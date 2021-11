Meilleures souris de jeu en 2021 : la perfection du pointer-cliquer

Une excellente souris de jeu peut améliorer de façon exponentielle votre expérience avec n’importe quel titre. Vous pouvez affiner vos tirs à la tête, améliorer votre temps de réponse et même jouer plus longtemps avec un équipement meilleur et plus ergonomique. Mais quelle souris choisir parmi une multitude de périphériques sur le marché ? Il peut être difficile de discerner quelles fonctionnalités sont utiles et lesquelles sont un gadget pour aider à vendre un éclairage RVB dans un emballage en plastique. Heureusement, nous avons compilé ce guide pour vous aider à trouver les meilleures souris de jeu pour vous aider à affiner vos méthodes de souris et vos capacités de jeu.

Il y a des choses importantes à considérer lorsque vous êtes à la recherche d’une souris de jeu. D’une part, vous voudrez décider si vous voulez une option filaire ou sans fil. Les souris filaires aideront à éliminer la latence si vous envisagez de devenir pro, mais les souris sans fil offrent la liberté d’un autre cordon sur votre bureau. Il y a aussi l’éclairage RVB, la connectivité, la sensation « croustillante » de chaque clic et la sensation de la souris dans votre main, selon le type de style de souris que vous utilisez.

Vous devriez également considérer combien d’argent vous voulez dépenser pour une nouvelle souris. Il existe des types de souris (y compris certaines qui ne sont pas de marque pour les jeux) qui peuvent coûter quelques centaines de dollars, et il existe des choix budgétaires qui ne sont pas fournis avec autant de cloches et de sifflets, mais qui font tout de même le travail. Vous voudrez garder votre budget à l’esprit lorsque vous commencerez votre recherche de la meilleure souris de jeu pour vous.

Il est temps de plonger dans nos choix pour les meilleures souris de jeu. Sinon, consultez nos guides sur les meilleures souris d’ordinateur et sur les meilleurs casques de jeu sans fil.

Meilleure souris de jeu globale : Razer DeathAdder V2

Avantages: Abordable, excellent capteur, forme ergonomique

Les inconvénients: Les boutons semblent un peu moins solides que les autres sur le marché, peu de cloches et de sifflets

Razer est connu pour ses périphériques fiables et de qualité, et le DeathAdder V2 n’est pas différent. C’est une excellente souris de jeu globale, avec une forme ergonomique à l’esprit qui devrait convenir à tout joueur et à son style de prise en main. Il s’agit de la dernière itération de la souris dans une longue lignée de Razer. Il reste robuste, avec un excellent facteur de forme confortable pour les jeux, la navigation sur le Web ou même le travail.

L’une des clés de la fonctionnalité satisfaisante de la DeathAdder V2 est son capteur optique 20 000 DPI Razer Focus+. Il offre une excellente expérience de suivi, peu importe la rapidité ou la lenteur des mouvements de votre souris. Cela en fait un candidat idéal pour les jeux de tir à la première personne rapides, les titres MOBA plus lents et tout le reste.

Au-delà de son capteur plus que performant, le design de la DeathAdder V2 est ergonomique. Il a une forme de corps qui fonctionne bien avec les poignées à griffes et hybrides griffes/paume. Les boutons sont cliquables et croustillants, et les deux boutons du pouce sont extrêmement polyvalents. Il existe également une option sans fil si le cordon est trop étouffant. Le seul problème avec le DeathAdder V2 est que les boutons peuvent sembler un peu trop plastiques. Mais cela ne l’empêche pas d’être la souris de jeu ultime et polyvalente autrement.

Razer DeathAdder V2 Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 44,77 $ Vous économisez : 25,22 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure souris gaming sans fil : Corsair Dark Core RGB Pro Wireless

Avantages: Nombreuses options personnalisables, faible latence, éclairage RVB polyvalent

Les inconvénients: Pas idéal pour les joueurs à griffes, un peu maladroit

Une excellente souris de jeu sans fil a besoin de deux choses : une faible latence et une fiabilité. La lourde souris sans fil Corsair Dark Core RGB Pro offre à ces deux égards. Sa vitesse inférieure à 1 ms, sa latence étonnamment faible et ses 18 000 DPI en font un excellent choix pour les joueurs qui souhaitent abandonner le cordon. C’est quelque chose que de plus en plus de joueurs sont désireux de faire ces jours-ci.

Il s’agit d’une souris de jeu extrêmement rapide, précise et confortable qui offre plusieurs fois plus de réactivité. Il est également livré avec un éclairage RVB dynamique et huit boutons programmables que vous pouvez personnaliser avec le logiciel Corsair inclus. Il dispose d’un ensemble d’options robustes qui facilitent la transformation de la souris en votre propre équipement personnel. Son câble de charge est également robuste, offrant des heures de jeu sur une seule charge lorsque vous en avez besoin.

Il y a cependant quelques compromis pour ce type de performance. Il peut sembler un peu volumineux dans la main. De plus, ce n’est absolument pas pour les joueurs qui préfèrent un style de jeu à griffes. Pour tout le monde, cela devrait plus que faire l’affaire en matière de connectivité sans fil. Que vous passiez du temps à vous entraîner pour devenir pro ou à jouer avec désinvolture, cette souris Corsair la fait sortir du parc.

