Meilleures sauvegardes de batterie UPS pour votre Mac 2021

Batteries de secours UPS pour votre Mac iMore 2021

La plupart des batteries de secours de l’alimentation sans coupure (UPS) sont conçues pour vous permettre de terminer ce que vous faites sur votre ordinateur, puis de l’éteindre avant qu’une panne de courant ne puisse l’endommager. À partir de là, vous pouvez ensuite utiliser l’autonomie restante de la batterie pour éclairer votre maison ou pour alimenter des appareils plus petits tels que des smartphones. Chacune des meilleures batteries de secours UPS pour Mac suivantes correspond à cette facture de différentes manières.

Le choix portable : EcoFlow Portable Power Station RIVER Max



Ne pesant que 11 livres, cette source d’alimentation portable fournit 600 W de puissance et vous permet de connecter jusqu’à 5 appareils à la fois. La batterie tiendra une charge jusqu’à un an entre les utilisations. C’est l’UPS de ma maison, et j’ai eu beaucoup de succès avec. C’est celui que j’emmène en camping pour recharger mes appareils mobiles. L’appareil se trouve à côté de mon bureau quand je suis à la maison.

499 $ chez Amazon 499 $ chez EcoFlow

Un choix intéressant : APC 2200VA Smart UPS avec SmartConnect



Cette batterie de secours de 2 200 VA comprend huit prises, dont quatre fournissent une batterie de secours de l’onduleur. Les quatre autres offrent uniquement une protection contre les surtensions. Ce modèle durerait environ une heure lorsque l’alimentation est coupée, ce qui est largement suffisant pour éteindre votre Mac en cas d’urgence. Découvrez également les autres options d’APC. Les gros onduleurs sont parfois disponibles pour moins cher que les plus petits, grâce aux ventes d’Amazon.

879 $ sur Amazon

Durable et pratique : onduleur LCD intelligent CyberPower CP1000AVRLCD



Le système CyberPower LCD UPS est disponible à différents prix et styles. Ce modèle, le 1000VA, comprend six prises de batterie de secours et six qui offrent uniquement une protection contre les surtensions. Cet onduleur est idéal si vous débutez avec des systèmes comme celui-ci, car son prix est approprié et il possède de nombreux ports pour la plupart des gens avec un seul ordinateur.

130 $ sur Amazon

Option économique : APC UPS 600VA



Voici une solution à faible coût qui fait le travail en un clin d’œil. Il comprend sept prises, dont cinq servent de batterie de secours et de protection contre les surtensions, tandis que les deux autres ne fonctionnent que pour la protection contre les surtensions. Comptez environ 20 minutes d’utilisation sans électricité. Ce n’est pas beaucoup de temps, mais cela vous permettra d’arrêter les choses en toute sécurité pendant une panne.

65 $ chez Amazon 77 $ chez Best Buy

Grand et mauvais : APC UPS 3000VA Smart-UPS avec SmartConnect



Résolument conçu pour ne pas bouger, cet onduleur comprend six prises, dont quatre sont utilisables pour la batterie de secours. Il fonctionnera pendant près de six heures sans électricité. C’est l’onduleur à utiliser avec votre iMac car il n’est pas du tout portable, tout comme l’ordinateur.

1 280 $ sur Amazon

Un pour le voyage : Aeiusny Generator Portable Power



Cette batterie portable de 500 W est idéale pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Il fournit trois prises CA, quatre ports CC et quatre ports USB. Il peut également fonctionner jusqu’à six heures sans alimentation, selon votre configuration. De tous ceux de la liste, c’est celui qui m’intéresse le plus. Pour le prix, vous obtenez beaucoup de ports et des heures de puissance. Cela ressemble à un gagnant-gagnant, non?

240 $ sur Amazon

Sauvegarde ce mac

Que vous soyez au bureau ou sur la route, ne restez pas sans électricité lorsque vous en avez le plus besoin. Ces meilleures batteries de secours UPS pour Mac sont un excellent moyen de faire fonctionner vos appareils, même en cas de panne de courant temporaire. Mon préféré est la centrale électrique portable Ecoflow EFDELTA en raison de sa portabilité facile et de sa fiabilité puissante. Vous pouvez également le recharger avec un panneau solaire si vous en avez un.

Si celui-ci est hors de votre budget, jetez un œil à l’onduleur APC ultra-abordable 600 VA avec sept prises et 600 VA de puissance. L’APC SmartConnect est également un choix solide. C’est une unité stationnaire, mais elle fera certainement le travail. Lorsque vous cherchez une solution, vérifiez le nombre de ports et combien de temps l’alimentation restera en cas d’urgence. Vous devriez également vérifier les ventes, car beaucoup d’entre elles sont souvent disponibles à prix réduit.

