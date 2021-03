Meilleures souris sans fil pour Chromebooks en 2021

Meilleur

Souris pour Chromebooks Android Central 2021

Bien que le trackpad d’un Chromebook fonctionne assez bien dans la plupart des situations, une souris sans fil est préférable lorsque vous utilisez un écran plus grand pour effectuer plusieurs tâches à la fois ou pendant des sessions de jeux vidéo intenses. Les Chromebooks sont là pour rester – et Google a récemment confirmé qu’il étend même la durée de vie des Chromebooks pris en charge à près d’une décennie. La plupart des souris sans fil fonctionneront avec tous les meilleurs Chromebooks, que vous soyez un étudiant cherchant à en obtenir un dans le cadre de votre sélection globale d’accessoires Chromebook, ou si vous êtes un utilisateur de Chromebook qui aspire à une navigation plus précise. Voici quelques-unes des meilleures souris Chromebook pour répondre à vos besoins uniques.

Aucun risque, configuration facile: souris sans bruit seenda 2.4G



Choix du personnel

Disponible dans des tonnes de couleurs fraîches, y compris ce vert menthe pastel, cette souris polyvalente est suffisamment compacte pour être jetée dans votre sac et facile à installer via le dongle USB et une connexion instantanée via un réseau 2,4 GHz sans avoir besoin d’installer de pilotes. De plus, il est livré avec une garantie à vie qui promet un remplacement gratuit s’il est défectueux.

9 $ chez Amazon 15 $ chez Walmart

Fonctionnement super silencieux: souris silencieuse sans fil ShhhMouse



Avec une réduction de bruit de 90% par rapport aux autres souris standard, c’est l’option parfaite si vous travaillez dans des cabines ou à proximité d’autres et ne voulez pas les déranger avec votre clic constant. Il économise également la batterie grâce au mode veille automatique après huit minutes d’activité. Il est alimenté par une paire de piles AAA, qui sont fournies.

12 $ chez Amazon 14 $ chez Walmart

Mince et ambidextre: souris Bluetooth Logitech Pebble M350



Vous recherchez une souris ultra-portable et légère que les gauchers et les droitiers peuvent utiliser? Le Logitech Pebble M350 résout ces problèmes avec sa conception mince tout en offrant un défilement ultra-silencieux et jusqu’à 18 mois de batterie avec une seule pile AA.

Longue durée de vie, prix bas: souris d’ordinateur sans fil Logitech M510



Si vous voulez une souris sans fil confortable à tenir, disponible en différentes couleurs et dotée d’une longue durée de vie de la batterie – les utilisateurs rapportent environ un an en moyenne – alors vérifiez le Logitech M510. Votre portefeuille sera aussi heureux que vous!

Continuez à rouler, rouler, rouler: souris à boule de commande sans fil Logitech M570



Un trackball offre une précision que vous n’obtiendrez jamais dans les mouvements de la main et du poignet, mais peut également être quelque chose que vous ne voulez pas utiliser tout le temps. La réponse est cette souris combinée et trackball de Logitech qui offre le meilleur des deux mondes avec une autonomie de batterie extrêmement longue.

Elle a des courbes: la souris sans fil Tecknet



Cette souris sans fil de base utilise une conception incurvée et ergonomique qui aide à réduire la pression du poignet et peut être utilisée aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Avec une autonomie de 30 mois, il fonctionne sur le spectre 2,4 GHz et est plug-and-play – aucun pilote n’est nécessaire.

8 $ chez Amazon 33 $ chez Newegg

Souris Swiss-Army: Souris de triathlon Logitech M720



Commencez avec un laser de précision pour un suivi précis, ajoutez un corps nouvellement sculpté, une grande roue à rotation libre et un bouton de pouce redessiné, et vous avez cette option Logitech. Conservez les options de récepteur Bluetooth ou USB et le couplage multi-appareils de l’original et voyez pourquoi nous aimons le M720 Triathlon.

King of the Hill: souris sans fil évoluée Logitech MX Master 3



Certains l’aiment à cause de sa forme, tandis que d’autres l’aiment à cause de sa capacité à suivre n’importe où (même en verre dépoli) ou parce qu’il est rechargeable. Mais presque tout le monde (désolé les gauchers) convient que c’est l’une des meilleures souris sans fil que vous puissiez acheter pour n’importe quel ordinateur, y compris votre Chromebook. Si vous possédez plusieurs ordinateurs ou tablettes pris en charge, vous pouvez basculer entre eux plus facilement que jamais.