Corsair Dark Core RGB Pro sans fil Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 78,99 $ Vous économisez : 11,00 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure souris de jeu filaire : Glorious Model O

Avantages: Léger, solidement construit, confortable, frais dans la main

Les inconvénients: Le cordon peut être trop court pour certains

Glorious est peut-être un nom plus récent dans le jeu de souris de jeu, mais ce n’est certainement pas en reste. Sa souris de jeu filaire modèle O est une option étonnamment légère, avec seulement 68 grammes. Tout dans la souris n’est pas conventionnel, avec son design en nid d’abeille et son éclairage arc-en-ciel RVB que vous pouvez voir sur les côtés ainsi qu’à l’intérieur. C’est précisément pourquoi elle constitue un excellent choix pour tous ceux qui recherchent une souris filaire.

Le modèle O se sent solide dans la main. Sa conception permet également une expérience confortable lors d’une utilisation prolongée. Il est suffisamment léger pour se déplacer à un rythme effréné pour des jeux plus rapides comme Counter-Strike ou Valorant, mais suffisamment délibéré pour mieux viser dans des jeux comme Call of Duty: Vanguard. Il comporte également des boutons Omron naturels, agréables et cliquables et un capteur optique ultra-rapide et précis.

Même le cordon se sent premium. Il ignore les options tressées ou câblées en caoutchouc typiques pour un matériau paracorde qui nécessiterait un travail considérable pour être détruit. Il est également incroyablement léger, tout comme la souris elle-même. Le cordon est un peu court, mais ce n’est pas une raison pour laisser passer cette merveille filaire. Glorious a ici un excellent design qui mérite d’être exploré, même pour les fans de souris de jeu sans fil.

Glorious Model O Prix catalogue : 84,99 $ Prix : 64,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure souris de jeu économique : Logitech G203 LIGHTSYNC

Avantages: Conception ambidextre, boutons programmables supplémentaires, bien construit

Les inconvénients: Le câble peut être rigide

Non seulement cette souris Logitech ressemble à une option élégante et professionnelle pour les jeux, mais c’est un modèle abordable qui dépassera les attentes. C’est une souris filaire avec une latence extrêmement faible. C’est donc idéal pour les jeux rapides et autres tâches similaires du genre. Son IPC peut également être ajusté. Cela en fait un excellent choix pour tous ceux qui aiment personnaliser leur équipement de jeu.

Les boutons de la souris sont suffisamment réactifs, avec une molette de défilement caoutchouteuse qui clique lorsqu’elle se déplace. Le bouton central de la souris est également résistant et robuste. Ses boutons latéraux peuvent être programmés à votre guise, tout comme l’éclairage RVB autour de l’extérieur de la souris. Le plastique externe lui-même est confortablement lisse mais adhérent. Il couvre un corps qui fonctionne à la fois pour les utilisateurs gauchers et droitiers qui optent pour la plupart des types de poignées.

Son logiciel Logitech G HUB est étonnamment simple à utiliser. C’est moins pénible à utiliser pour personnaliser les boutons et les fonctions que vous ne le pensez. Il n’y a rien à propos de cette souris qui crie réellement « budget », en fait, au-delà de son cordon quelque peu fin et inflexible. Dans l’ensemble, c’est une excellente souris d’entrée de gamme ou bon marché. Ce modèle est parfait pour tous ceux qui ont besoin d’une alternative à leur souris principale ou de quelque chose avec lequel percer.

Logitech G203 LIGHTSYNC Prix : 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure souris de jeu pour les MMO : Corsair Scimitar Pro RGB

Avantages: Faible latence, boutons facilement programmables, construction robuste

Les inconvénients: Câble rigide, peut donner l’impression d’avoir trop de boutons pour certains

La plupart des souris de jeu fonctionneront bien à tous les niveaux dans différents jeux. En ce qui concerne les MMO, acheter une souris qui correspond exactement à ce que ces titres demandent aux joueurs est une bonne idée. La Corsair Scimitar Pro RGB est une souris élégante et bien conçue qui offre une variété de fonctionnalités aux joueurs cherchant à rendre les sessions de leurs MMO préférés plus simples et plus confortables.

Cette souris est livrée avec un panneau latéral réglable à 12 boutons. Ils sont destinés à attribuer des macros spéciales et des fonctions de jeu en plus de sa configuration typique à deux boutons. Ses boutons de pouce sont suffisamment petits pour ne pas être intrusifs, tout en étant suffisamment grands pour discerner quel bouton est lequel sans avoir à regarder. Ils sont parfaits pour gagner du temps et rendre chaque partie plus facile. Vous pouvez même déplacer le pavé numérique de la souris pour le faire glisser de haut en bas d’environ deux pouces.

Sinon, la souris est une souris grande et confortable qui fonctionne parfaitement pour les joueurs à griffes et à paume. Les boutons gauche et droit, ainsi que la molette de défilement cliquable, sont suffisamment réactifs. Et avec le logiciel Corsair Utility Engine (iCUE) inclus, vous pouvez modifier l’éclairage RVB qui les entoure tous. C’est une excellente souris qui devrait plaire à la fois aux fans de MMO et à tous ceux qui recherchent un ensemble de gadgets amusants et utiles.

Prix ​​Corsair Scimitar Pro RGB : Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission