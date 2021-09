Meilleures prises murales intelligentes 2021

Meilleur

Si vous convertissez votre maison en maison intelligente et que vous souhaitez une solution plus transparente et intégrée, envisagez de remplacer vos prises intelligentes ou vos prises murales habituelles par l’une des meilleures prises murales intelligentes. Non seulement vous pouvez contrôler ces prises murales intelligentes avec votre assistant vocal préféré comme Google Assistant, Amazon Alexa ou un système domotique, mais beaucoup d’entre elles sont dotées de fonctionnalités supplémentaires. Ceux-ci incluent des applications pour créer des routines ou des ports USB afin que vous puissiez charger vos myriades d’appareils. Voici les meilleures prises murales intelligentes sur le marché en ce moment.

Meilleure prise murale intelligente globale: TopGreener Smart Wi-Fi Wall Outlet Charger



Choix du personnel

Nous aimons TopGreener en tant qu’entreprise car elle concentre une grande partie de son … énergie … sur une gestion de l’énergie respectueuse de l’environnement, mais elle fabrique également des produits de qualité pour la maison intelligente. Cette prise murale intelligente dispose de deux ports USB et peut être contrôlée via l’application, Amazon Alexa ou Google Assistant.

46 $ chez Amazon 115 $ chez Walmart (paquet de 2)

Meilleure prise murale intelligente premium : prise murale iDevices



Cette prise murale intelligente d’iDevices fonctionne bien avec Alexa d’Amazon, l’assistant de Google ou Siri d’Apple, ainsi qu’IFTTT. Mais il a aussi un joli tour dans sa manche ; vous pouvez contrôler les sorties supérieures et inférieures indépendamment l’une de l’autre !

100 $ chez Amazon 120 $ chez Walmart

La prise murale intelligente la plus connue : Kasa Smart Plub de TP-Link



Parmi tous les appareils de cette liste, il y a de fortes chances que Kasa/TP-Link soit probablement le premier que vous ayez reconnu. C’est bon! Cette société est bien établie dans le domaine de la maison intelligente, et cette prise murale intelligente est l’une des mieux notées sur Amazon et d’autres détaillants.

Meilleure prise murale intelligente pour les novices : Geeni Smart WiFi 2 Outlet In-Wall Plug



La prise murale Geeni Smart Wifi est l’une des options les plus basiques de cette liste, mais c’est un bon chose. Non seulement aucun concentrateur n’est requis, mais l’installation est un jeu d’enfant pour tous, sauf pour les plus inaptes sur le plan technologique.

Meilleure prise murale intelligente bon marché avec plusieurs clés USB: Lumary Smart Wi-Fi in-Wall Outlet



Alors que d’autres prises murales intelligentes avec plusieurs ports USB comme notre premier choix peuvent être plus chères, cette option de Lumary coûte un peu moins de 25 $, elle est donc parfaite pour ceux qui surveillent leur budget. Avec ce prix bas, vous obtenez deux ports USB et tous les goodies interactifs associés aux prises plus chères.

25 $ sur Amazon

Le vert c’est bien

Source : Topgreener

Les produits TopGreener occupent une place particulière dans nos cœurs car sa mission est de développer des produits qui prennent à cœur les considérations environnementales et la gestion de l’énergie. Nous avons présenté favorablement plusieurs des produits de la société dans nos critiques et nos rafles de prises intelligentes. Il était tout à fait naturel que l’une de ses prises murales intelligentes figure également en tête de cette liste.

Cette prise murale intelligente est équipée de deux ports USB-A et peut être rapidement installée. Il ne nécessite pas de hub pour communiquer avec des assistants vocaux intelligents comme Amazon Alexa ou Google Assistant, ce qui signifie que vous pouvez facilement créer des automatisations et des routines à partir de l’application Alexa ou Google Home ou de l’application TopGreener.

La meilleure caractéristique de cette prise murale intelligente est son compteur intelligent intégré, qui vous permet d’optimiser l’efficacité énergétique et de surveiller la consommation d’énergie à partir de l’application TopGreener. Quelle belle façon d’allier utilité et efficacité !

Meilleure prise murale intelligente globale

Chargeur de prise murale Wi-Fi intelligent TopGreener

Cette prise murale intelligente de TopGreener combine le meilleur de la domotique avec une surveillance et une gestion efficaces de l’énergie.

Pas seulement pour les moutons Apple

Source : iDevices

Les lecteurs Android Central ne sont peut-être pas aussi familiers avec la marque iDevices ou ne la balayent pas comme un produit lié à Apple, mais nous pouvons vous assurer que vous devriez jeter un deuxième coup d’œil à cette société. Non seulement ses produits fonctionnent sur iOS et Android, mais ils fonctionnent également avec Amazon Alexa et Google Assistant, en plus de Siri (bien sûr).

Ce que cette marque a en commun avec son nom inspiré d’Apple, ce sont des prix inspirés d’Apple, mais également une qualité et des fonctionnalités inspirées d’Apple. Les produits iDevices sont généralement très bien faits et ont fière allure, et cette prise murale intelligente ne fait pas exception.

En plus de ses intégrations intuitives d’applications et d’assistants vocaux, cette prise intelligente vous permet de contrôler les prises supérieure et inférieure indépendamment les unes des autres. Il a une agréable lumière violette pour indiquer quand il est utilisé. Oh, et il est également livré avec une excellente garantie de deux ans.

