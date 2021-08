Meilleures signatures d’agence libre NBA 2021

Des jours d’activité frénétique que le NBA avec la multiplication des signatures très importantes dans le cadre de la Agence libre NBA 2021. Nombreuses sont les équipes qui restent actives dans la recherche de renforts leur permettant de faire un saut qualitatif et de changer l’avenir de leur projet sportif. Il y a eu beaucoup de nouvelles qui se sont passées ces dernières heures, il est donc pratique de revoir quelles franchises ont mieux évolué et ont trouvé un moyen de recruter des joueurs qui sont vraiment en phase avec l’idée de l’équipe qu’ils ont. Nous avons décidé de souligner de manière particulière cinq mouvements de transfert ces derniers jours :

1, Los Angeles Lakers et un magnifique pari sur l’ancienneté, la défense et les stars

Être cohérent avec eux-mêmes et l’écosystème dans lequel ils se trouvent, c’est ce que Pelinka et toute la direction des Lakers ont fait. Ils sont conscients que Lebron James a peu de temps en championnat et doit profiter de sa dernière ligne droite pour l’entourer de joueurs avec lesquels il a une bonne entente en dehors du terrain. Russell Westbrook le soulagera du travail de rebond et d’assistance, Carmelo Anthony sera un élément clé du banc, et des hommes comme Ariza, Ellington, Nunn, McKinnie, Bazemore ou Monk contribueront beaucoup du banc. Reconquérir un intimidateur comme Howard ajoute un autre bonus à une équipe en quête de gloire immédiate.

2. Miami Heat et le nouveau patron de l’équipe : Kyle Lowry

Renouveler Jimmy Butler et Duncan Robinson est aussi précieux et important que d’avoir recruté un joueur vétéran avec une expérience dans les finales NBA tel que Kyle Lowry, qui peut beaucoup contribuer à l’équipe de Floride. Comme si cela ne suffisait pas, l’incorporation de Markiff Morris peut donner un saut de qualité à une franchise désireuse d’entourer Jimmy d’un écosystème propice à lui qui les fera performer à nouveau au niveau montré dans la bulle d’Orlando.

3. Chicago Bulls, gros gibier

L’illusion déborde dans le Michigan avec un projet sportif vraiment prometteur et talentueux. Le processus a commencé la saison dernière avec la signature de Vucevic et la permanence de Lavine, mais avoir pu signer Lonzo Ball et DeMar DeRozan crée un cinq de départ absolument brillant. De plus, signer Alex Caruso comme remplaçant de luxe de Lonzo est une garantie qu’ils sont très sérieux.

4. André Drummond, remplaçant de luxe pour Embiid

S’il est vrai que l’appropriation du Camerounais est incontestable et qu’il accumulera de nombreuses minutes tout au long de la saison, c’était une priorité pour les Sixers de conforter le poste de pivot remplaçant, capable d’être important sur le banc, d’apporter des contributions différentes et des choses complémentaires à Embiid et offrent des garanties en cas de blessure de Joel. Le bon vieux Howard ne s’est pas pleinement conformé à ces privilèges l’année dernière, mais Drummond semble capable de l’atteindre.

5. Utah Jazz, des avancées importantes dans le sens habituel

Ceux de Salt Lake City ont pris des mesures intéressantes jusqu’à présent, visant à renforcer une équipe appelée à la gloire. Le renouvellement de Mike Conley a été une décision très sage, tout en incorporant Whiteside comme remplaçant de Gobert était plus que nécessaire pour maintenir le même schéma même lorsque le Français se repose. Ils ont besoin de talent sur le banc, donc Rudy Gay peut être un joueur fondamental générant ses propres points et débloquant en attaque.