Meilleures serrures intelligentes 2021 : août, Yale, plus

La sécurité est souvent au premier plan des préoccupations des gens lorsqu’ils aménagent leur maison. Quel type de système de sécurité devraient-ils obtenir ? Quel type de caméras et de lumières devraient-ils obtenir ? Comment puis-je me protéger ainsi que ma famille ? Il y a eu d’immenses progrès dans la technologie de la sécurité domestique au cours des 10 dernières années et l’une des principales innovations est venue des serrures.

Plutôt que de permettre à quelqu’un de simplement crocheter une serrure et d’entrer dans votre maison, il existe désormais des alarmes qui peuvent envoyer des alertes à votre maison si quelqu’un est à la porte d’entrée. Mais les serrures elles-mêmes ont également changé. Si vous possédez une serrure intelligente, vous pouvez la déverrouiller à partir de votre téléphone ou de votre appareil sans fil pour entrer ou vous pouvez saisir un code pour autoriser l’entrée. C’est plus sûr qu’une serrure à pêne dormant avec une clé. Si vous cherchez à renforcer et à améliorer la sécurité de votre maison, jetez un œil aux meilleures serrures intelligentes que nous avons présentées ci-dessous. Sentez-vous plus en sécurité dans votre propre maison.

Meilleures serrures intelligentes dans l’ensemble: Smart Lock Wi-Fi de 4e génération d’août

Source de l’image : Amazon

Avantages: Le déverrouillage automatique reconnaît que vous êtes à proximité, vérification biométrique

Les inconvénients: L’application n’a pas la meilleure interface

Ne quittez jamais la maison et demandez-vous si vous avez encore verrouillé la porte avec la serrure intelligente Wi-Fi d’août. Celui-ci est connecté dès que vous le sortez de la boîte, car il se connectera à votre Wi-Fi et ne nécessitera pas de pont. Cela se fixera facilement à votre pêne dormant actuel à l’intérieur de votre porte. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’obtenir de nouvelles serrures ou même de nouvelles clés. De plus, vous n’aurez pas à tâtonner avec vos clés, car le déverrouillage automatique peut reconnaître que vous êtes à proximité et ouvrir pour vous.

Vous pouvez également le régler pour qu’il se verrouille dès que la porte se ferme si vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer des clés à votre famille et à vos amis, au cas où quelqu’un devrait venir arroser les plantes ou laisser sortir le chien. Cela se fait via l’application intelligente August, qui vous permet de déverrouiller ou de verrouiller la porte, même si vous n’êtes pas à la maison. Il existe une option de vérification biométrique qui peut utiliser votre empreinte digitale ou votre reconnaissance faciale pour des mesures de sécurité supplémentaires. Cela fonctionne même via votre Apple Watch.

Principales caractéristiques:

Le déverrouillage automatique reconnaîtra que vous êtes à proximité Envoyez les clés à votre famille et à vos amis via l’application August Ne nécessite pas de pont

Wi-Fi d'août, (4e génération) Smart Lock – S'adapte à votre pêne dormant existant en quelques minutes, Argent Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (20 %)

Meilleur verrouillage d’écran tactile : Yale Assure Lock SL Touchscreen

Source de l’image : Yale/Amazon

Avantages: Se connecte avec plusieurs assistants vocaux, touches numériques

Les inconvénients: Cher

Plutôt que de toucher de vrais boutons, utilisez l’écran tactile Yale Assure Lock SL. Il existe de nombreuses configurations que vous pouvez choisir lorsque vous partez avec Yale, mais notre préférée était l’écran tactile sans clé. Vous pourrez déverrouiller la porte à l’aide du clavier rétroéclairé et il se connecte également à plusieurs assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre porte où que vous soyez grâce à Philips Hue, Airbnb, Apple HomeKit et plus encore.

Si vous avez votre téléphone sur vous, votre téléphone se déverrouillera automatiquement lorsque vous rentrerez chez vous. Sinon, vous pouvez utiliser le clavier. Cela comprend un pêne dormant certifié BHMA Grade 2 qui est entièrement motorisé et très silencieux. Vous pouvez créer des clés numériques qui vous permettent de les partager avec d’autres, plutôt que d’avoir à créer une clé de secours permanente.

