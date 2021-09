Meilleures stations d’accueil en 2021 : connectez vos appareils

Brancher tous vos appareils sur une multiprise ou une prise signifie que vous avez beaucoup de cordons tout autour de votre bureau. Plutôt que de trébucher sur des cordons ou de s’inquiéter des surtensions, il doit y avoir un moyen plus simple, surtout si vous souhaitez utiliser plus d’un moniteur avec votre ordinateur de bureau. Une station d’accueil est là pour tous vos appareils, vous permettant d’en utiliser plusieurs à la fois afin d’en tirer le meilleur parti.

Si vous devez transférer des fichiers d’un appareil à l’autre, il est essentiel d’avoir une station d’accueil. Vous obtiendrez des vitesses ultra-rapides pour les transferts vidéo, les écrans et vous pourrez connecter tout ce qui a une connexion USB. Les stations d’accueil vous faciliteront la vie et garderont tous vos appareils dans un seul endroit. Si vous souhaitez les utiliser tous en même temps, vous devriez certainement envisager de vous procurer une station d’accueil. Heureusement pour vous, surtout si vous n’êtes pas sûr de celui qui vous conviendrait le mieux, nous avons ce qu’il vous faut. Voici nos choix pour les meilleures stations d’accueil pour votre bureau à domicile.

Meilleures stations d’accueil pour PC : Station d’accueil universelle enfichable USB 3.0 pour ordinateur portable

Station d’accueil universelle pour ordinateur portable USB 3.0 enfichable

Avantages: Prend en charge deux écrans, compatible avec Windows

Les inconvénients: Non compatible avec MacOS ou Surface

Avec autant de ports différents, la station d’accueil universelle pour ordinateur portable Plugable USB 3.0 vous offre une tonne de polyvalence. Il existe deux ports USB 3.0 différents et quatre ports USB 2.0 différents qui peuvent être utilisés avec le lien SuperSpeed ​​du PC aux connexions vidéo doubles. Il dispose également d’un port Ethernet, d’un port DVI/VGA, d’un port HDMI, d’une entrée d’alimentation, d’une connexion au port hôte, puis d’une entrée audio et d’une sortie audio. Le port HDMI prend en charge des résolutions jusqu’à 2560 x 1440 avec un seul écran et 1080P si deux écrans sont connectés. Le mode 2560 x 1440 fonctionnera à un taux de rafraîchissement de 50 Hz.

Le port Ethernet prend en charge des vitesses de 10 / 100 / 1000 Mbps et le port DVI/VGA prend en charge jusqu’à 2048 x 1152 / 1920 x 1200. Cette station d’accueil est compatible avec Windows 10, 8.1, 8, 7 et les systèmes XP existants. Surface RT, MacOS X et Linux/Unix ne sont pas compatibles. Ce n’est pas recommandé pour les jeux. Cela ne chargera pas non plus votre ordinateur portable lorsqu’il est branché. Le pilote est disponible en téléchargement, vous donnant accès plutôt qu’à partir d’un CD.

Idéal pour les utilisateurs de Microsoft : Microsoft Surface Dock 2

Source de l’image Microsoft Surface Dock 2 : Microsoft/Amazon

Avantages: Câble Surface Connect 80 cm, quatre ports USB 3.0

Les inconvénients: Aura besoin d’autres adaptateurs si vous devez brancher différents câbles

Pour ceux qui sont un grand fan de leur appareil Microsoft deux-en-un, de leur ordinateur portable ou qui ont une tablette Microsoft, ils devraient envisager le Microsoft Surface Dock 2. Celui-ci est compatible avec le Surface Laptop 4 13,5 “et 15”, Surface Laptop. 3 13,5″ et 15″, Surface Book 3 13,5″ et 15″, Surface Pro 7, Surface Pro X , Surface Go 2. Il y a quatre ports USB 3.0, deux à l’avant et deux à l’arrière. Il comprend également des ports d’entrée/sortie audio de 3,5 mm. Le port Gigabit Ethernet vous offre des connexions rapides.

