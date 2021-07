Meilleures répliques de la semaine (23-29 juillet) : « Ma chambre ! »

Le mois d’août approche à grands pas et nous avons eu de belles files d’attente pour clôturer le mois de juillet. iCarly a montré que le bonheur est difficile à trouver, Catfish: The TV Show a prouvé que les apparences peuvent être trompeuses, et Rick et Morty nous ont donné des manigances sur le thème de Thanksgiving.

Ailleurs, Turner & Hooch nous a donné une parodie hilarante de Die Hard, Ted Lasso a continué à fournir des blagues réconfortantes et American Horror Stories a montré le côté sombre de la culture des influenceurs.

Faites défiler vers le bas pour voir si vos favoris ont réussi cette semaine !