Principales caractéristiques:

Clavier à écran tactile rétroéclairé Se connecte à plusieurs assistants vocaux Déverrouille de n’importe où

Yale Assure Lock SL, Wi-Fi Smart Lock – Fonctionne avec l'application Yale Access, Amazon Alexa, Google As… Prix : 299,00 $

Meilleure variété : Schlage Connect Smart Deadbolt

Source de l’image : Amazon

Avantages: S’installe facilement, plusieurs styles au choix

Les inconvénients: La serrure intelligente n’est pas toujours fiable

Selon vos préférences de style, vous pourrez trouver un pêne dormant intelligent Schlage Connect qui vous convient. Vous pouvez choisir une serrure, un bouton, un levier, des claviers, différentes couleurs, différents styles, vous avez donc des options. Cela fonctionne également avec les systèmes de maison intelligente Z-Wave et est facile à installer avec un simple tournevis. Il est compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa.

L’alarme intégrée détecte les attaques potentielles de porte. La technologie unique Snap n’ Stay enclenche le pêne dormant sur la porte. Il vous permet de partager jusqu’à 30 codes d’accès, plutôt que de garder une trace des clés de rechange. Le clavier est résistant aux empreintes digitales, de sorte que les cambrioleurs avancés ne pourront pas suivre vos empreintes digitales.

Principales caractéristiques:

Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente Z-Wave Choisissez différents styles de serrures et de boutons L’alarme intégrée détecte les attaques potentielles de porte

Pêne dormant intelligent SCHLAGE BE469ZP CAM 619 Connect avec alarme avec garniture Camelot en nickel satiné, Z-… Prix:$228.84

Le plus polyvalent : ULTRALOQ U-Bolt Pro Smart Lock

Source de l’image : Amazon

Avantages: Beaucoup de façons différentes de l’utiliser, clavier anti-peep

Les inconvénients: Nécessite une connexion Wi-Fi puissante pour se connecter au pont nécessaire et vendu séparément

La serrure intelligente ULTRALOQ U-Bolt Pro vous permet de l’ouvrir de six manières différentes. Cela peut être déverrouillé par une empreinte digitale / un clavier anti-peep / un smartphone / un déverrouillage automatique / une secousse pour ouvrir / une clé mécanique, vous permettant de nombreuses fonctionnalités étonnantes. Le clavier anti-regard peut être utilisé lorsque vous tapez une longue liste de chiffres pour empêcher quiconque de voir quel est le code, tant que votre code est quelque part intégré dans la longue liste de chiffres.

Il peut se verrouiller ou se déverrouiller automatiquement et fournir un code électronique aux membres de la famille n’a jamais été aussi simple. Il y a un MicroUSB pour l’alimentation de secours, au cas où vous perdriez de l’électricité. Il ne prend presque pas de temps à configurer et à installer. Il est étanche à la poussière et aux intempéries IP65.

Principales caractéristiques:

Six fonctions de sécurité Clavier anti-espion Code électronique facile à envoyer

ULTRALOQ Smart Lock U-Bolt Pro, Serrure de porte d'entrée sans clé 6-en-1 avec Bluetooth, doigt biométrique… Prix : 179,00 $ (179,00 $ / ensemble)

Idéal pour la journalisation: Kwikset Halo Wi-Fi Smart Lock Entrée sans clé à écran tactile électronique à pêne dormant

Source de l’image : Amazon

Avantages: Créez jusqu’à 250 codes d’utilisateur, recevez des notifications sur l’activité de la serrure

Les inconvénients: Les contrôles d’application peuvent prendre un peu de temps pour fonctionner

Le pêne dormant électronique à écran tactile Kwikset Halo Wi-Fi Smart Lock est efficace et facile à utiliser. Vous pouvez créer jusqu’à 250 codes d’utilisateur pour vos amis et votre famille. Vous pourrez configurer pour recevoir des notifications pour l’activité de votre verrou et afficher l’historique des événements de verrouillage dans l’application Kwikset. Vous pouvez ressaisir votre serrure en quelques secondes et cela fonctionne à la fois avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Il ne nécessite pas de hub tiers pour la maison intelligente pour fonctionner. Il n’y a pas besoin d’abonnement. Vous pouvez définir des horaires pour les codes d’utilisateur personnalisés. Vous serez protégé contre les techniques avancées d’effraction. Il vous permet de ressaisir vous-même votre serrure en quelques secondes.

Principales caractéristiques:

Recevoir des notifications d’activité Afficher l’historique des événements de verrouillage Créer jusqu’à 250 codes utilisateur

Kwikset 99390-002 Halo Wi-Fi Smart Lock Entrée sans clé électronique à pêne dormant à écran tactile avec… Prix:$224.00

