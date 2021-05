Meilleures solutions de gestion des câbles 2021

Meilleur

solutions de gestion des câbles Android Central 2021

Que vous soyez un vétérinaire chevronné de la vie de bureau ou que vous soyez nouveau dans le jeu, les fils peuvent devenir un peu sauvages, donc une bonne solution de gestion des câbles est primordiale. Non, les fils ne sont pas là pour vous attraper – ce ne sont que des brins de métal et de plastique – mais parfois cela peut se sentir comme ça. Ne vous inquiétez pas, voici quelques excellents moyens de contrôler et de masquer ces câbles, que vous utilisiez un bureau traditionnel ou un bureau debout. Notre option préférée est le plateau de gestion des câbles Scandinavian Hub Under Desk, mais il existe de nombreuses autres options, du nirvana d’organisation du cordon complet à la recherche du moindre ordre dans votre désordre de fils.

Meilleur dans l’ensemble: Hub scandinave sous le plateau de gestion des câbles de bureau

Source: Hub scandinave

Ce panier en fil d’acier est l’un des moyens les plus simples d’empêcher les câbles de s’encombrer derrière votre bureau et sur le sol. En mettant vos câbles et même votre multiprise dans ce panier, les fils seront à l’écart – et pourraient éventuellement s’emmêler – mais facilement accessibles si vous en avez besoin.

Le panier se fixe facilement sous votre bureau à l’aide des vis fournies. Une fois que vous l’avez sécurisé, regroupez simplement vos câbles et placez-les dans le panier. Si vous choisissez de mettre votre multiprise dans l’organiseur, le seul fil qui sera exposé sera sa fiche se dirigeant vers votre prise murale.

Vous pouvez attacher le panier là où cela vous convient le mieux pour organiser vos fils. Si vous voulez juste qu’ils ne vous gênent pas et ne vous accroupissez pas derrière votre bureau, c’est fait. Si vous préférez les organiser dans le panier et avoir toujours un accès facile aux prises de votre multiprise, il vous suffit de fixer le panier là où il convient le mieux à vos besoins.

Avantages:

Construction en fil d’acier Plusieurs options de montage Matériel d’installation inclus

Les inconvénients:

Les fils peuvent s’emmêler dans le panier Des outils sont nécessaires pour l’installation

Meilleur dans l’ensemble

Centre scandinave sous le plateau de gestion des câbles de bureau

Tu l’as dans le panier

La construction en fil d’acier de ce panier lui permet de répondre à tous vos besoins d’organisation de câbles.

Finaliste: Kit de chemin de câbles Stageek

Source: Stageek

Cette solution de gestion des câbles de Stageek est un excellent moyen de rassembler tous vos cordons au même endroit et de toujours pouvoir les brancher là où le fil doit aller. L’installation du chemin de roulement est simple avec le dos adhésif qui vous permet de le coller là où vous en avez besoin, mais il est livré avec des vis si vous voulez une option plus permanente.

Une fois que vous l’avez installé juste au bon endroit, placez vos câbles dans le canal, faites sortir l’extrémité là où c’est nécessaire et placez le couvercle sur le canal pour garder le reste des fils à l’intérieur. Le matériau flexible de ce chemin de roulement est fait des moyens d’ajuster les câbles pour sortir au bon endroit n’importe où le long de la piste est un jeu d’enfant.

Que vous organisiez les câbles derrière votre bureau d’ordinateur ou votre centre de divertissement, l’utilisation du kit de chemin de câbles Stageek est un excellent moyen de nettoyer ces câbles. Il y a même des pièces incluses dans le kit pour vous permettre de contourner ces coins embêtants un jeu d’enfant.

Avantages:

Matériau flexible Plusieurs options de montage incluses Nombreux points de sortie de prise le long du rail

Les inconvénients:

L’ajout ou le retrait de câbles plus tard peut être difficile La mise en place ou le retrait du couvercle est difficile dans les endroits exigus

Finaliste

Kit de chemin de câbles Stageek

Il est temps de se mettre sur la bonne voie

Ce kit de chemin de roulement garde tous vos cordons au même endroit et vous permet de tirer les extrémités à travers les trous flexibles là où vous en avez besoin.

