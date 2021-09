Meilleures serrures intelligentes d’août 2021

Meilleur

Les serrures intelligentes d’août Android Central 2021

August fabrique les serrures intelligentes les mieux notées. Les meilleures serrures intelligentes d’août sont non seulement plus faciles à installer que de nombreuses autres serrures intelligentes, mais elles sont aussi tout simplement plus intelligentes. Leur capacité à comprendre quand une porte peut s’ouvrir et se fermer, ainsi qu’à verrouiller et déverrouiller automatiquement vos portes chaque fois que vous quittez ou rentrez chez vous, fait des serrures intelligentes August un rêve à utiliser. Ces serrures sont si intelligentes qu’elles prennent même en charge la vérification biométrique à distance. Mais, avec tant d’entre eux, comment choisissez-vous la bonne serrure pour vous ? Nous avons les réponses.

Meilleur dans l’ensemble: Smart Lock Wi-Fi d’août

Source : août

La serrure intelligente Wi-Fi d’août est la serrure intelligente de 4e génération d’août, ajoutant un avantage significatif sans jeter ce qui rend les serrures d’août si bonnes. Comme son nom l’indique, la serrure intelligente August Wi-Fi intègre une connectivité Wi-Fi intégrée. C’est un écart important par rapport aux serrures intelligentes de génération précédente de l’entreprise, qui ont toutes nécessité un pont August Connect supplémentaire pour les connecter au L’Internet. Cela signifie un appareil de moins à brancher quelque part (ou à perdre).

La serrure intelligente Wi-Fi d’août a également fait l’objet d’une cure de jouvence importante par rapport aux trois générations précédentes. Avec un rayon 45 % plus petit, une silhouette 20 % plus fine et une nouvelle poignée nervurée, la serrure intelligente Wi-Fi August est plus élégante que jamais et encore plus facile à tourner manuellement. Il utilise également la moitié du nombre de piles – deux piles CR123 contre quatre piles AA dans les modèles plus anciens.

Bien que cela signifie la moitié de la durée de vie de la batterie, elle est toujours évaluée à trois à six mois d’utilisation avant de devoir les changer. L’utilisation de piles rechargeables aidera à réduire le coût de possession au fil du temps et à réduire votre impact environnemental. L’August Wi-Fi Smart Lock fonctionne de pair avec l’application August pour verrouiller automatiquement votre porte lorsque vous quittez la maison et même la déverrouiller automatiquement à votre retour, ce qui signifie que vous n’aurez plus jamais à vous soucier des clés.

Tout comme vous le trouverez sur toutes les serrures intelligentes d’août, la serrure intelligente Wi-Fi d’août sait quand votre porte est ouverte et quand elle est fermée. Cela signifie que vous ne rencontrerez jamais une situation où votre pêne dormant se verrouille lorsque la porte est ouverte, et vous pouvez être assuré que vous pourrez savoir que votre porte est fermée et verrouillée à distance. C’est une différenciation importante qui apporte une vraie tranquillité d’esprit.

Avantages:

Installation facile puisque vous conservez votre pêne dormant existant Connectivité Wi-Fi intégrée Conception 45 % plus petite Verrouillage et déverrouillage automatiques Détection de porte ouverte Prise en charge de tous les principaux assistants virtuels

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie réduite par rapport aux modèles plus anciens

Meilleur dans l’ensemble

Smart Lock Wi-Fi d’août (4e génération)

Aussi simple que cela puisse paraître

La serrure Wi-Fi Smart d’août vous permet de conserver votre pêne dormant existant, ajoute de nombreuses fonctionnalités vraiment intelligentes et intègre une connectivité Wi-Fi intégrée.

Meilleur rapport qualité/prix : August Smart Lock

Source : août

La serrure intelligente d’août est un produit au nom étrange, car il est assez différent des autres serrures intelligentes d’août, mais fait presque la même chose. Malgré le changement de facteur de forme, la serrure intelligente August s’adapte au-dessus de votre pêne dormant existant et vous permet de garder vos clés, tout en rendant cette serrure existante beaucoup plus fonctionnelle. Comme l’August Smart Lock Pro (3e génération), l’August Smart Lock utilise quatre piles AA et a une autonomie nominale allant jusqu’à un an.

