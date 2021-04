Meilleures stations d’accueil pour Chromebook 2021

Meilleur

Stations d’accueil pour Chromebook Android Central 2021

Les meilleures stations d’accueil pour Chromebook peuvent transformer votre ordinateur portable prêt à l’emploi en un endroit confortable en branchant un seul câble USB-C. Lorsque vous êtes à la maison et que vous souhaitez utiliser un clavier mécanique clicky, une souris ergonomique ou ajouter un écran secondaire, les stations d’accueil sont là pour garder les choses en ordre et organisées. Bien que vous puissiez peut-être vous en tirer avec un petit concentrateur USB-C, les câbles sont généralement trop courts et laissent votre bureau encombré, tandis que les stations d’accueil aident à garder les choses connectées tout en restant à l’écart. Si vous avez besoin de connecter votre Chromebook, ce sont les meilleures stations d’accueil.

Gardez-le bien rangé: mini station d’accueil USB-C enfichable avec charge de 85 W



Cette station d’accueil compacte ne prendra pas beaucoup de place sur le bureau, mais elle dispose toujours de suffisamment d’espace pour quatre périphériques USB-A, un moniteur HDMI, Ethernet et une prise audio pour certains haut-parleurs. Il peut également charger votre Chromebook à pleine vitesse.

134 $ chez Amazon 139 $ chez Walmart

Grand ou plat, au choix: Station d’accueil USB-C Baseus 16-en-1



Certaines personnes préfèrent une station d’accueil debout qui occupera moins d’espace de bureau, tandis que d’autres préfèrent une station d’accueil plus basse qui peut s’asseoir sous leur moniteur. Baseus vous permet d’utiliser son quai surchargé de toute façon, et il a à peu près tous les ports auxquels vous pourriez penser.

100 $ chez Amazon

Petit et adaptable: Hub Uni USB-C avec câble détachable



Utilisez n’importe quel câble USB-C 3.1 Gen 2 pour transformer ce hub USB-C de carte de crédit en un mini-dock parfait pour les dortoirs et les voyageurs. La version 8-en-1 dispose d’Ethernet et d’un port USB-A supplémentaire, mais les deux ont une charge relais HDMI, SD / microSD, USB-A et USB-C.

40 $ chez Amazon (8-en-1) 31 $ chez Amazon (6-en-1)

Surcharge de port: station d’accueil Kensington SD4820P USB-C



Kensington fabrique certains des accessoires informatiques les plus durables et les plus durables du marché, et ses stations d’accueil ne font pas exception. Ce modèle dispose de deux ports DisplayPorts et HDMI et de cinq ports USB-A, Ethernet et d’un port périphérique USB-C.

141 $ chez Amazon

Fiable et espacé: Dock USB-C enfichable avec chargement



Cette station d’accueil est un peu plus grande que le modèle 85W de Plugable. Cette station d’accueil verticale a plus de rembourrage autour de chaque port pour les périphériques avec des prises plus grandes, ajoutant un cinquième port USB-A et divisant les prises micro et casque.

129 $ chez Amazon 129 $ chez Walmart

Choix de mise à niveau: Station d’accueil USB-C 13-en-1 Anker PowerExpand



Avez-vous vraiment besoin de deux ports HDMI et DisplayPort? Probablement pas, mais il est là si vous en avez besoin, avec deux ports USB-C 10 Gbps pour les disques durs externes ou les périphériques USB-C, trois ports USB-A, Ethernet et des lecteurs de cartes mémoire.

180 $ chez Amazon

Les meilleures stations d’accueil pour Chromebook équilibrent les ports et la portabilité

Les stations d’accueil USB-C sont de toutes formes et tailles – en particulier une fois que nous entrons dans le monde merveilleux des stations d’accueil Thunderbolt destinées aux Mac – mais pour les Chromebooks, vous n’avez en fait pas besoin de tout mettre en œuvre avec toutes les sorties vidéo supplémentaires. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l’espacement entre les ports, le nombre de ports et le prix. Pour ces raisons, la mini station d’accueil USB enfichable est un excellent hub car elle couvre les bases des ports de base sans surcharger les choses ou encombrer votre bureau avec une horreur surdimensionnée.

Si vous avez des clés USB-C, des claviers ou d’autres accessoires que vous souhaitez utiliser avec une station d’accueil Chromebook, vous devrez passer à la station d’accueil Baseus 16-en-1 USB-C ou à Anker PowerExpand. Les deux sont livrés avec des ports pour périphériques USB-C et un port USB-C de charge uniquement pour compléter votre téléphone ou votre banque d’alimentation, et Anker inclut DisplayPort en plus de ses ports HDMI.

Si tout cela semble exagéré parce que vous vouliez juste une station d’accueil pour brancher un clavier, une souris et un moniteur, envisagez de réduire la taille avec le hub uni USB-C, qui est en fait ce que j’utilise pour ma propre station d’accueil Chromebook. Il est suffisamment petit pour voyager, ne nécessite pas d’adaptateur secteur AC / DC dédié et dispose de tous les ports auxquels vous vous attendez dans une station d’accueil compacte. N’oubliez pas que si vous comptez l’utiliser pour un moniteur HDMI, le câble USB-C reliant le hub à votre Chromebook doit être un câble de 10 Gbit / s.

Remarque sur les Chromebooks et les prises casque

Lorsque vous branchez quelque chose sur votre Chromebook avec une prise 3,5 mm – une prise casque ou une prise combo audio – Chrome OS acheminera automatiquement l’audio vers ce port, que des écouteurs ou des haut-parleurs soient branchés sur ce port. Si vous comptez brancher et débrancher régulièrement votre Chromebook de votre station d’accueil, envisagez d’investir dans des haut-parleurs afin de ne pas avoir à redéfinir l’audio sur le haut-parleur interne à chaque fois.

Si vous ne souhaitez pas faire cela, envisagez d’utiliser un concentrateur USB-C à la place. Je dirais, “utilisez une station d’accueil sans prise casque”, mais avoir une prise audio est l’une des différences déterminantes entre un concentrateur USB-C et une station d’accueil USB-C.

