Meilleures souris pour le canal carpien en 2021

Devoir utiliser une souris d’ordinateur tout en souffrant du canal carpien peut être extrêmement douloureux. Ici, nous avons compilé une liste des meilleures souris pour le canal carpien afin de rendre l’expérience aussi indolore que possible.

Les meilleures souris pour le canal carpien

Logitech domine la moitié de cette liste avec ses offres exceptionnelles, mais il existe d’autres marques sur la liste et différentes gammes de prix pour les acheteurs soucieux des prix. Regarde!

Logitech MX Vertical

Tout d’abord, naturellement, est Logitech. Et en parlant de naturel, la souris MX Vertical de la société est l’une des meilleures souris pour le canal carpien, car elle permet à votre main de se reposer dans une position semblable à une poignée de main pendant l’utilisation. Cette position offre un confort inégalé, notamment pour les victimes du canal carpien.

Outre sa forme verticale, le MX Vertical propose un capteur allant jusqu’à 4 000 DPI, jusqu’à 3 connexions d’appareils et une batterie rechargeable USB-C pouvant durer jusqu’à 4 mois.

Souris verticale sans fil Anker

Les produits rentables d’Anker ne s’arrêtent pas aux accessoires de charge, aux écouteurs de qualité et aux accessoires USB. La société fabrique également l’une des meilleures souris bon marché pour le canal carpien.

La souris verticale d’Anker offre jusqu’à 1 600 DPI, une connexion via une clé USB et est alimentée par 2 piles AA. À moins de 30 $ au moment de la rédaction, l’ergonomie en vaut la peine.

Microsoft Sculpt

Microsoft propose discrètement quelques accessoires ergonomiques, et sa souris sculpt est l’une des meilleures souris pour le canal carpien. À 55 $, cela peut être un peu raide, mais il offre beaucoup pour l’argent.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une souris verticale, elle est conçue autour du confort ergonomique et du soulagement de la douleur. Vous aurez un accès facile au menu Démarrer de Windows et un défilement dans 4 directions via la molette.

La souris est alimentée par une pile AA qui peut durer jusqu’à 4 mois.

VMDW évolutif

Evoluent a beaucoup de crédit dans le segment des souris ergonomiques ; elle a fabriqué la première souris verticale en 2002. La VMDW est disponible en plusieurs variantes pour les grandes, moyennes et petites mains pour un confort optimal.

Bien que le prix de 115 $ soit un peu élevé, vous obtenez des années d’expertise en conception et en ergonomie de la part de l’entreprise. Il se connecte via un récepteur USB et vous pouvez personnaliser les fonctions des boutons dans leur logiciel sur les systèmes d’exploitation Windows et Mac.

Logitech Ergo M575

C’est l’une des offres les moins chères de Logitech, mais elle ne lésine pas sur les bonnes fonctionnalités. L’appel à la gloire de l’Ergo M575 est le trackball accessible au pouce. Le trackball fait mieux le travail qu’une souris optique traditionnelle pour les espaces exigus ou ceux qui ont plus de douleurs au poignet qu’aux articulations des doigts.

Il est alimenté par une seule pile AA qui dure jusqu’à 24 mois, se connecte via Bluetooth ou un récepteur USB et dispose de boutons arrière/avant facilement accessibles. Pour 50 $, c’est une excellente affaire.

Logitech MX Ergo

À ne pas confondre avec l’entrée précédente, le MX Ergo de Logitech est légèrement au-dessus. Il offre tout ce que le M575 fournit, plus une molette d’inclinaison et, surtout, une charnière pour ajuster l’angle de la souris jusqu’à 20 degrés. Cela permet un confort optimal et personnalisé pour les utilisateurs, car aucune souris ne peut être une solution unique.

Il dispose également d’une batterie rechargeable USB-C et d’une compatibilité Flow pour le contrôle multi-appareils et le partage de fichiers. À 100 $, il s’agit de la meilleure souris non verticale de Logitech pour le canal carpien.

C’est tout pour notre liste des meilleures souris pour le canal carpien que vous pouvez acheter. Consultez notre liste des meilleurs claviers ergonomiques pour aider à soulager davantage la douleur induite par l’ordinateur.