Meilleures sonnettes vidéo HomeKit 2021

Les meilleures sonnettes vidéo HomeKit sont un élément de sécurité essentiel avec la possibilité de garder un œil sur vos précieux colis via l’application Home. En plus de la visualisation à distance, certaines sonnettes HomeKit incluent HomeKit Secure Video, qui permet le stockage iCloud, les zones d’activité et la reconnaissance faciale. De plus, grâce à l’automatisation, vous pouvez utiliser votre sonnette avec d’autres accessoires comme les ampoules HomeKit. Voici notre sélection des meilleures sonnettes vidéo HomeKit que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Même si les options sont limitées, les meilleures sonnettes vidéo HomeKit sont la solution parfaite pour ceux qui veulent tout dans l’application Home. Avec des notifications pratiques, un partage familial facile, une excellente qualité d’image et la vidéo sécurisée HomeKit sur des modèles spécifiques, ces sonnettes valent la peine d’être examinées si vous êtes à fond sur la plate-forme de maison intelligente d’Apple.

Avec la prise en charge de HomeKit et de HomeKit Secure Video, la sonnette Logitech Circle View permet de suivre facilement vos précieux colis avec toutes les dernières fonctionnalités iOS via l’application Home. La sonnette de Logitech fournit des notifications instantanées pour les événements de mouvement et de sonnette, et elle enregistre la vidéo en résolution haute définition avec HDR directement sur iCloud en utilisant votre plan de stockage existant.

Vous recherchez une sonnette vidéo HomeKit avec stockage local ? Alors la sonnette vidéo intelligente Netatmo est faite pour vous. La sonnette de Netatmo peut capturer directement des événements en résolution HD 1080p sur une carte microSD, en gardant tout en local. De plus, Netatmo prévoit d’apporter la vidéo sécurisée HomeKit d’Apple à la sonnette dans une future mise à jour, ce qui en fera une solution de sécurité complète pour le porche.