Conception de poignée de main: souris ergonomique verticale sans fil Anker 2.4G (800/1200/1600 DPI)



La position «poignée de main» lorsque vous utilisez une souris pendant de longues périodes signifie moins de tension sur votre poignet et votre avant-bras, et cela vaut la peine d’essayer une souris verticale. Anker rend cela facile avec son offre; vous obtenez un produit haut de gamme et une étiquette de prix bon marché avec un poignet qui ne fait pas mal à la fin de la journée.

28 $ chez Amazon 28 $ chez Walmart

Travaillez ou jouez confortablement: souris Bluetooth rechargeable VicTsing Pioneer



Personne n’aime être au milieu d’un grand projet et avoir les mains qui commencent à avoir des crampes ou à transpirer. VicTsing aide à lutter contre cela grâce à sa conception ergonomique, visant à aider à épouser les contours de vos mains tout en offrant une meilleure adhérence sur les côtés. Il n’y a pas d’USB-C, mais VicTsing indique que la batterie du Pioneer durera jusqu’à un an avant de devoir la recharger.

36 $ chez Amazon

Juste le nécessaire: souris sans fil mince Jelly Comb 2.4G



Si vous recherchez une souris basique et simple offrant un choix de couleurs différentes, la souris sans fil Jelly Comb Slim est parfaite. Vous avez le choix entre plus de 20 couleurs différentes et lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pouvez stocker le récepteur USB dans la souris elle-même. Il n’y a pas de gadgets supplémentaires, juste quelques boutons, la molette de défilement et une grande autonomie de la batterie.

10 $ chez Amazon 22 $ chez Walmart

Pour les joueurs: souris de jeu sans fil TENMOS M2 avec lumière LED 7 couleurs



La forme ergonomique, la connectivité sans fil 2,4 GHz sans décalage et les lumières LED à changement de couleur douce (qui peuvent être éteintes si vous le souhaitez) font de cette souris la solution idéale pour les joueurs. Le compagnon rongeur d’ordinateur au design génial fonctionne sur une batterie au lithium rechargeable intégrée et est livré avec un câble de charge. Les clics silencieux signifient que vous pouvez jouer sans distraire les autres.

16 $ chez Amazon

Gardez une souris à proximité

Les Chromebooks sont livrés avec des trackpads idéaux pour naviguer sur l’écran et dans diverses applications. Mais parfois, vous pouvez vraiment bénéficier de l’utilisation d’une souris, en particulier une belle conception ergonomique. Parfois, une souris offre simplement la précision que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir d’un trackpad. Mais quelles sont les meilleures souris pour Chromebooks que vous pouvez obtenir?

En ce qui concerne les souris, vous voulez quelque chose de abordable, polyvalent, facile à utiliser et à configurer. La souris sans fil seenda coche toutes ces cases. La souris fonctionne facilement via plug-and-play sans avoir besoin d’installer de pilotes, vous serez donc opérationnel en un rien de temps.

Parmi tous les produits Logitech de la liste, la souris Bluetooth Logitech Pebble M350 est compacte et légère, idéale pour la ramener à la maison du bureau et en voyage. De plus, il est conçu pour fonctionner aussi bien avec les gauchers (comme moi!) Que les droitiers. Le Logitech MX Master 3 est un favori parmi les utilisateurs de Chromebook, en particulier grâce à sa capacité à suivre pratiquement n’importe quelle surface.

Les souris ergonomiques sont toujours un grand succès, et une fois que vous vous serez habitué au design, vous constaterez que votre poignet et votre avant-bras se sentent mieux après une longue journée. C’est formidable de voir des produits qui ne feront pas sauter la banque, comme la souris verticale d’Anker. En ce qui concerne les jeux, vous ne pouvez pas obtenir de conception plus funk que la souris de jeu sans fil TENMOS M2 qui a sept couleurs de lumière LED cool et offre une connectivité sans décalage afin que vous puissiez suivre la concurrence.

