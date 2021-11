Meilleures spécifications PvP pour la saison de maîtrise classique

ESTNN décompose toutes les meilleures spécifications pour le SoM de WoW Classic.

Le PvP Season of Mastery (SoM) de World of Warcraft Classic sera une nouvelle expérience pour ceux qui jouent au détail. Cela donnera également à ceux qui ont joué pendant l’ère classique une chance de prendre les choses qu’ils ont apprises et de les réappliquer ici.

Contrairement à Classic Era, SoM présentera les trois champs de bataille, leurs récompenses et leurs réputations dès le premier jour. Vous trouverez également des objectifs PvP dans Eastern Maleterres, car Blizzard cherche à ouvrir plus de contenu plus tôt. Blizzard a toutefois décidé de ne faire aucun changement d’équilibrage avec cette première expérience Classique « alternative ». Ainsi, la plupart des listes de niveaux resteront probablement pertinentes ici.

Saint Paladin

Ce guérisseur exclusif à l’Alliance est un véritable chef de la guérison PvP. Le Paladin étant si fortement concentré sur la guérison à cible unique, il est idéal pour s’associer à un guerrier en tant que « guérisseur de poche » et dominer les champs de bataille. C’est particulièrement le cas dans Warsong Gulch ou Arathi Basin, lorsque les petits conflits 10v10 ou 15v15 se prêtent à un carry solo. Contrairement aux prêtres, les paladins ont l’avantage de l’armure de plaques (au niveau 40), des bulles, des sceaux et de la bénédiction. En leur donnant une grande utilité pour survivre et protéger leurs alliés.

La version PvP standard pour Holy Paladin est 32/19/0. Il supprime tous les talents PvE inutiles, tels que Précision, pour un style beaucoup plus défensif avec des talents comme la spécialisation Bouclier, cependant, conserve l’accès à Holy Shock (le dernier talent Holy). Vous devrez ensuite puiser dans l’arbre de protection pour obtenir une consécration améliorée, car vous voudrez utiliser Aura de concentration en PvP.

Prêtre de la discipline

Le prêtre est légèrement dépassé par le Paladin du côté de l’Alliance, mais pour la Horde, c’est le guérisseur à consulter. Le prêtre est loin d’être parfait, cependant, les armures en tissu les rendent faciles à tuer, ils manquent de mobilité et ils font très peu de dégâts. Cependant, si vous pouvez éviter d’être concentré, vous obtiendrez une grande guérison. Un autre point à retenir est que chaque race de prêtre a un sort unique. Par exemple, les prêtres nains ont Fear Ward, ce qui rend leur cible immunisée contre la prochaine peur qui leur est infligée. Wowhead a une grande ventilation des sorts uniques ici (faites défiler jusqu’à la section « Meilleures courses de prêtres »).

21/30/0 est ce que vous voulez viser en tant que discipline. Avec cette version, vous constaterez une augmentation de la portée des sorts, des dégâts et de l’infusion de puissance. Plus un buff de 15 qui augmente les dégâts des sorts et les soins de 20% pour vous ou un allié. Ensuite, vous voudrez mettre des points dans Holy pour ramasser quelques talents plus profonds tels que la guérison améliorée pour garder votre mana sous contrôle.

Voleur subtilité

Vous feriez mieux de vous habituer à voir des Rogues dans Classic SoM – ou plutôt de ne pas les voir. Subtlety Rogue est la meilleure des trois spécifications Rogue en matière de PvP. Ils sont l’une des classes de dégâts les meilleures et les plus fiables du jeu, et avec si peu d’exigences en matière d’équipement, ils tourmenteront la plupart des champs de bataille. Vous pouvez jouer à n’importe laquelle des trois spécialisations en PvP, cependant, la subtilité est la plus viable dans presque toutes les situations.

Au début de Classic SoM (phase 1 ou 2), vous verrez beaucoup de Rogues courir le 21/3/27 avec Cold Blood from Assassination et Improved Eviscerate. Cela vous donnera un potentiel de dégâts en un coup sur la plupart des joueurs dans les premiers stades de Classic SoM. Une légère variation peut vous faire perdre deux points en subtilité (sens aiguisés) pour une amélioration du tir rénal lors de l’assassinat. Quoi qu’il en soit, dans SoM, les Rogues seront probablement aussi dominants en PvP et PvE qu’ils l’étaient à l’ère classique. Surtout avec le nombre de debuff étant pratiquement supprimé.

Guerrier d’armes

Arms Warrior est en tête du peloton en matière de PvP, pas seulement au corps à corps, mais à n’importe qui. Vous devrez peut-être vous lier d’amitié avec un guérisseur pour être à votre meilleur (voir ci-dessus). Mais une fois que vous aurez commencé, vous deviendrez une machine à tuer imparable. Mortal Strike étant l’une des, sinon les meilleures compétences anti-guérison du jeu, Arms est capable d’abattre les guérisseurs ennemis ou simplement de réduire leur impact.

31/20/0 est la version Arms Warrior la plus standard pour Classic SoM. Avec Mortal Strike in Arms, la capacité clé s’améliore, tout en s’assurant de tirer pleinement parti des talents de Fury. Plus particulièrement Enrage, Blood Craze et Piercing Howl. Les armes sont les spécifications 1v1 les plus mortelles du jeu, essayez simplement d’éviter de combattre un mage du gel 1v1 – cela ne se terminera probablement pas bien et pourrait vous faire regretter d’avoir joué un guerrier.

Démoniste Affliction

Warlock va être une menace en PvP, à la fois sur les champs de bataille et dans les batailles en monde ouvert, qu’il s’agisse de drainer les HP de votre cible, de craindre les gens (pendant trop longtemps) d’infliger de gros dégâts à des cibles sans fin. Le sorcier, dans ce cas, Affliction, est une spécialisation à craindre et est notre DPS à distance de choix.

Vous regarderez un 30/0/21. Le but de la construction est d’être de l’artillerie de ligne arrière – vos munitions étant des DoT obscurs. La construction a deux talents de survie clés; Siphon Life qui draine les HP et Curse of Exhaustion, qui devrait vous aider à empêcher les joueurs de mêlée de s’approcher trop près. La tombée de la nuit est un talent clé dans Affliction, permettant à vos sorts Corruption et Drain de vie d’avoir 4% de chances de tirer un Trait de l’ombre instantané.