Meilleure prise murale intelligente haut de gamme

Prise murale iDevices

Cette prise murale intelligente possède toutes les fonctionnalités que vous souhaitez dans un produit de maison intelligente haut de gamme, et elle est accompagnée d’une garantie exceptionnelle.

Un visage familier

Source : Kasa

Kasa de TP-Link est l’un des produits de maison intelligente les plus reconnaissables. La société fabrique des prises, des lampes et d’autres appareils intelligents de qualité depuis des années, et elle a développé une clientèle fidèle grâce à ses produits bien conçus et abordables. C’est donc tout naturellement que nous avons inclus l’une de ses prises murales intelligentes dans cette liste.

Non seulement c’est l’une des options les plus abordables, mais c’est aussi l’une des plus polyvalentes. Il fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa, et il vous permet de contrôler les deux prises simultanément ou individuellement.

Cette prise murale intelligente dispose d’un mode d’absence qui peut allumer et éteindre les appareils de manière aléatoire tout au long de la journée pour donner l’impression que quelqu’un est à la maison. Bien qu’il ne soit pas techniquement conçu pour une utilisation en extérieur, il peut être utilisé dans des espaces tels que les buanderies et les garages, avec une température de fonctionnement d’environ 32 à 104 degrés Fahrenheit et une plage d’humidité de fonctionnement de 10 à 90 % HR.

La prise murale intelligente la plus connue

Kasa Smart Plub par TP-Link

Si vous souhaitez opter pour une prise murale intelligente abordable et établie, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet appareil Kasa by TP-Link.

Mettez un visage heureux

Source : Amazon

Quand j’entends penser à un génie, je pense à faire le vœu de simplifier un problème compliqué, et c’est un peu ce que cette prise murale intelligente Geeni fait pour vous. C’est littéralement la prise murale intelligente parfaite pour ceux qui découvrent la domotique intelligente. Permettez-moi d’expliquer.

Pour commencer, cette prise ne nécessite pas de hub domestique intelligent, ce qui signifie qu’elle peut être contrôlée immédiatement une fois installée. Ainsi, que vous utilisiez l’application ou que vous la contrôliez avec votre voix via Amazon Alexa ou Google Assistant, vous pouvez utiliser cette prise en 10 minutes !

Bien que cet appareil ne soit pas équipé de ports USB, il peut faire à peu près tout ce que vous attendez d’un appareil intelligent. Vous pouvez définir des horaires, les contrôler à distance et créer des automatisations et des routines. Oh, et le meilleur de tous ? Le joli petit smiley au bas de la façade.

Meilleure prise murale intelligente pour les novices

Prise murale Geeni Smart WiFi à 2 prises

Ce petit Geeni est là pour exaucer votre souhait d’une prise murale intelligente et simple. Installez en quelques minutes et mettez-vous au travail !

Fonctionnellement abordable

Source : Amazon

OK, arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça. Votre voix peut contrôler cette prise murale intelligente. Cette prise intelligente a une excellente application. Cette prise intelligente peut être contrôlée où que vous soyez.

Ouais, on sait. Tous les appareils de cette liste partagent tout ou partie de ces fonctionnalités. Mais qu’est-ce qui fait que celui-ci de Lumary se démarque? Il comprend deux ports de charge USB-A (comme notre premier choix), mais près de la moitié du prix !

Là où cette prise murale intelligente se démarque également, c’est qu’elle est dotée d’une prise murale inviolable. Cela l’empêche de surchauffer. Il existe également des volets de sécurité intégrés pour empêcher les objets étrangers de se coincer dans les prises et de les court-circuiter ou de choquer qui que ce soit. Cela fait de cette prise murale intelligente un choix intelligent pour les familles avec de jeunes enfants.

Meilleure prise murale intelligente bon marché avec plusieurs USB

Prise murale Lumary Smart Wi-Fi

Lumary apporte toutes les fonctionnalités que vous souhaitez à un prix abordable. Il comporte également plusieurs mesures de sécurité intégrées importantes.

En bout de ligne

Lors de la mise en place d’une maison intelligente, l’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire est dans les prises intelligentes et les prises murales intelligentes. Ces appareils sont peu intrusifs ou invasifs et vous permettent de contrôler toutes sortes de gadgets, nouveaux et anciens, intelligents et « idiots ».

Notre premier choix pour la meilleure prise murale intelligente est le chargeur de prise murale TopGreener Smart WiFi. Non seulement il est intelligent dans le sens où vous pouvez le contrôler à distance, mais vous pouvez également surveiller et gérer votre consommation d’énergie. De plus, il est livré avec deux ports USB intégrés.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus sophistiqué, je vous encourage à regarder la prise murale iDevices. Cet appareil a l’air tout simplement lisse ! Et si la sécurité est votre préoccupation numéro un, pensez à la prise murale Lumary Smart Wi-Fi.

Quelle que soit la prise murale intelligente que vous utilisez, vous pouvez envisager de faire appel à un électricien pour l’installer pour vous. Bien que ce genre de travail ne pose pas de problème pour beaucoup de nos lecteurs, nous ne voulons pas que quiconque prenne des risques en ce qui concerne leur maison et leur sécurité.