Meilleure valeur: manchon de gestion de câbles EVEO

Source: Amazon

Bien que le manchon de gestion de câbles EVEO ne puisse pas gérer votre multiprise comme notre choix global le peut, il s’agit toujours d’un moyen simple et propre d’organiser vos câbles. Cette option ne nécessite aucun outil ni aucun trou à insérer dans votre bureau. Au lieu de cela, vous fermez simplement vos câbles.

Il s’agit d’un tube en néoprène, comme le matériau de la combinaison étanche, avec une fermeture à glissière intégrée pour permettre un accès facile à vos fils. Tout ce que vous avez à faire est de décompresser le manchon, d’y placer vos fils, puis de le fermer – le tour est joué! Le matériau extensible peut s’adapter à une large gamme de tailles de câbles et au nombre de cordons.

Donc, si vous recherchez un moyen simple et peu coûteux de rassembler tous vos fils proprement, jetez un œil au manchon de gestion de câbles EVEO.

Avantages:

Matériau en néoprène flexible Fermeture à glissière durable Facile à ajouter ou à retirer des fils Aucun outil requis pour l’installation

Les inconvénients:

Un nombre limité de câbles par manchon Les câbles ne peuvent sortir du manchon qu’à l’extrémité Ne peuvent pas gérer la multiprise

Meilleure valeur

Manchon de gestion de câbles EVEO

Zip-le!

La fermeture à glissière durable et le manchon en néoprène flexible font de cette option de gestion des câbles un moyen facile de rassembler vos fils.

Simple et efficace: les attaches de câble ONE-WRAP de marque VELCRO

Source: Amazon

Velcro est l’une des marques les plus connues pour sa gamme de produits de fermetures auto-agrippantes. Habituellement, quand on pense à Velcro, c’est le truc super rugueux. Heureusement, ces sangles ne sont pas ce genre de velcro bruyant et agressif auquel vous êtes peut-être habitué. Ces sangles vont toujours faire un travail fantastique en gardant vos câbles ensemble bien qu’elles soient constituées d’un type de velcro plus doux et plus maniable.

L’utilisation de ces sangles est simple et permet des ajustements au besoin pour insérer un nouveau câble ou en retirer un. En plus de bien coller à lui-même, il intègre également une fente pour alimenter l’extrémité pour une puissance encore meilleure.

Que vous essayiez simplement d’organiser vos câbles dans votre sac ou de ranger votre bureau, ces sangles colorées vous permettront de verrouiller rapidement vos cordons sauvages.

Avantages:

Très forte force de préhension Facile à régler Large gamme d’utilisations

Les inconvénients:

Nécessitera plusieurs sangles pour les longs échelons de cordons Seulement collent à eux-mêmes

Simple et efficace

Attaches de câble ONE-WRAP de marque VELCRO

Il est temps d’attacher

La voie à suivre est parfois simple, et ces sangles Velcro sont à peu près aussi simples que possible.

Meilleur clip de câble: supports de cordon auto-adhésifs OHill

Source: Amazon

Les pinces de câble peuvent ne pas être suffisantes pour résoudre un faisceau de fils trépidant, mais elles peuvent faciliter leur organisation, en particulier lorsqu’elles sont associées à certaines des options ci-dessus.

Ces petits clips en caoutchouc pratiques sont parfaits pour garder les extrémités des câbles facilement accessibles. Une fois que vous avez trouvé l’endroit sur votre table où vous souhaitez garder vos bouchons régulièrement utilisés à portée de main, décollez simplement le dos et collez le clip en place. Ensuite, c’est aussi simple que d’appuyer sur le fil dans la fente juste derrière la prise lorsque vous n’utilisez pas le cordon, et le support l’empêchera de glisser du bureau.

