Les meilleures stations d’accueil pour ordinateur portable de 2021 peuvent rendre l’utilisation de votre ordinateur portable beaucoup plus confortable et pratique. Ils peuvent étendre instantanément les fonctionnalités de votre ordinateur portable, en ajoutant plus de ports et en vous permettant de connecter des moniteurs externes, tout en chargeant votre ordinateur portable.

Toutes les meilleures stations d’accueil pour ordinateurs portables que vous trouverez sur cette page seront particulièrement utiles pour les travailleurs à distance et pour tous ceux qui ont maintenant découvert qu’ils travaillent beaucoup plus à domicile. Ces périphériques pratiques, comme les stations d’accueil USB-C, peuvent transformer efficacement votre ordinateur portable en un remplacement de bureau riche en fonctionnalités.

Les ordinateurs portables minces et légers, comme le MacBook, sont souvent livrés avec une sélection limitée de ports, ces stations d’accueil sont donc une solution idéale si vous avez du mal à brancher des périphériques USB supplémentaires. C’est pourquoi nous avons inclus plusieurs des meilleures stations d’accueil MacBook dans notre tour d’horizon.

Alors, que devez-vous rechercher lorsque vous achetez les meilleures stations d’accueil pour ordinateur portable ? Eh bien, vous devez vous assurer que la solution que vous envisagez fournira toutes les fonctionnalités et tous les ports dont vous pourriez avoir besoin dans votre charge de travail quotidienne. Avec les meilleures stations d’accueil pour ordinateur portable, vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes : un ordinateur portable doté de la connectivité d’un ordinateur de bureau plus volumineux.

Avec ce guide, nous allons plonger dans toutes les meilleures stations d’accueil pour ordinateur portable qui vous donneront tout ce dont vous avez besoin pour rester productif et pour transformer votre ordinateur portable de confiance en une machine de travail complète.

N’oubliez pas de consulter également notre guide des meilleurs ordinateurs portables, où nous mettons en évidence les meilleurs appareils que l’argent peut acheter.

1. Station d’accueil StarTech Thunderbolt 3 Dual-4K

La station d’accueil la plus avancée de tous les temps ?

Caractéristiques

Ports : 2 Thunderbolt 3, USB 3.0, Gigabit Ethernet, DisplayPort, USB Type A, 2 mini-jack 3,5 mm

Raisons d’acheter

+Utilise un seul cordon+Beaucoup de ports

Raisons à éviter

-Cher pour une station d’accueil

StarTech affirme que sa station d’accueil Thunderbolt 3 est la station d’accueil la plus avancée jamais conçue. Souvent, les stations d’accueil nécessitent plusieurs fils, mais la dernière offre de StarTech évite cela. L’appareil a été conçu pour fonctionner avec des ordinateurs portables plus fins et n’utilise qu’un seul cordon.

Comme son nom l’indique, il prend en charge deux écrans 4K (à 60 Hz) et exploite la puissance brute de Thunderbolt 3, offrant une bande passante de 40 Gbit/s tout en gardant à l’esprit la portabilité. Ce n’est pas tout, cependant. Il peut être utilisé avec jusqu’à trois périphériques USB 3.0 et vous bénéficiez également d’une capacité Gigabit Ethernet. Il est également possible de charger des appareils mobiles et vous bénéficiez de l’intégration Direct DisplayPort. Cet accessoire vous coûtera 312 £, ce qui est un gros coup dur, mais pas un mauvais investissement si vous êtes à la recherche d’un quai puissant.

2. Station d’accueil double vidéo Targus USB 3.0 avec alimentation

Amarrer et charger

Caractéristiques

Ports : USB 3.0, HDMI, DVI, USB 2.0, 2 mini-jack 3,5 mm

Raisons d’acheter

+Connexions USB 3.0 rapides+Utile pour le stockage

Raisons à éviter

-Pas une vaste gamme de ports-la connexion Ethernet a besoin d’un adaptateur

Targus propose cette double station d’accueil vidéo qui ne fera pas sauter la banque, et est livrée avec des installations de recharge pour ordinateur portable intégrées qui sont compatibles avec la plupart des ordinateurs portables 90W. Ainsi, même si vous avez oublié votre chargeur, vous serez prêt à utiliser cet appareil astucieux.

Vous pouvez connecter deux écrans à cette station d’accueil, et en termes de ports, vous obtenez une paire de ports USB 3.0, ainsi qu’une paire de connecteurs USB 2.0, plus deux ports USB 2.0 alimentés et Gigabit Ethernet. Targus propose également un adaptateur multiplexeur qui rend cette station d’accueil compatible USB-C.

3. Station d’accueil USB 3.0 Kensington

Marque bien connue

Caractéristiques

Ports : USB 3.0, HDMI, DVI, USB 2.0, port Ethernet

Raisons d’acheter

+Facile à utiliser+Transferts de données à grande vitesse

Raisons à éviter

-Certains problèmes de prise en charge de Windows 10

Kensington est une marque bien connue et respectée qui a développé une réputation pour ses stations d’accueil. Son dernier modèle USB 3.0 peut être utilisé avec les ordinateurs portables MacBook ou Windows.