Il est livré avec un câble de connexion Surface magnétique qui vous permet de transformer votre Surface en PC de bureau. Vous le branchez à votre station d’accueil avec le câble Surface Connect. Il vous permet de vous mettre directement au travail et de recharger vos appareils pendant que vous pouvez brancher une souris, un clavier ou des moniteurs externes, ce qui en fait une excellente station d’accueil pour votre bureau à domicile. Il a un design minimaliste qui ne prendra pas beaucoup de place sur votre bureau et vous obtiendrez des transferts de données à haute vitesse lorsque vous branchez vos appareils.

Stations d’accueil les plus polyvalentes : Station d’accueil Kensington USB 3.0 à double écran

Station d’accueil Kensington USB 3.0 à double écran Source de l’image : Kensington/Amazon

Avantages: Six ports, parfaits pour les derniers MacBooks

Les inconvénients: Pas de ports USB-C, aucun moyen de le monter

Quel que soit le type d’ordinateur portable, d’ordinateur ou d’appareil que vous possédez, la station d’accueil Kensington USB 3.0 à double écran doit être compatible avec celui-ci. Cette station met à votre disposition six ports USB différents : deux ports USB 3.0 et quatre ports USB 2.0. Il vous aidera à consolider vos appareils et à vous connecter à tous vos périphériques via un seul câble USB 3.0. Cela fonctionne avec les Surface Pros, les Surface Books, les MacBooks, etc.

Il dispose de deux ports SuperSpeed ​​USB 3.0 pour le transfert de données à haute vitesse et de quatre ports USB 2.0 pour les périphériques. Cette résolution à double affichage jusqu’à 2048 x 1152 @ 60 Hz, y compris la vidéo 1080P via HDMI et DVI, est idéale à utiliser. Il y a une tonne de compatibilité de moniteur et cela fonctionne même pour les nouveaux MacBooks ou MacBooks M1.

La plus portable : Station d’accueil pour ordinateur portable Hiearcool 9 en 2

Station d’accueil pour ordinateur portable Hiearcool 9 en 2 Source de l’image : Hieracool/Amazon

Avantages: Capable d’être branché et joué, neuf utilisations

Les inconvénients: Incompatible avec la série MacBook M1

Que vous souhaitiez l’utiliser à la maison ou au bureau, la station d’accueil pour ordinateur portable Hiearcool 9 en 2 peut vous accompagner. Il s’agit d’une configuration à triple écran 9 en 2 compatible avec de nombreuses versions du MacBook. Cela a une technologie de résolution 4K @ 60 et une triple extension, ce que la plupart des stations d’accueil ne peuvent pas faire. Il peut présenter des vidéos HD en 1HDMI pour 4K 3840*2160@60Hz et 2HDMI pour 4K 3840*2160@30Hz.

Il est portable et léger, vous permettant de garder tous vos excès de cordons et de dongles à la maison. Aucun lecteur n’est nécessaire, car vous pouvez le brancher et il commence à jouer. Vous adorerez le port Ethernet 1 Go ainsi que les autres options de transfert de données. Il dispose également d’une coque extérieure en aluminium et d’une longue isolation du cordon.

Idéal pour les utilisateurs Dell : Station d’accueil Dell USB 3.0 Ultra HD/4K à triple écran

Station d’accueil Dell USB 3.0 Ultra HD/4K à trois écrans Source de l’image : Dell/Amazon

Avantages: Deux ports USB 2.0, trois ports USB 3.0

Les inconvénients: Ne prend pas en charge le transport multi-flux à partir des moniteurs

La station d’accueil Dell USB 3.0 Ultra HD/4K à triple écran est une excellente option pour les utilisateurs Dell. Vous devez vous assurer qu’il correspond à votre numéro de modèle avant de choisir cela. Il possède deux ports USB 2.0, trois ports USB 3.0, une entrée casque et une sortie 3,5 mm. Vous pourrez transférer des données rapidement. Il est configuré pour une disposition d’affichage à trois moniteurs. Il est également livré avec un câble super rapide et un adaptateur HDMI DVI est inclus.

