seule prise ou d’en garder une libre pour d’autres articles.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Walmart

Pour une utilisation en extérieur : prise Wi-Fi intelligente extérieure Meross



La prise Wi-Fi intelligente Meross Outdoor vous offre deux prises pratiques résistantes aux intempéries, parfaites pour l’éclairage des fêtes, les guirlandes lumineuses et plus encore. Cette prise utilise le Wi-Fi pour la connectivité, ce qui vous permet de la connecter à votre réseau sans utiliser de concentrateur séparé. Cela le rend prêt à fonctionner avec HomeKit en quelques secondes, il suffit de le brancher et de numériser pour commencer à mettre à niveau votre environnement extérieur.

30 $ sur Amazon

Beauté et intelligence : Eve Energy Strip – Smart Triple Outlet & Power Meter



La multiprise intelligente d’Eve est un élément essentiel du bureau à domicile avec une commodité intelligente. Cette bande comprend les mêmes capacités de surveillance de l’énergie que la prise intelligente unique d’Eve. Contrôlez individuellement les trois prises intégrées via l’application Home et HomeKit. Vos appareils seront protégés par une protection contre les surintensités, les surtensions et les surtensions.

100 $ chez Apple 100 $ chez Amazon

Offre de deux packs: Prise de courant VOCOlinc Smart Plug Mini Siri WiFi Fonctionne avec HomeKit



Vous obtiendrez deux prises intelligentes pour un prix modique avec VOCOlinc. La taille compacte et la puissance élevée (1800W) en font un excellent choix pour le stockage. Placez deux fiches minces dans une seule prise si vous le souhaitez. À ce prix, vous pouvez acheter plusieurs packs de deux et les répartir dans différentes parties de votre maison.

33 $ sur Amazon

Branché : Les meilleures prises intelligentes pour HomeKit

Les meilleures prises intelligentes pour HomeKit sont le moyen le plus simple de créer des appareils domestiques intelligents à partir d’appareils « idiots », en ajoutant des commandes vocales Siri et la prise en charge des automatisations et des scènes de l’application Home. Cela rendra la gestion de votre maison plus efficace. Nous aimons le Wemo Mini pour son prix bas et son design compact. De plus, il peut fonctionner avec HomeKit, Alexa et Google Assistant, ce qui en fait une option très polyvalente.

Si vous recherchez une prise intelligente avec des extras, optez pour Eve Energy Strip – Smart Triple Outlet & Power Meter. Comme il s’agit d’une multiprise, vous pouvez brancher jusqu’à trois appareils différents. De plus, c’est un moniteur d’énergie avec une connexion Bluetooth qui peut vous aider à réduire vos factures d’énergie.