Cet appareil vous permettra de transformer un port USB en six (il arbore quatre ports USB 2.0 à l’arrière et une paire d’affaires USB 3.0 à l’avant). Vous disposez également d’un connecteur DVI et d’adaptateurs pour l’utiliser avec des câbles HDMI ou VGA, et il existe un adaptateur multi-écrans en option pour brancher plus d’un moniteur.

Certains utilisateurs ont signalé que Windows 10 ne le reconnaît pas toujours automatiquement, vous devrez donc peut-être télécharger de nouveaux pilotes à partir de la page d’assistance de Kensington.

Il se place bien à côté de votre ordinateur portable et son prix est abordable – c’est vraiment l’une des meilleures stations d’accueil pour ordinateur portable du moment.

4. Toshiba Dynadock V3.0+

Un autre quai de grand nom

Caractéristiques

Ports : USB 3.0, DVI, port Ethernet

Raisons d’acheter

+La conception verticale permet d’économiser de l’espace+Prix compétitifs

Raisons à éviter

-Manque de ports

Toshiba est un autre grand nom de la technologie qui fabrique des stations d’accueil pour ordinateurs portables. Le Dynadock V3.0 est l’une des offres les plus populaires de la société et s’adresse aux utilisateurs d’ordinateurs portables Windows qui souhaitent bénéficier de capacités étendues.

Comme la plupart des stations d’accueil de nos jours, le Dynadock propose des ports USB 3.0, bien que plus nombreux que quatre d’entre eux ici. Il existe également un connecteur DVI (avec des adaptateurs pour HDMI ou VGA) ainsi qu’un port Ethernet, et la station d’accueil utilise une connexion par câble pour une facilité d’utilisation et une portabilité. Et parce que le Dynadock arbore une conception verticale, il s’adaptera parfaitement même à l’environnement de bureau le plus exigu.

5. Station d’accueil Microsoft Surface

Le dock accompli de Microsoft

Caractéristiques

Ports : 2 x Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, 4 x USB 3.0, prise de sortie audio

Raisons d’acheter

+L’air soigné et élégant+Idéal pour les produits Microsoft Surface

Raisons à éviter

-Plus cher que des options similaires

Microsoft est une entreprise connue principalement pour ses prouesses logicielles, mais ces dernières années, elle a de plus en plus travaillé sur le plan matériel. La gamme Surface d’hybrides de tablettes le démontre parfaitement. Si vous en possédez un, vous serez heureux d’apprendre que vous pouvez également récolter les récompenses offertes par une station d’accueil.

Le Surface Dock vous permettra de transformer votre Surface convertible en un ordinateur de bureau à part entière. Il est compatible avec les Surface Pro 3, Surface Pro 4 et Surface Book. Côté connectivité, il y a deux Mini DisplayPorts, un port Ethernet Gigabit, quatre ports USB 3.0 et une prise de sortie audio. Ce quai n’est pas particulièrement bon marché, cependant.

6. Station d’accueil triple vidéo Dell USB 3.0 UHD

Un dock pour Dell

Caractéristiques

Ports : 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, DisplayPort, 2x HDMI, Ethernet, 2x prise audio

Raisons d’acheter

+ Beau design + Prise en charge de l’affichage 4K

Raisons à éviter

-Fonctionne mieux avec les produits Dell-Plus cher que les produits alternatifs

Bien qu’il existe des stations d’accueil universelles pour ordinateurs portables, bien sûr, de nombreux modèles sont construits par les fabricants pour leurs propres ordinateurs portables. La station d’accueil USB 3.0 de Dell en est un exemple. Il fonctionne avec la plupart des derniers ordinateurs portables de la société de la série Inspiron et, comme une grande partie de la concurrence, utilise l’USB 3.0 comme port principal – il dispose de trois connecteurs USB 3.0, ainsi que de deux ports USB 2.0.

Comme son nom l’indique, les écrans 4K sont pris en charge et vous obtenez un DisplayPort avec une paire de ports HDMI, ce qui signifie que vous pouvez brancher un total de trois moniteurs externes (dont un 4K) si vous le souhaitez. Dell propose un adaptateur HDMI vers DVI, pour prendre en charge les anciens écrans utilisant toujours le DVI, et cette station d’accueil dispose également d’un port Ethernet ainsi que de prises audio/casque.

(Crédit image : Wavlink)

7. Station d’accueil universelle Wavlink

Une station d’accueil puissante et flexible

Caractéristiques

Ports : 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, HDMI, Ethernet, audio

Raisons d’acheter

+Prend en charge les ports HMDI et DVI/VGA+6 ports USB+Tarifs économiques

Raisons à éviter

-Seulement un an de garantie

La station d’accueil universelle Wavlink est un kit très polyvalent qui est compatible non seulement avec les machines Windows mais également avec les Mac à processeur Intel. Il comprend des sorties d’affichage doubles pour les moniteurs et prend en charge les écrans HMDI et DVI/VGA avec des résolutions allant jusqu’à 2048 x 1152. En théorie, cela signifie que vous pouvez étendre votre ordinateur portable pour avoir trois moniteurs d’affichage.