Il existe une variété de tailles de fentes et plusieurs fentes disponibles pour gérer divers câbles. Bien que vous puissiez utiliser plusieurs clips d’affilée pour déplacer les câbles là où vous le souhaitez, ceux-ci fonctionnent mieux lorsque vous essayez de garder ce câble de charge de téléphone à portée de main sur votre bureau.

Avantages:

La petite taille fonctionne dans de nombreux domaines Options de taille de clip multiples Peut contenir plus que de simples câbles

Les inconvénients:

Ne sont pas repositionnables Ne peuvent pas gérer un gros faisceau de câbles

Meilleur clip de câble

Supports de cordon auto-adhésifs OHill

Coupez-le et oubliez-le

Avec ces clips d’OHill, vous n’aurez jamais à vous soucier du fait que le cordon de votre téléphone glisse de votre bureau lorsque vous en avez terminé.

Le plus durable: le flux de travail Monoprice

Source: Monoprice

Si vous recherchez un chemin de câbles sous le bureau qui non seulement a l’air élégant et moderne, mais qui sera également capable de gérer presque tout ce que vous y mettez, alors le Workstream de Monoprice est fait pour vous.

Ce plateau en acier enduit de poudre se monte directement sur le dessous de votre bureau avec quelques vis en un rien de temps. Une fois que vous l’avez attaché, vous pourrez y faire passer vos câbles pour les organiser et les éloigner. Le fond du plateau a deux grands trous, un à chaque extrémité pour que les cordons puissent facilement passer pour que tout reste propre.

Ce plateau d’aspect minimaliste tiendra les câbles et les barrettes d’alimentation sans aucun problème pour vous assurer que vos cordons restent là où vous le souhaitez. Non seulement il répond à tous vos besoins en matière de gestion des câbles, mais il le fera également avec style.

Avantages:

Fabriqué à partir d’un matériau en acier durable Installation simple Grands trous traversants sur le fond

Les inconvénients:

Peut collecter la poussière La conception solide limite le flux d’air

Le plus durable

Flux de travail Monoprice

Gestion moderne

Le chemin de câbles sous le bureau Workstream de Monoprice offre une gestion des câbles avec un style minimaliste.

Faire ensemble

À mesure que nous avons de plus en plus de choses à brancher sur nos bureaux ou derrière nos centres de divertissement, les câbles peuvent prendre le relais si nous ne faisons rien pour les apprivoiser. Je veux dire, les fils peuvent même devenir un peu fous avec un espace de travail simple avec un Chromebook. Heureusement, il existe de nombreuses façons d’organiser vos câbles, et le moyen le plus rapide et le plus polyvalent est d’utiliser le plateau de gestion des câbles Scandinavian Hub Under Desk.

La construction en fil d’acier offrira non seulement une durabilité, mais permettra une flexibilité pour amener les câbles dans le canal. Les trous dans le panier métallique sont suffisamment grands pour faire passer les fils à l’intérieur et à l’extérieur afin que vous puissiez les amener là où ils doivent aller. Étant donné que le plateau offre suffisamment d’espace non seulement pour les câbles, mais également pour votre multiprise, si vous le souhaitez, vous pouvez organiser tous vos câbles pour un espace sûr et propre. Ainsi, qu’il s’agisse de tous les fils de votre espace de travail informatique ou de la pléthore d’appareils branchés dans votre centre de divertissement, ce plateau de gestion des câbles peut vous aider à résoudre le désordre.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Chris Wedel est un fan de tout ce qui concerne la technologie et les gadgets. Vivre dans la campagne du Kansas avec sa femme et ses deux jeunes garçons rend difficile la recherche de moyens de se connecter et de rester en ligne. En utilisant ses années d’expérience dans les secteurs de la technologie et des communications mobiles, le succès est assuré. Lorsqu’il ne relève pas les défis de la connectivité et ne teste pas de nouveaux gadgets, Chris aime parcourir une route de gravier dans son UTV avec de bons morceaux.

