Meilleures souris de jeu sans fil de 2021 : Logitech, HP et plus que vous pouvez acheter

Avoir une excellente souris de jeu sans fil n’améliorera pas vos compétences, mais un capteur précis, une batterie longue durée et ne pas avoir à vous soucier d’un cordon simplifieront vos sessions. Trouvez votre ajustement parfait dans notre liste des meilleures souris de jeu sans fil que vous pouvez acheter.

Lire la suite: Les meilleures souris sans fil que vous pouvez acheter

Les meilleures souris de jeu sans fil

Dans cette liste, nous avons des souris de jeu sans fil de différentes marques pour différents types de mains et plusieurs types de jeux. Jetez un œil à nos choix de souris MMO et MOBA, de souris ultralégères et plus ci-dessous.

Logitech G502

La G502 est l’une des souris les plus appréciées de Logitech, et pour une bonne raison aussi. La fiabilité, les pièces haut de gamme et les fonctionnalités font de cette souris la meilleure souris de jeu Logitech dans l’ensemble. Il comprend l’hyperscrolling signature de la société, une batterie rechargeable, une molette de défilement inclinable et une tonne de boutons supplémentaires pour mapper des fonctions supplémentaires dans les jeux.

La souris est également livrée avec des poids réglables pour affiner l’expérience, ou vous pouvez abandonner les poids pour le système Powerplay de Logitech qui chargera votre souris sans fil pendant que vous jouez afin qu’elle ne manque jamais de jus au milieu du jeu. Le prix de 150 $ vous offre l’une des meilleures souris de jeu sans fil sur le marché.

Fléchette HyperX Pulsefire

L’équipement d’HyperX est connu pour être solide, et la fléchette Pulsefire n’est pas différente. Avec ce que la société appelle des poignées en « similicuir » sur la surface de la souris, elle est conçue pour le confort au fil du temps. Il n’y a pas grand-chose d’autre qui se démarque incroyablement à propos de la fléchette Pulsefire, mais ne vous y trompez pas, le capteur Pixart 3389 là-bas signifie qu’il y a une grande puissance sous le capot. Le capteur est rapide et précis, vous n’aurez donc pas à vous soucier des coups manqués à cause de votre matériel.

D’autres éléments notables incluent une autonomie de 50 heures et une charge sans fil Qi. Celui-ci est fréquemment trouvé en vente, alors consultez le prix actuel sur le lien ci-dessous.

Photon HP Omen

Luke Little / Autorité Android

L’offre modulaire de HP est un succès dormant ; bien qu’il soit plus petit pour les grandes mains, la modularité qu’il offre crée une expérience incroyablement polyvalente. L’Omen Photon est une souris ambidextre qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer l’expérience que vous souhaitez dans la boîte. Les pièces modulaires comprennent des repose-pouces ou auriculaires droit et gauche, des côtés plats droit/gauche, des boutons de pouce amovibles et des caches pour les boutons de pouce qui ne sont pas utilisés.

Combinez tout cela avec le logiciel de personnalisation de HP, Omen Command Center, et vous obtenez des tonnes de personnalisation supplémentaires. La souris fonctionne également aussi bien que ce à quoi vous vous attendriez pour une souris à 150 $, donc ne vous inquiétez pas de la latence ici. Enfin, il dispose d’une autonomie de 70 heures et d’une charge sans fil Qi pour plus de commodité. 150 $ est un prix un peu élevé pour celui-ci, mais nous pensons que cela en vaut la peine.

Corsair Dark Core RGB Pro SE

Celui-ci est en fait une recommandation personnelle ; J’utilise le Dark Core RGB Pro SE de Corsair tous les jours malgré son nom absurdement long. Semblable au Omen Photon ci-dessus, le côté droit de cette souris peut être configuré avec un repose-petit ou un côté droit plat. Dans le logiciel iCUE de l’entreprise, vous pouvez personnaliser chaque bouton à votre guise. iCUE est un peu bogué et peut être écrasant pour les nouveaux utilisateurs, mais dans l’ensemble, il offre de nombreuses personnalisations pour l’éclairage, les macros et les fonctions des boutons.

La charge USB-C et la technologie sans fil Qi sont d’excellentes fonctionnalités à avoir sur cette souris, car le mode d’interrogation à 2 000 Hz aura un impact sur la durée de vie de la batterie. Ce n’est pas un énorme obstacle, mais je recommanderais de le charger tous les deux jours environ, juste pour rester au top. Pour moi, cette souris a toujours été rapide, confortable et élégante, ce qui me plaît beaucoup, donc 80 $ à 90 $ est un très bon prix pour une telle offre. Personnellement, je trouve que c’est l’une des meilleures souris de jeu sans fil et je recommande vivement de l’essayer.

SteelSeries Aerox 3 sans fil

Si vous recherchez une option ultralégère tout en souhaitant le sans fil, ne cherchez pas plus loin que le SteelSeries Aerox 3 sans fil. Habituellement, les batteries ajoutent du poids à une souris sans fil, mais SteelSeries a fait un assez bon travail en perforant suffisamment de trous dans la souris pour maintenir un petit poids, à seulement 68 g. Les pieds en PTFE sur le fond l’aident à glisser sur les surfaces également pour une maniabilité maximale.

L’Aerox 3 sans fil est également la première souris de jeu sans fil à recevoir un indice de résistance à l’eau et à la poussière. Il porte un indice de protection IP54, vous n’avez donc pas à vous soucier de la poussière ou d’une petite éclaboussure de liquide endommageant l’intérieur exposé. La souris dispose également d’un capteur co-développé avec Pixart pour des performances optimales.

Logitech G604

Le G604 de Logitech est un classique pour les joueurs MMO et MOBA pour ses six boutons de pouce configurables. Ceux-ci permettent une exécution plus rapide des fonctions cruciales dans les jeux qui délèguent généralement ces fonctions à des boutons de clavier difficiles à atteindre. En dehors de cela, cette souris est dotée de la technologie Hyperscroll de Logitech et d’une molette d’inclinaison, qui vous donne techniquement deux boutons supplémentaires en plus de ce qui est déjà dessus.

En dehors de cela, vous bénéficierez d’une autonomie de 250 heures et d’un capteur 25k DPI. Dans l’ensemble, la grande quantité de personnalisation offerte par ce qui est techniquement neuf boutons sur cette souris en fait l’une des meilleures souris de jeu sans fil pour les MMO et les MOBA.

C’est tout pour notre liste des meilleures souris de jeu sans fil que vous pouvez acheter, alors complétez votre configuration avec les meilleurs claviers de jeu bon marché et le meilleur tapis de souris !