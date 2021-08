Meilleures serrures intelligentes prenant en charge Google Assistant en 2021

Le meilleur ami de l’assistant Google : Google Nest x Yale Smart Lock



Choix du personnel

Vous pouvez contrôler cette serrure intelligente de n’importe où via l’Assistant Google, et elle s’intègre parfaitement aux autres produits Google Nest avec des fonctionnalités automatisées telles que la désactivation de votre alarme Nest Secure lorsque vous rentrez chez vous. Il peut se déverrouiller automatiquement avec votre téléphone et dispose d’un pavé numérique de secours.

À partir de 275 $ sur Amazon

Choix de budget : Serrure intelligente d’août – Entrée sans clé à la maison



La serrure intelligente de troisième génération d’August est un vrai régal. Il se déverrouille automatiquement avec votre téléphone et dispose d’un bouton à pêne dormant à l’avant, vous pouvez donc toujours l’utiliser manuellement de l’intérieur. N’oubliez pas que vous devrez également prendre le pont August Connect pour que les commandes de l’assistant fonctionnent !

Autorisé à sécuriser : Lockly Secure Pro Bluetooth Fingerprint WiFi Keyless Entry



Le Lockly Secure Pro vous donnera l’impression que James Bond entre dans votre QG secret. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales qui peut mémoriser jusqu’à 99 impressions. Vous scannez donc votre doigt et il vous laissera entrer. De plus, l’emplacement des chiffres sur l’écran tourne à chaque fois que l’appareil s’allume. De cette façon, toute personne vous espionnant aura du mal à dupliquer votre entrée de code.

Sécurité maximale : August Smart Lock Pro + Connect



Le Smart Lock Pro est une version améliorée du verrou d’août standard et est fourni avec le pont Connect pour l’intégration de Google Assistant. Il est livré dans un boîtier circulaire élégant, et contrairement à son homologue moins cher, le Pro prend également en charge HomeKit et Alexa, si vous vivez dans un foyer multiplateforme.

Tellement classe : Schlage BE479AA V CAM 619 Satin Nickel Sense pêne dormant intelligent



Schlage fabrique des produits de sécurité depuis 1920, vous savez donc que vous pouvez faire confiance à son point de vue sur une serrure intelligente. Il est disponible en deux styles distincts – Camelot et Century – et est même livré avec une poignée de porte en option qui s’agence parfaitement avec lui. Assurez-vous simplement d’avoir l’adaptateur Wi-Fi pour la fonctionnalité Assistant !

À partir de 195 $ chez Amazon 229 $ chez Home Depot

Emballage vraiment élégant : Igloohome Deadbolt 2S Digital Smart Lock



La serrure Igloohome a l’un des designs les plus frappants de cette liste. Disponible dans une finition noire élégante et minimaliste, cette serrure fonctionne via Bluetooth, dispose de plusieurs modes d’entrée et est facile à installer. De plus, pouvoir le contrôler à l’aide de Google Assistant est une astuce qui ne vieillit jamais.

Parfait pour les locations : Kwikset Halo WiFi Smart Lock



Idéal pour les locations, vous pouvez créer jusqu’à 250 codes d’utilisateur uniques avec cette serrure intelligente, les désactiver et les supprimer de l’application, et même configurer des horaires. C’est parfait si vous possédez un Airbnb ou un autre bien locatif afin que chaque invité puisse avoir son propre code qui est désactivé une fois son séjour terminé. De plus, vous recevez des notifications sur l’activité de verrouillage et cela fonctionne à la fois avec Google Assistant et Amazon Alexa.

À partir de 204 $ chez Amazon 348 $ chez Home Depot

Jeepers, pas de voyeurs : Ultraloq U-Bolt Pro



Empêchez les curieux de jeter un œil lorsque vous saisissez le code via le code anti-espion intelligent, qui permettra l’entrée même si vous entrez une série de chiffres aléatoires tant que le mot de passe réel est entré dans le reste. Le pêne dormant intelligent à empreinte digitale et clavier compatible Bluetooth, ainsi que l’adaptateur Wi-Fi de pont, ont tout ce dont vous avez besoin pour une entrée sans clé 6 en 1 compatible avec Google Assistant.

Entrée de gamme : Pêne dormant Narpult Smart Lock



Si vous recherchez une solution d’entrée de gamme abordable et une alternative aux grandes marques, vous le trouverez peut-être dans cette serrure à pêne dormant/électronique évaluée 5 étoiles. Il fonctionne avec Google Assistant (et Alexa), se présente sous la forme d’un ORB en nickel argenté ou en bronze et vous donne des mises à jour sur à peu près tout via le compte administrateur. Il émet même un bip d’alarme si le mauvais code est entré.

100 $ sur Amazon