Alors, en quoi ce produit est-il si différent qui le rend au moins 100 $ moins cher que l’August Smart Lock Pro (3e génération) ? Premièrement, il ne prend pas en charge Apple HomeKit ou Z-Wave Plus. Cela en fait un choix parfait pour les utilisateurs d’Android qui n’ont probablement jamais utilisé Apple HomeKit et n’ont pas besoin du balisage requis par ces services. Deuxièmement, pour connecter August Smart Lock à Internet, vous devrez acheter un August Connect Bridge.

Toutes les autres fonctionnalités que vous attendez d’une serrure intelligente d’août sont également présentes. Il dispose d’un verrouillage et d’un déverrouillage de porte manuels ou contrôlés par une application, et même d’un verrouillage de porte automatique en fonction du moment où vous quittez la maison et entrez dans votre allée. La serrure intelligente August peut dire quand une porte est ouverte ou fermée, vous avertissant amplement si elle n’est pas complètement fermée avant de la verrouiller. Bref, c’est tout ce dont vous avez besoin pour beaucoup moins.

Avantages:

Moins cher Installation facile puisque vous conservez votre pêne dormant existant Verrouillage et déverrouillage automatique Détection de porte ouverte Autonomie de 12 mois

Les inconvénients:

Pas de prise en charge Apple HomeKit ou Z-Wave Plus Nécessite un pont pour se connecter à Internet Moins élégant que les autres modèles

Meilleure valeur

Serrure intelligente d’août

Juste ce dont vous avez besoin

Vous n’avez pas besoin de l’assistance Apple HomeKit ou Z-Wave Plus ? C’est alors un excellent moyen d’obtenir toutes les autres fonctionnalités sans le prix premium.

Élargissez votre collection : August Smart Lock Pro (3e génération)

Source : août

Bien que la serrure intelligente Wi-Fi d’août soit le modèle le plus récent et le plus performant, il est parfois agréable de simplement garder les choses uniformes dans la maison. Si vous avez déjà des produits August avec un August Connect Bridge, il est parfois plus logique d’acheter plus de ce qui fonctionne. Heureusement, August vend le Smart Lock Pro de 3e génération seul à un prix considérablement réduit, car vous n’aurez de toute façon besoin que d’un August Connect Bridge par maison.

Si vous possédez déjà un August Smart Lock Pro (3e génération), vous saurez à quel point ils peuvent être formidables. Le verrouillage et le déverrouillage automatiques dépendent du fait que vous soyez ou non à la maison, de la capacité de détecter si la porte est ouverte et de la durée de vie de la batterie qui peut durer jusqu’à un an. Il repose sur quatre piles AA, que vous avez probablement déjà à la maison. Il s’adapte également au-dessus de n’importe quel pêne dormant existant, ce qui signifie que vous pouvez facilement l’étendre à la porte de garage ou au porche sans modifications substantielles.

Avantages:

Installation facile puisque vous conservez votre pêne dormant existant Verrouillage et déverrouillage automatiques Détection de porte ouverte Autonomie de 12 mois Prise en charge de tous les principaux assistants virtuels Peut fonctionner hors ligne avec un hub Z-Wave comme SmartThings

Les inconvénients:

Nécessite Bridge pour se connecter à Internet

Élargir votre collection

Smart Lock Pro d’août (3e génération)

Juste la serrure

Si vous avez déjà un August Connect Bridge, c’est votre meilleur pari. Ne réinventez pas la roue ; prends-en juste un autre !

En bout de ligne

Source : août

La serrure intelligente Wi-Fi d’août est la plus récente et la plus performante. Il allège non seulement le package global, mais ajoute une fonctionnalité extrêmement importante : la connectivité Wi-Fi sans pont externe. C’est un gros problème car cela signifie moins de choses à suivre si vous devez vous déplacer, et cela signifie également moins d’installation et de configuration prêtes à l’emploi. En plus de cela, la taille plus petite est tout simplement plus belle et le nouveau design nervuré signifie qu’il est plus facile à saisir.

Les serrures intelligentes de l’ancienne génération d’août sont toujours excellentes pour plusieurs raisons, d’autant plus qu’elles sont susceptibles de vous faire économiser un peu d’argent. Ils sont également plus logiques si vous êtes déjà investi dans l’écosystème de serrures intelligentes d’août et que vous devez en ajouter une ou deux de plus.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Nicolas Sutrich écrit professionnellement sur la technologie depuis 2011 et a parcouru toute la gamme de la technologie et des jeux. S’il ne coupe pas des blocs dans Beat Saber, il est probablement en train de bricoler un gadget pour la maison intelligente ou de faire une randonnée dans les montagnes de l’ouest de la Caroline du Nord.

