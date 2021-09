Meilleures serrures intelligentes pour Alexa 2021

Tout simplement le meilleur : August Wi-Fi (4e génération)



Le favori du personnel

Cette serrure offre un contrôle total. Dites à Alexa de verrouiller, déverrouiller ou vérifier l’état de votre porte d’entrée. Vous pouvez également utiliser l’application gratuite August pour attribuer des entrées sans clé et suivre qui va et vient. Le dernier verrou de quatrième génération comprend également le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, vous n’avez donc plus besoin d’un hub séparé. Actuellement, il figure en tête de notre liste des meilleures serrures intelligentes pour Alexa.

Pensez mince : Yale Assure Lock SL avec Z-Wave



Ce pêne dormant mince avec un écran tactile rétroéclairé fonctionne avec Echo Plus sans moyeu requis. Déverrouillez à l’aide de votre code PIN unique et verrouillez la porte en appuyant sur le clavier. Cette serrure fonctionne également avec les systèmes de sécurité SmartThings et ADT, ce qui lui confère une grande flexibilité, même si vous changez les choses.

198 $ chez Amazon 276 $ chez Best Buy

Design épuré : Schlage Sense Smart Deadbolt – Smart Lock



Schlage fabrique des produits de sécurité depuis 1920, vous savez donc que vous pouvez faire confiance à son point de vue sur une serrure intelligente. Il est disponible en deux styles distincts – Camelot et Century – et est même livré avec une poignée de porte en option qui l’associe parfaitement. Le seul bémol ? L’intégration Alexa nécessite un adaptateur Wi-Fi séparé.

182 $ sur Amazon

Abordable : August Smart Lock – Entrée sans clé



Également à partir d’août, cette version de serrure plus abordable comprend DoorSense, qui vous permet de savoir si votre porte est bien fermée et verrouillée. Vous pouvez également l’utiliser pour contrôler l’accès sans clé et suivre les allées et venues de votre appareil mobile. N’oubliez pas que vous aurez besoin du pont August Connect pour le connecter à votre réseau Wi-Fi et à Alexa.

Sécurité intérieure : Yale Assure Lever – Wi-Fi Smart Lever



La serrure à levier Assure de Yale est l’une des rares disponibles sur le marché qui peut fonctionner comme serrure d’entrée ou de porte intérieure. Cette serrure utilise la conception traditionnelle du levier, ainsi qu’un bouton physique qui verrouille les choses. Un clavier à écran tactile se trouve de l’autre côté, évitant le besoin d’avoir une clé; Gardez simplement à l’esprit que cette serrure n’a pas de pêne dormant.

298 $ chez Amazon 289 $ chez Best Buy

Protégez votre famille : pêne dormant Schlage Encode Smart Wi-Fi



Le Wi-Fi intégré vous permet de verrouiller et de déverrouiller l’accessoire de n’importe où, sans aucun accessoire supplémentaire requis. À l’aide de l’application Schlage Home, vous pouvez créer et gérer jusqu’à 100 codes d’accès pour vos amis et votre famille de manière récurrente, temporaire ou permanente. Ce verrou fonctionne également avec Alexa sans avoir besoin d’un adaptateur ou d’un hub supplémentaire.

236 $ chez Amazon 249 $ chez Walmart