Il existe également pas moins de six ports USB, dont deux sont Superspeed USB 3.0, les quatre autres étant USB 2.0 pour une utilisation avec d’autres matériels tels que des imprimantes, des mots-clés, des scanners ou un appareil photo numérique. Il y a aussi un port Ethernet, ainsi que des prises audio pour écouteurs et micro. Il s’agit d’un matériel solide et flexible à un prix étonnamment bas.

(Crédit image : Corsaire)

8. Station d’accueil Corsair TBT100 Thunderbolt 3

Alimentation 85 W et tous les ports dont vous avez besoin

Caractéristiques

Ports : 2x HDMI 2.0, Ethernet, 2x USB Type A, 2x USB-C, 3,5 mm, lecteur de carte SD, verrou Kensington

Raisons d’acheter

+ 85 W de charge + Peut connecter jusqu’à deux moniteurs

Raisons à éviter

-Déconnexions intermittentes possibles

Si vous êtes prêt à faire des folies sur la station d’accueil, le TBT100 de Corsair est une excellente option avec une multitude de ports qui vous permettront de connecter jusqu’à deux moniteurs 4K, deux périphériques USB-C et un lecteur de carte SD UHS-II, pour début. Il offre également une charge de 85 W idéale pour les ordinateurs portables de 15 pouces et plus petits. C’est tout en gardant les choses minces dans le département du facteur de forme.

Ce n’est pas une station d’accueil parfaite, et le contrôle qualité de Corsair pourrait être meilleur car certains utilisateurs ont connu des déconnexions intermittentes, mais ceux qui n’ont pas de problèmes ont une station d’accueil robuste idéale pour le multitâche.

Lire la critique complète : Station d’accueil Corsair TBT100 Thunderbolt 3

9. J5Créer JUD500 USB 3.0 Ultra Station

Soigné et compact

Caractéristiques

Ports : 2x USB 3.0, USB 2.0, VGA, HDMI, Ethernet, 2 x prise audio

Raisons d’acheter

+Design fin+Fonction “Trou de ver”

Raisons à éviter

-Certains utilisateurs peuvent ne pas aimer la conception boulonnée

La J5Create Ultra Station est en effet une station d’accueil soignée et compacte, étant une barre mince que vous pouvez attacher à l’arrière de votre ordinateur portable. Il offre une variété d’options de connectivité pour les ordinateurs portables Windows et les MacBook : vous obtenez une paire de ports USB 3.0 (dont l’un est alimenté pour le chargement) et un port USB 2.0, ainsi que des ports VGA et HDMI, Ethernet, ainsi que des prises haut-parleur et micro .

Cependant, ce n’est pas tout. Il existe également une connexion USB « trou de ver » astucieuse qui vous permet de brancher un autre ordinateur – ainsi que votre ordinateur portable initial – et de faire des choses comme partager des fichiers en les faisant simplement glisser et en les déposant d’une machine à l’autre. Cela peut également être utilisé pour partager votre clavier et votre souris entre les appareils et fonctionne sur plusieurs plates-formes (c’est-à-dire que vous pouvez connecter et partager des éléments entre un ordinateur portable Windows et un MacBook).

(Crédit image : enfichable)

10. Station d’accueil universelle pour ordinateur portable UD-3900 enfichable

Option de budget pour l’HMDI haute résolution

Caractéristiques

Ports : 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, Ethernet, audio

Raisons d’acheter

+Modèle à faible coût+Bonne résolution d’affichage

Raisons à éviter

-Prise en charge de l’affichage limité-Windows uniquement

La station d’accueil universelle pour ordinateur portable USB 3.0 enfichable pour Windows constitue une option économique intéressante pour ceux qui souhaitent des connexions supplémentaires. Les spécifications incluent une liaison SuperSpeed ​​USB 3.0 (5 Gbit/s) du PC vers la double vidéo, ainsi que des connexions pour Ethernet, une entrée/sortie audio et deux ports USB 3.0. Le port HDMI peut prendre en charge un seul écran jusqu’à 2560×1440, mais si deux écrans sont configurés, cela réduit la résolution maximale à 1920×1200.

Cependant, il n’est compatible que pour les machines Windows. Des limitations supplémentaires sont qu’il ne peut pas être mélangé avec des adaptateurs graphiques USB non DisplayLink, tels que MCT, j5 ou SMSC. Il ne prend pas non plus en charge les connexions DVI dual-link ou Displayport, HDCP ou la lecture de disques Blu-ray protégés. Malgré ces limitations, il s’agit toujours d’un matériel bon marché qui convient à de nombreuses utilisations.