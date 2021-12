Meilleures signatures hivernales dans la Ligue majeure de baseball

Avant l’arrêt de travail, le marché du baseball face à la saison 2022 des Ligue majeure de baseball – MLB C’était extrêmement chargé et nous vous montrerons ensuite les 10 meilleures signatures jusqu’à présent dans le agence gratuite.

Depuis la fin des World Series 2021, l’agence libre a beaucoup promis en raison du nombre de bons joueurs qui y étaient et cela n’a pas déçu, puisque beaucoup ont déjà capturé leur signature, nous avons vu des accords extrêmement attractifs qu’ils donneront beaucoup de l’éclat de ce que sera la saison 2022 des Ligues majeures.

1. Robbie Ray – Mariners de Seattle

Le dernier Cy Young de la Ligue américaine a été l’un des deals les plus surprenants, mais sans aucun doute le meilleur pour nous, puisqu’il a signé un juteux contrat avec l’équipe de Seattle pour cinq ans et 115 millions de dollars. Le gaucher vient de terminer une saison 2021 où il a enregistré une fiche de 13-7 avec une MPM de 2,84 en 32 départs, 248 retraits au bâton et un WHIP de 1,04.

2. Corey Seager – Rangers du Texas

Champion des World Series avec les Dodgers, il a quitté la Californie et a signé le contrat le plus élevé à ce jour en agence libre, puisqu’il a signé pour 10 ans et 325 millions de dollars avec le Texas, une signature sans aucun doute magnifique pour la MLB 2022. L’année dans le passé, il a frappé. 306 avec 108 coups sûrs, 16 circuits, 57 points produits et 54 points marqués.

3. Max Scherzer – Mets de New York

Le lanceur vétéran de 37 ans a signé avec les Metropolitans pour 130 millions de dollars et trois saisons, ce qui constitue un méga accord intéressant pour la prochaine saison des ligues majeures. Scherzer vient de 2021 où il a remporté 15 matchs, en a perdu quatre, a eu une MPM de 2,46 et un total de 236 retraits au bâton.

4. Javier Báez – Tigres de Détroit

Juste avant la grève, le Portoricain a apposé sa signature avec les Bengalis et sera le partenaire de Miguel Cabrera à Détroit, puisqu’il a signé un contrat de 140 millions de dollars sur six ans. « El Mago » a frappé 0,265 en 2021, avec 133 coups sûrs, 31 circuits, 87 points produits et 80 points marqués en 138 matchs.

5. Marcus Semien – Rangers du Texas

Meilleur joueur de deuxième but de la dernière saison de la MLB, il a signé pour sept ans et 175 millions de dollars avec les Rangers et est sans aucun doute l’un des meilleurs accords en agence libre, puisqu’il sort d’une saison véritablement historique avec les Blue Jays, en frappant 173 coups sûrs, 45 coups sûrs, 102 points produits, 115 points marqués et une moyenne de 0,265.

6. Kevin Gausman – Blue Jays de Toronto

Le droitier a signé un contrat de 110 millions de dollars sur cinq ans avec Toronto, l’une des sociétés de pitching les plus attrayantes du marché actuel de la MLB. En 2021 avec les Giants, il a affiché un dossier de 14-6 avec une MPM de 2,81 et un total de 227 chocolats.

7. Eduardo Rodríguez – Tigres de Détroit

Le gaucher vénézuélien a quitté les Red Sox et s’est dirigé vers Detroit après avoir signé pour cinq ans et 77 millions de dollars. L’année dernière, E-Rod a remporté 13 rencontres avec Boston et sa MPM était de 4,74 en 31 départs.

8. Starling Mars – Mets de New York

Le voltigeur dominicain était l’un des joueurs les plus attrayants du marché et bien qu’il soit sur le radar de nombreuses équipes, il a fini par se décider pour les Mets, qui l’ont signé pour quatre ans et 78 millions de dollars.

9. Avisaíl García – Marlins de Miami

Le voltigeur vénézuélien a choisi l’agence libre des Brewers et se rend à Miami après avoir signé pour quatre saisons et 53 millions de dollars. Il vient de donner en 2021 121 coups sûrs, 29 circuits, 86 points produits, 68 points marqués et une moyenne de .262.

10. Noah Syndergaard – Les Anges d’Anaheim

Le starter surnommé « Thor » a quitté les Mets pour Los Angeles pour faire équipe avec Mike Trout et Shohei Ohtani, signant un contrat d’un an de 21 millions de dollars.

Autres

Marcus Stroman – Cubs (3 ans, 71 millions de dollars) Justin Verlander – Astros (2 ans et 25 millions de dollars) Eduardo Escobar – Mets (2 ans et 20 millions de dollars)

Jusqu’à présent, vous êtes entreprises ont été les Haut dans la saison morte de la MLB Face à la 2022, rappelant que des joueurs comme Carlos Correa, Freddie Freeman, Anthony Rizzo et Albert Pujols n’ont pas encore signé de contrat pour le prochain stage, qu’il faudra attendre en raison de l’arrêt de travail.